सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल में SC और ST कोटा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे पहले सही कानूनी अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रखें.
By Sumit Saxena
Published : January 27, 2026 at 7:31 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य बार काउंसिल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वकीलों के लिए आरक्षण की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए कुछ किया, आप अब आ गए! आप बस इसे थाली में परोसना चाहते हैं." सुप्रीम कोर्ट ने पहले के निर्देशों का दायरा साफ़ करते हुए कहा कि कोर्ट ने महिला वकीलों को आरक्षण नहीं दिया, बल्कि लंबे समय से चली आ रही कम प्रतिनिधित्व को दूर करने के लिए सिर्फ उनके 'प्रतिनिधित्व' को जरूरी बनाया.
बेंच ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह याचिका देर से फाइल की गई थी, और कहा कि चल रहे चुनावों के लिए ऐसा प्रतिनिधित्व मांगने में बहुत देर हो चुकी है. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने राज्य बार काउंसिल में महिला वकीलों के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का हवाला दिया.
सीजेई ने पहले के निर्देशों के दायरे को साफ करते हुए कहा कि कोर्ट ने महिला वकीलों को आरक्षण नहीं दिया, बल्कि लंबे समय से चली आ रही कम प्रतिनिधत्व को दूर करने के लिए सिर्फ उनके प्रतिनिधित्व को जरूरी बनाया. सीजेआई ने कहा, "हमने महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन नहीं दिया है... यह सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है."
याचिकाकर्ताओं के वकीलों, जिनमें राम कुमार गौतम भी शामिल थे, ने तर्क दिया कि राज्य बार काउंसिल में महिला वकीलों के प्रतिनिधित्व पर आदेश तब जारी किए गए जब एडवोकेट्स एक्ट, 1961 में आरक्षण या प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया था.
सीजेआई ने कहा, "आप हर जगह हैं. न्यायपालिका में, वकीलों के बीच, संसद में… बार काउंसिल 1961 से है, और आपने कुछ नहीं किया. सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए कुछ किया, आप अब आ गए! आप बस इसे थाली में परोसना चाहते हैं." बेंच ने कहा कि महिला वकीलों को दी गई राहत काफी समय तक चले केस का नतीजा थी और याचिकाकर्ता की आलोचना की कि वे चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही कोर्ट आए.
उन्होंने कहा, "महिलाएं पिछले दो साल से हमारे कोर्ट में लड़ रही थीं. आखिरकार, वे सफल हुईं. आप भी अधिकारियों के पास जाते हैं और फिर यहां आते हैं. आप कोर्ट तब आए जब चुनाव की घोषणा हो गई. आपने सोचा कि आप कुछ क्लेम करेंगे और महिला सदस्यों को जो मिला है, वह आपको मिल जाएगा."
बेंच ने याचिकाकर्ता से कहा कि वे पहले सही कानूनी अधिकारियों के सामने अपनी शिकायत रखें. साथ ही कहा कि अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन से कोई नतीजा नहीं निकलता है, तो बाद में कानूनी दखल की मांग की जा सकती है. बेंच ने याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश के आधार पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया समेत काबिल अथॉरिटीज के सामने प्रतिनिधित्व देने की आजादी दी.
बेंच ने अपने आदेश में कहा, "याचिकाकर्ता काबिल अथॉरिटी के पास जाने के लिए आजाद है. हमें उम्मीद है कि सही अथॉरिटी (मामले पर) विचार करेगी और फैसला लेगी...और हमें उम्मीद है कि रिप्रेजेंटेशन पर अथॉरिटीज़ का पूरा ध्यान जाएगा."
दिसंबर 2025 में, बेंच ने निर्देश दिया कि राज्य बार काउंसिल्स में महिला वकीलों के लिए 30 प्रतिशत प्रतिनिधित्व 'नॉन-नेगोशिएबल' है और यह जरूरी किया कि किसी भी कमी को को-ऑप्शन के जरिए पूरा किया जाए.
