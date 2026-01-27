ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने राज्य बार काउंसिल में SC और ST कोटा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य बार काउंसिल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वकीलों के लिए आरक्षण की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए कुछ किया, आप अब आ गए! आप बस इसे थाली में परोसना चाहते हैं." सुप्रीम कोर्ट ने पहले के निर्देशों का दायरा साफ़ करते हुए कहा कि कोर्ट ने महिला वकीलों को आरक्षण नहीं दिया, बल्कि लंबे समय से चली आ रही कम प्रतिनिधित्व को दूर करने के लिए सिर्फ उनके 'प्रतिनिधित्व' को जरूरी बनाया.

बेंच ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह याचिका देर से फाइल की गई थी, और कहा कि चल रहे चुनावों के लिए ऐसा प्रतिनिधित्व मांगने में बहुत देर हो चुकी है. सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं के वकील ने राज्य बार काउंसिल में महिला वकीलों के प्रतिनिधित्व को अनिवार्य करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेश का हवाला दिया.

सीजेई ने पहले के निर्देशों के दायरे को साफ करते हुए कहा कि कोर्ट ने महिला वकीलों को आरक्षण नहीं दिया, बल्कि लंबे समय से चली आ रही कम प्रतिनिधत्व को दूर करने के लिए सिर्फ उनके प्रतिनिधित्व को जरूरी बनाया. सीजेआई ने कहा, "हमने महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन नहीं दिया है... यह सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है."

याचिकाकर्ताओं के वकीलों, जिनमें राम कुमार गौतम भी शामिल थे, ने तर्क दिया कि राज्य बार काउंसिल में महिला वकीलों के प्रतिनिधित्व पर आदेश तब जारी किए गए जब एडवोकेट्स एक्ट, 1961 में आरक्षण या प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर कुछ नहीं कहा गया था.

सीजेआई ने कहा, "आप हर जगह हैं. न्यायपालिका में, वकीलों के बीच, संसद में… बार काउंसिल 1961 से है, और आपने कुछ नहीं किया. सिर्फ इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए कुछ किया, आप अब आ गए! आप बस इसे थाली में परोसना चाहते हैं." बेंच ने कहा कि महिला वकीलों को दी गई राहत काफी समय तक चले केस का नतीजा थी और याचिकाकर्ता की आलोचना की कि वे चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ही कोर्ट आए.