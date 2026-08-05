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सोनम वांगचुक का समर्थन करने वाले SCBA प्रस्ताव के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) की एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास किए गए प्रस्ताव को चुनौती दी गई थी. प्रस्ताव में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के साथ एकजुटता दिखाई गई थी, जो परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे थे.

यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. याचिका आशीष गोपाल गर्ग ने दायर की थी.

पीठ ने कहा कि बार एसोसिएशन के विचारों में हस्तक्षेप करने से एक खतरनाक मिसाल कायम होगी और सुझाव दिया कि जिन सदस्यों की राय अलग है, वे दूसरी जनरल बॉडी मीटिंग बुला सकते हैं. पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर सुनवाई नहीं करना चाहती.

याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्हें ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं करना चाहिए और जोर देकर कहा कि व्यक्तिगत विचारधारा को SCBA के प्रस्ताव के तौर पर पास किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक राजनीतिक रूप से विवादित मामले में प्रस्ताव पास किया, जिससे ऐसा लगा कि यह पूरे एसोसिएशन का विचार था.

पीठ ने कहा कि यह मामला SCBA के अंदरूनी मामलों से जुड़ा है. पीठ ने कहा कि एक गैर-लोकतांत्रिक फैसले और एक गैर-कानूनी फैसले में फर्क होता है, और कहा कि अगर यह एक गैर-लोकतांत्रिक फैसला है, तो आपका उपाय है कि आप फ्लोर पर जाएं और जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने के लिए कहें.