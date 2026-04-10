भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पंजाब के निलंबित DIG भुल्लर को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज
सीबीआई ने 16 अक्टूबर 2025 को पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को गिरफ्तार किया था, उनपर बिचौलियों के जरिये रिश्वत लेने का आरोप है.
Published : April 10, 2026 at 7:41 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब के निलंबित डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सीबीआई (CBI) ने भ्रष्टाचार के आरोप में भुल्लर को गिरफ्तार किया था.
इस मामले में सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ के सामने हुई. पीठ ने भुल्लर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. हालांकि, अदालत ने कहा कि यदि इस मामले की सुनवाई (ट्रायल) दो महीने के भीतर शुरू नहीं होती है, तो वह राहत के लिए दोबारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
सुनवाई के दौरान, भुल्लर की पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल जमानत मांग रहे हैं और वह छह महीने से ज्यादा की सजा काट चुके हैं. उन्होंने सवाल किया कि भुल्लर को लंबे समय तक हिरासत में रखने से आखिर क्या हासिल होगा.
अदालत को बताया गया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है, आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है और पूरक आरोप-पत्र भी पेश किया जा चुका है. पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, "उस हद तक, हाई कोर्ट की बात सही लगती है... हाई कोर्ट का कहना है कि यह एक ऐसा मामला है जहां कुछ महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी चाहिए."
रोहतगी ने कहा कि उनके देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरोप केवल यह है कि किसी और ने उनके नाम पर पैसे लिए थे, और उन्होंने यह भी साफ किया कि यह रंगे हाथों पकड़े जाने (ट्रैप) का मामला नहीं है. रोहतगी ने कहा, "किसी व्यक्ति ने मेरे नाम पर पैसे लिए, और कहा जा रहा है कि जब वह हिरासत में था तब उसने व्हाट्सएप मैसेज भेजा था. यह पूरा मामला बहुत ही कमजोर और संदिग्ध लगता है."
वरिष्ठ वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल फिलहाल निलंबित है और शिकायतकर्ता को हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार पुलिस सुरक्षा दी गई है.
पीठ ने कहा, "हम इस चरण पर जमानत की अर्जी स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं. हालांकि, हम याचिकाकर्ता को यह छूट देते हैं कि यदि दो महीने के भीतर ट्रायल शुरू नहीं होता है, तो वह फिर से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ऐसी अर्जी पर उसके गुणों के आधार पर विचार किया जाएगा."
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फरवरी में भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. चंडीगढ़ की एक विशेष सीबीआई (CBI) अदालत द्वारा 2 जनवरी 2026 को जमानत याचिका अस्वीकार किए जाने के बाद, इस निलंबित पुलिस अधिकारी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
मोहाली स्थित अपने कार्यालय से 16 अक्टूबर, 2025 को गिरफ्तार किए गए भुल्लर पर बिचौलियों के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोप है.
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