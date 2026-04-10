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भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार पंजाब के निलंबित DIG भुल्लर को राहत नहीं, जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब के निलंबित डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया. सीबीआई (CBI) ने भ्रष्टाचार के आरोप में भुल्लर को गिरफ्तार किया था.

इस मामले में सुनवाई भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ के सामने हुई. पीठ ने भुल्लर की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. हालांकि, अदालत ने कहा कि यदि इस मामले की सुनवाई (ट्रायल) दो महीने के भीतर शुरू नहीं होती है, तो वह राहत के लिए दोबारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.

सुनवाई के दौरान, भुल्लर की पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि उनके मुवक्किल जमानत मांग रहे हैं और वह छह महीने से ज्यादा की सजा काट चुके हैं. उन्होंने सवाल किया कि भुल्लर को लंबे समय तक हिरासत में रखने से आखिर क्या हासिल होगा.

अदालत को बताया गया कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है, आरोप-पत्र दाखिल कर दिया गया है और पूरक आरोप-पत्र भी पेश किया जा चुका है. पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा, "उस हद तक, हाई कोर्ट की बात सही लगती है... हाई कोर्ट का कहना है कि यह एक ऐसा मामला है जहां कुछ महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ की जानी चाहिए."

रोहतगी ने कहा कि उनके देश छोड़कर भागने का कोई खतरा नहीं है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आरोप केवल यह है कि किसी और ने उनके नाम पर पैसे लिए थे, और उन्होंने यह भी साफ किया कि यह रंगे हाथों पकड़े जाने (ट्रैप) का मामला नहीं है. रोहतगी ने कहा, "किसी व्यक्ति ने मेरे नाम पर पैसे लिए, और कहा जा रहा है कि जब वह हिरासत में था तब उसने व्हाट्सएप मैसेज भेजा था. यह पूरा मामला बहुत ही कमजोर और संदिग्ध लगता है."