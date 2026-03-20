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ब्रह्मोफोबिया पर याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने भाईचारे से हेट स्पीच खत्म करने पर दिया जोर

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इस बात पर जोर दिया कि देश में किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरती भाषण (Hate Speech) की कोई जगह नहीं है. अदालत ने कहा कि सद्भाव शिक्षा, बौद्धिक विकास, सहनशीलता और धैर्य पर निर्भर करता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि एक बार जब सभी भाईचारे के सिद्धांत को अपना लेंगे, तो नफरती भाषण की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने उस याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, जिसमें ब्राह्मण समुदाय को निशाना बनाने वाले नफरती भाषण को सजा देने लायक अपराध मानने की मांग की गई थी. पीठ ने इस आदत को "ब्रह्मोफोबिया" बताया.

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह महालिंगम बालाजी की दलील पर सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है. पीठ ने कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नफरती भाषण नहीं होनी चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "हम देश में किसी भी समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच नहीं चाहते. यह शिक्षा, बौद्धिक विकास, सहनशीलता और धैर्य पर निर्भर करता है. एक बार जब सभी लोग भाईचारे का पालन करेंगे, तो अपने आप कोई हेट स्पीच नहीं होगी."

कोर्ट ने पूछा कि एक विशेष समुदाय को सिर्फ अपने खिलाफ हेट स्पीच के खिलाफ संरक्षण क्यों मांगना चाहिए, दूसरों के लिए क्यों नहीं. पीठ ने कहा कि किसी को भी हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए और याचिकाकर्ता खास मामलों को सही फोरम पर उठा सकता है, लेकिन न्यायपालिका के सामने नहीं.