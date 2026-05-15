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सुप्रीम कोर्ट में भड़के सीजेआई: न्यायपालिका पर हमला करने वालों को बताया 'कॉकरोच'

मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिए जाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई की.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 15, 2026 at 6:49 PM IST

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Updated : May 15, 2026 at 7:20 PM IST

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायपालिका और कानूनी व्यवस्था पर लगातार हो रहे हमलों की कड़े शब्दों में आलोचना की. भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने टिप्पणी की कि कुछ बेरोजगार युवा "मीडिया, सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट और अन्य कार्यकर्ता" बन जाते हैं और संस्थानों को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं.

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की सदस्यता वाली पीठ ने यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिए जाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई के दौरान की. याचिकाकर्ता के रवैये की आलोचना करते हुए पीठ ने कहा कि सीनियर एडवोकेट का पद अदालत द्वारा दिया जाने वाला एक "सम्मान" है, न कि कोई ऐसी चीज जिसे मुकदमेबाजी के जरिए हासिल करने की कोशिश की जाए.

पीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा कथित तौर पर फेसबुक पर इस्तेमाल की गई भाषा की भी आलोचना की. पीठ ने टिप्पणी की कि ऐसा आचरण कानूनी पेशे के सदस्यों से अपेक्षित अनुशासन के बिल्कुल खिलाफ था. पीठ वकील संजय दुबे द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने सीनियर एडवोकेट की उपाधि देने से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों को लागू करने में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा कथित देरी को लेकर अवमानना की कार्रवाई की मांग की थी.

याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सख्त टिप्पणी की, "कुछ युवा कॉकरोच (तिलचट्टों) की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या इस पेशे में कोई जगह नहीं मिलती. उनमें से कुछ मीडिया, कुछ सोशल मीडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट और अन्य कार्यकर्ता बन जाते हैं और हर किसी पर हमला करना शुरू कर देते हैं."

जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या सीनियर एडवोकेट का टैग कोई स्टेटस सिंबल या सजावटी चीज है जिसे संभाल कर रखा जाए, या फिर यह न्याय प्रणाली में हिस्सा लेने के लिए है? पीठ ने याचिकाकर्ता से यह भी कहा- "पूरी दुनिया सीनियर (एडवोकेट) बनने के योग्य हो सकती है, लेकिन कम से कम आप इसके हकदार नहीं हैं."

पीठ ने आगे टिप्पणी की कि समाज में पहले से ही ऐसे "परजीवी" मौजूद हैं जो संस्थानों पर हमला कर रहे हैं, और याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या वह भी "उनके साथ हाथ मिलाना" चाहते हैं. पीठ ने साफ कर दिया कि वह इस याचिका पर विचार करने के मूड में नहीं है. यह भांपते हुए कि पीठ इस मामले को आगे बढ़ाने के पक्ष में नहीं है, याचिकाकर्ता ने आखिरकार अपनी याचिका वापस ले ली.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने कथित तौर पर फर्जी डिग्री रखने वाले वकीलों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई और कहा कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि हजारों फर्जी लोग काले कोट पहन रहे हैं और उन्होंने उनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह व्यक्त किया.

मुख्य न्यायाधीश ने मौखिक रूप से कहा कि वह चाहते हैं कि सीबीआई एलएलबी (LLB) डिग्रियों का सत्यापन करे. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मुझे उनकी कानून की डिग्रियों के असली होने पर गंभीर संदेह है. शायद सीबीआई को कुछ करना होगा..."

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Last Updated : May 15, 2026 at 7:20 PM IST

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