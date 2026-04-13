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'यह हैरान करने वाला... रेत माफिया चंबल पुल के पिलर खोद देते हैं', सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार को फटकार लगाई

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह हैरान करने वाली बात है कि एक वन रक्षक (Forest Guard) की हत्या कर दी गई और अवैध रेत खनन करने वाले मध्य प्रदेश को राजस्थान से जोड़ने वाले चंबल पुल के पिलर्स (खंभों) की नींव खोद रहे थे.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने की. एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पैरवी की. पीठ ने बताया कि पहले भी एक IPS अधिकारी की हत्या अवैध रेत खनन करने वाले माफिया ने की थी. शीर्ष अदालत ने राज्य के अधिकारियों से कहा कि वे अवैध खनन पर नजर रखने के लिए हाई-रिज़ॉल्यूशन CCTV कैमरे लगाने के बारे में विचार करें.

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि या तो राज्य सरकार चंबल नदी पर अवैध खनन को रोकने में नाकाम रही है या यह राज्य के अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है. पीठ ने पूछा, वे (रेत माफिया) पुल खोद रहे हैं और अगर पुल गिर गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? तस्वीरें खुद ही सब कुछ बता रही हैं.

पीठ ने कहा, "रेत माफिया वन अधिकारियों को कुचल देते हैं और एक पुल की नींव खोद देते हैं. यह बहुत ही हैरान करने वाली बात है. या तो राज्य सरकार अवैध रेत खनन को रोकने में नाकाम रही है या फिर उसकी मिलीभगत है."

राज्य की आलोचना करते हुए पीठ ने कहा, "यह आपकी नाक के नीचे हो रहा है. एमिकस क्यूरी (Amicus Curiae) ने बताया कि आपके पास हथियार नहीं हैं. आखिर राज्य सरकार है ही क्यों?"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये खुदाई करने वाले और बुलडोजर बहुत धर्मनिरपेक्ष हैं, वे जिसे मार रहे हैं उसकी जाति नहीं देखते. पीठ ने कहा, "यह बहुत दुखद स्थिति है… यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि एक पुल की नींव खोदी जा सकती है और सरकार अपनी आंखें बंद कर लेती है."