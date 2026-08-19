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सुप्रीम कोर्ट ने कोस्ट गार्ड को फटकार लगाई, कहा- महिला अधिकारियों को अपमानित नहीं होने देंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थायी कमीशन को लेकर इंडियन कोस्ट गार्ड की नीति स्पष्ट नहीं है और मनमानी लगती है.

Supreme Court criticizes Indian Coast Guard for denying permanent commission to women officers
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : August 19, 2026 at 7:56 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) को महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) देने से मना करने पर फटकार लगाई और पूछा कि अगर यह पुरुषों को दिया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को क्यों नहीं. इस नीति को 'अस्पष्ट' और 'मनमाना' बताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह महिला अधिकारियों को इस तरह अपमानित नहीं होने देगी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले में सुनवाई की. ICG की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी पेश हुए.

बुधवार को कोस्ट गार्ड की अंडमान और निकोबार यूनिट में चार्ज संभालने वाली महिला ऑफिसर की ओर से पेश हुए वकील सिद्धांत शर्मा ने कहा कि ICG ने मंगलवार को स्थायी कमीशन देने के लिए एक नीति जारी की. वकील ने कहा कि नीति स्पष्ट नहीं है और मनमानी है.

इंडियन कोस्ट गार्ड की नीति के बारे में पीठ ने कहा, "पॉलिसी साफ नहीं है और मनमानी लगती है. पूरी कोशिश अस्वीकार करने की है. कल आप कहेंगे कि लंबाई सही नहीं है और वजन ठीक नहीं है."

पीठ ने कहा कि बहुत अधिक तकनीकी आपत्तियां काम नहीं करेंगी और जोर देकर कहा, "अगर आप पुरुषों को स्थायी सेवा दे सकते हैं, तो महिला अधिकारियों को क्यों नहीं? हम महिला अधिकारियों को इस तरह अपमानित नहीं होने देंगे."

अटॉर्नी जनरल ने पीठ से कहा कि इसे लैंगिक भेदभाव का मुद्दा न माना जाए और इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे (infrastructure) का विकास कई कारकों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि यह मनमाने ढंग से मना करने का मामला नहीं है और इसमें कोई लैंगिक असंवेदनशीलता नहीं है.

पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वह फैसला लेने के लिए दो सप्ताह का समय दे रही है और फिर उचित ऑर्डर पास करेगी. पीठ ने कहा, "अगर आप इसे दो हफ्ते में कर सकते हैं, तो ठीक है; नहीं तो हम उनके समावेश (absorption) के लिए ऑर्डर पारित करेंगे."

शर्मा ने कहा कि उनकी वरिष्ठता के अनुसार सभी बलों (पुरुष और महिला दोनों शामिल) में उनकी उड़ान के घंटे सबसे अधिक हैं, और डोर्नियर एयरक्राफ्ट पर उनके पास लगभग 4,500 घंटे का अनुभव है. याचिकाकर्ता के वकील ने इस बात पर जोर दिया कि उन्होंने समुद्र में बहादुरी से 300 से अधिक लोगों की जान बचाई है.

पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि जब वह पिछले 14 साल से लगातार ICG में सेवा दे रही हैं, तो ICG अधिकारी को स्थायी कमीशन देने से कैसे इनकार कर सकता है.

अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आईसीजी के इतिहास को ध्यान में रखना होगा और महिला अधिकारियों की सुविधाओं में कुछ सीमाएं हैं, जो नौसेना के विपरीत हैं जहां बुनियादी ढांचा लंबे समय से मौजूद है. उन्होंने कहा, "महिला अधिकारियों के लिए कुछ सुविधाएं जरूरी हैं. अब आधुनिक जहाज खरीदे जा रहे हैं. सुविधाएं बनाई जा रही हैं. देखते हैं यह कैसे होता है."

पीठ दो सप्ताह बाद इस मामले पर सुनवाई करेगी. पीठ अधिकारी प्रियंका त्यागी को स्थायी कमीशन अधिकारी के रूप में शामिल करने से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी. त्यागी शॉर्ट सर्विस अपॉइंटी (SSA) अधिकारी हैं. जिन्होंने 14 साल से अधिक की सेवा पूरी कर ली है. त्यागी ने स्थायी कमीशन दिए जाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि अधिकारियों ने उन्हें स्थायी कमीशन देने से मना कर दिया और इसके बजाय उन्हें सेवा से मुक्त करने का आदेश दिया गया.

2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने ICG को उस महिला अधिकारी की सेवा को बहाल करने का निर्देश दिया था, जो देश के पूर्वी क्षेत्र में समुद्री गश्ती के लिए डोर्नियर विमान पर तैनात किए गए पहले पूर्ण-महिला चालक दल का हिस्सा थीं और विमान की कैप्टन थीं.

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