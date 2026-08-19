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सुप्रीम कोर्ट ने कोस्ट गार्ड को फटकार लगाई, कहा- महिला अधिकारियों को अपमानित नहीं होने देंगे

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) को महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) देने से मना करने पर फटकार लगाई और पूछा कि अगर यह पुरुषों को दिया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को क्यों नहीं. इस नीति को 'अस्पष्ट' और 'मनमाना' बताते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि वह महिला अधिकारियों को इस तरह अपमानित नहीं होने देगी.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले में सुनवाई की. ICG की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी पेश हुए.

बुधवार को कोस्ट गार्ड की अंडमान और निकोबार यूनिट में चार्ज संभालने वाली महिला ऑफिसर की ओर से पेश हुए वकील सिद्धांत शर्मा ने कहा कि ICG ने मंगलवार को स्थायी कमीशन देने के लिए एक नीति जारी की. वकील ने कहा कि नीति स्पष्ट नहीं है और मनमानी है.

इंडियन कोस्ट गार्ड की नीति के बारे में पीठ ने कहा, "पॉलिसी साफ नहीं है और मनमानी लगती है. पूरी कोशिश अस्वीकार करने की है. कल आप कहेंगे कि लंबाई सही नहीं है और वजन ठीक नहीं है."

पीठ ने कहा कि बहुत अधिक तकनीकी आपत्तियां काम नहीं करेंगी और जोर देकर कहा, "अगर आप पुरुषों को स्थायी सेवा दे सकते हैं, तो महिला अधिकारियों को क्यों नहीं? हम महिला अधिकारियों को इस तरह अपमानित नहीं होने देंगे."

अटॉर्नी जनरल ने पीठ से कहा कि इसे लैंगिक भेदभाव का मुद्दा न माना जाए और इस बात पर जोर दिया कि बुनियादी ढांचे (infrastructure) का विकास कई कारकों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि यह मनमाने ढंग से मना करने का मामला नहीं है और इसमें कोई लैंगिक असंवेदनशीलता नहीं है.

पीठ ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि वह फैसला लेने के लिए दो सप्ताह का समय दे रही है और फिर उचित ऑर्डर पास करेगी. पीठ ने कहा, "अगर आप इसे दो हफ्ते में कर सकते हैं, तो ठीक है; नहीं तो हम उनके समावेश (absorption) के लिए ऑर्डर पारित करेंगे."