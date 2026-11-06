'क्या हमारे पास सिर्फ पुराने, आजमाए हुए और नाकाम उपाय ही बचे हैं?': दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
दिल्ली-एनसीआर में गंभीर होते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा उपायों पर गंभीर सवाल उठाए हैं.
By Sumit Saxena
Published : November 6, 2026 at 4:30 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की हवा की गुणवत्ता लगातार 'खराब', 'गंभीर' और 'बेहद गंभीर' श्रेणियों में आ रही है. इस स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रदूषण विरोधी मौजूदा उपायों के असरदार होने पर सवाल उठाए.
सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों की आवाजाही और निर्माण गतिविधियों पर लगाए जाने वाले अस्थायी प्रतिबंधों को "पुराने, आजमाए हुए और नाकाम" तरीके बताया. सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या नियामकों ने राजधानी के इस पुराने प्रदूषण संकट से निपटने के लिए बार-बार आपातकालीन कदम उठाने से इतर, कोई वैज्ञानिक रूप से ठोस रणनीति तैयार की है? अदालत ने टिप्पणी की, "इस दौर में स्थिति को काबू में रखने के लिए अस्थायी रूप से कौन से असाधारण और जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?"
यह मामला भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच के सामने आया. पीठ वायु प्रदूषण के नियामक ढांचे की समीक्षा से जुड़े एक स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी. सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने दिल्ली के हालात पर चुटकी लेते हुए कहा: "मुझे उम्मीद है कि आप सभी दिल्ली के इस मौसम का आनंद ले रहे होंगे."
अदालत ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों के रूप में वाहनों से निकलने वाले धुएं और बंपर-टू-बंपर ट्रैफिक को रेखांकित किया. शीर्ष अदालत ने हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए तत्काल, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया.
पराली जलाने के मुद्दे पर, पीठ ने किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में शिक्षित करने की जरूरत पर बल दिया. अदालत ने कहा कि जब किसान इसके आर्थिक फायदों और उपलब्ध विकल्पों को समझ जाएंगे, तो उन्हें पराली जलाना बंद करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है.
केंद्र सरकार और अन्य प्राधिकरणों की ओर से पेश हुईं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को पांच प्रमुख क्षेत्रों से जुड़े नियामक ढांचे की जानकारी दी, जो इस प्रकार हैं- औद्योगिक उत्सर्जन, वाहनों का प्रदूषण, निर्माण और तोड़फोड़ से उड़ने वाली धूल, सड़कों की धूल और पराली जलाना. सुनवाई के दौरान, वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "बड़े वाहन, महंगी गाड़ियां और कमर्शियल गाड़ियां, ये सभी..." इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि इस साल पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी आई है.
भाटी ने बताया कि हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में भारी गिरावट देखी गई है, क्योंकि राज्य ने किसानों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने जैसे उपाय लागू किए हैं. वहीं पंजाब में भी पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी कमी आई है, लेकिन वहां अभी भी काम चल रहा है.
इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "इस समस्या का सबसे बड़ा कारण वाहनों का प्रदूषण है." उन्होंने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर भारी जाम की ओर इशारा किया, जो वायु प्रदूषण बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रहा है.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि एक वैज्ञानिक विश्लेषण की जरूरत है कि वायु प्रदूषण को रोकने के तमाम उपायों के बावजूद, वाहनों का प्रदूषण क्यों बना हुआ है? सीजेआई ने टिप्पणी की, "क्या ऐसा केवल गाड़ियों की अत्यधिक संख्या के कारण हो रहा है, चाहे ईंधन की गुणवत्ता कैसी भी हो, फिर चाहे पेट्रोल हो या डीजल..." पीठ को बताया गया कि दिल्ली में देश के लगभग आधे वाहन हैं, जो किसी भी शहर में सबसे ज्यादा हैं.
भाटी ने कहा कि प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं. अब प्रदूषण प्रमाण पत्र को उसकी लोकेशन के साथ जियोटैग किया जा रहा है, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के पेट्रोल-डीजल नहीं दिया जा रहा है. साफ तौर पर धुआं उड़ाने वाले वाहनों की शिकायत दर्ज करने के लिए ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है.
भाटी ने यह भी कहा कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि सर्दियों में हवा का फैलाव नहीं हो पाता और हवाएं नहीं चलती हैं; यह एक कटोरे जैसा बन जाता है और हर तरफ का प्रदूषण यहीं जमा हो जाता है.
इसी बीच, एक वकील ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा कि लोगों को गाड़ियों का इस्तेमाल करने से हतोत्साहित करने के लिए दिवाली के उपहार देना बंद कर देना चाहिए. इस पर पीठ ने भी मजाकिया लहजे में जवाब दिया, "यह संस्कृति का वह हिस्सा है जिसे आपको विकसित करने की आवश्यकता है... लोगों को हमारी मूल संस्कृति का एहसास होना चाहिए और हमें वापस उसकी तरफ क्यों नहीं लौटना चाहिए..."
न्यायमित्र (अमिकस क्यूरी) ने भी जीवन में सादगी अपनाने और दोबारा सिर्फ दीये जलाने की परंपरा की ओर लौटने का सुझाव दिया. मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की, "क्या इस आयोग द्वारा 'फायर फाइटर सिस्टम' जैसे कुछ समय के लिए वाहनों को रोक देना या निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा देना, के अलावा कोई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तरीका या कार्यप्रणाली अपनाई गई है? ये पुराने, आजमाए हुए और नाकाम हैं..."
इस पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि ग्रेप (GRAP - ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) प्रणाली वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर के साथ काम करती है और जब एक्यूआई खराब होता है, तो ग्रेप के तहत कदम उठाना भी जरूरी हो जाता है. उन्होंने आगे कहा, "मैं यह नहीं कहूंगी कि ये उपाय पूरी तरह से नाकाम रहे हैं."
पीठ ने इस बात की ओर इशारा किया कि एक्यूआई पहले से ही 400 के करीब पहुंच रहा है. सीजेआई ने पूछा कि विशेषज्ञ वायु प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल और आपातकालीन कदम उठाने का सुझाव क्यों देते हैं? भाटी ने कहा कि ग्रेप में उन तत्काल आपातकालीन कदमों का प्रावधान है.
पीठ ने टिप्पणी की, "हमारे लिए तो 'गंभीर' और 'बेहद गंभीर' की स्थिति बनी हुई है, और 'खराब' या 'बेहद खराब' होना तो अब आम बात हो गई है." अदालत ने आगे कहा कि आखिरी सवाल यह है कि आखिर किया क्या जाना चाहिए? सीजेआई ने पूछा, "इस समय में स्थिति को अस्थायी रूप से काबू में रखने के लिए कौन से असाधारण और जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?"
न्यायमूर्ति बागची ने कहा, "हम एक ऐसी स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं जहां दिल्ली में नवंबर से जनवरी तक अधिकांश दिनों में एक्यूआई (AQI) 300 से अधिक रहेगा. यह 'खराब' और 'गंभीर' श्रेणी के आसपास डोलता रहता है... आइए हम 'गंभीर' और 'बेहद गंभीर' स्थिति पर ध्यान केंद्रित करें."
पीठ ने उस याचिका पर भी विचार किया जिसमें वायु गुणवत्ता सूचकांक के एक तय सीमा से ऊपर जाने पर सभी आयु वर्ग के छात्रों के लिए स्कूलों में ऑफलाइन कक्षाएं बंद करने या हाइब्रिड शिक्षा व्यवस्था शुरू करने की मांग की गई है. अदालत ने कहा कि वह इस मुद्दे पर विचार करते हुए विशेषज्ञों की राय के अनुसार फैसला करेगी. पीठ ने कहा कि वह इस मामले में आदेश जारी करेगी और अगली सुनवाई के लिए इस केस को दिवाली की छुट्टियों के बाद, 16 नवंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया.
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