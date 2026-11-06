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'क्या हमारे पास सिर्फ पुराने, आजमाए हुए और नाकाम उपाय ही बचे हैं?': दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

शुक्रवार, 6 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली में घने स्मॉग और कोहरे के बीच सड़कों पर गाड़ियां चलती हुईं. ( IANS )

By Sumit Saxena 7 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली की हवा की गुणवत्ता लगातार 'खराब', 'गंभीर' और 'बेहद गंभीर' श्रेणियों में आ रही है. इस स्थिति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रदूषण विरोधी मौजूदा उपायों के असरदार होने पर सवाल उठाए.

सुप्रीम कोर्ट ने वाहनों की आवाजाही और निर्माण गतिविधियों पर लगाए जाने वाले अस्थायी प्रतिबंधों को "पुराने, आजमाए हुए और नाकाम" तरीके बताया. सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या नियामकों ने राजधानी के इस पुराने प्रदूषण संकट से निपटने के लिए बार-बार आपातकालीन कदम उठाने से इतर, कोई वैज्ञानिक रूप से ठोस रणनीति तैयार की है? अदालत ने टिप्पणी की, "इस दौर में स्थिति को काबू में रखने के लिए अस्थायी रूप से कौन से असाधारण और जरूरी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?"