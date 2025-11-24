ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट: क्रिमिनल लॉ, बदले की कार्रवाई के लिए हथियार नहीं बन सकता

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि क्रिमिनल लॉ, पर्सनल बदला लेने की कार्रवाई का प्लेटफॉर्म नहीं बन सकता. कोर्ट ने गुवाहाटी के एक बिजनेसमैन के खिलाफ IPC सेक्शन 420 (धोखाधड़ी) और सेक्शन 406 (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) के तहत दर्ज क्रिमिनल केस को रद्द कर दिया. जस्टिस बी वी नागरत्ना और आर महादेवन की बेंच ने मामले की सुनवाई की.

कोर्ट ने कहा- "हमें विशाल नोबल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2024) में इस कोर्ट की बातों का ज़िक्र करना सही लगता है, जिसमें यह देखा गया था कि हाल के सालों में कुछ लोग अपने फ़ायदों और अपने गलत इरादों और एजेंडे को पूरा करने के लिए क्रिमिनल जस्टिस की मशीनरी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. इसलिए कोर्ट को ऐसी आदतों के खिलाफ़ सावधान रहना होगा. यह पक्का करना होगा कि हमारे समाज के ताने-बाने पर बुरा असर डालने वाली गलतियों को शुरू में ही खत्म कर दिया जाए."

बेंच ने कहा कि शिकायत करने वाले ने अपील करने वाले के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन वह इस कोर्ट के सामने उन्हें सही साबित करने में नाकाम रहे हैं. बेंच ने कहा कि इस तरह की हरकतों से लोगों के बीच काफी फूट और भरोसा नहीं रहेगा. साथ ही ज्यूडिशियल सिस्टम, खासकर क्रिमिनल कोर्ट पर बेवजह दबाव भी पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने इंदर मोहन गोस्वामी (2007) मामले में कहा था कि कोर्ट को यह पक्का करना चाहिए कि क्रिमिनल केस का इस्तेमाल परेशान करने या निजी बदला लेने या आरोपी पर दबाव डालने के गलत मकसद से न किया जाए.

बेंच ने कहा कि इस कोर्ट ने यह भी माना कि अंदरूनी अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल को कंट्रोल करने वाला कोई सख्त नियम बनाना न तो मुमकिन है और न ही सही. बेंच ने कहा, "हमारी पक्की राय है कि अपील करने वाले-आरोपी के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई जारी रखने से उसे बेवजह परेशान किया जाएगा, क्योंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, IPC की धारा 406 या 420 के तहत अपराध के लिए कोई पहली नज़र में मामला नहीं बनता है."

शिकायत और सबूतों को देखते हुए बेंच ने कहा कि बिज़नेसमैन इंदर चंद बागरी के खिलाफ धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अपराध के लिए कोई आधार नहीं बनता है. शिकायत करने वाले जगदीश प्रसाद बागरी के पास विवादित प्रॉपर्टी की सेल डीड को रद्द करने और अपने कॉन्ट्रैक्ट के अधिकारों के उल्लंघन के लिए हर्जाने का दावा करने के लिए सिविल कानून के तहत दूसरे उपाय हैं.

बेंच ने कहा कि धोखाधड़ी के लिए, गलत या गुमराह करने वाली बात कहने के समय यानी शुरू से ही क्रिमिनल इरादा ज़रूरी है. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में, सिर्फ़ सौंपने का सबूत ही काफ़ी है.