मेघालय हनीमून मर्डर केस: क्या सोनम रघुवंशी की जमानत होगी रद्द? सुप्रीम कोर्ट ने दिए ये दो कड़े विकल्प
ड्रोन से मिले पति के शव और अरेस्ट मेमो में बीएनएस (BNS) की धारा की गलती पर कोर्ट में तीखी बहस हुई.
By Sumit Saxena
Published : July 21, 2026 at 4:25 PM IST
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह सोनम रघुवंशी को मिली जमानत रद्द करने पर विचार कर रहा है. सोनम अपने पति राजा रघुवंशी की मेघालय में हनीमून के दौरान हुई कथित हत्या के मामले में मुख्य आरोपी है. इस मामले की सुनवाई जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने की.
पीठ ने यह टिप्पणी राज्य सरकार की उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें मेघालय हाई कोर्ट द्वारा सोनम की जमानत को बरकरार रखने के आदेश को चुनौती दी गई है.
राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि सोनम घटना के बाद फरार हो गई थी और सह-आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही सामने आई. मेहता ने बताया कि उसके पति का शव 10 दिनों के बाद ड्रोन की मदद से बरामद किया गया था. उसका चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था. शव की पहचान केवल टैटू के जरिए ही हो सकी थी.
पीठ ने सोनम के वकील से पूछा कि वह अपनी मुवक्किल के इस व्यवहार को कैसे स्पष्ट करेंगे? कोर्ट ने कहा कि मामला यह है कि आप (सोनम) राजा के साथ उस स्थान पर गईं और वहीं यह घटना घटी. पीठ को सूचित किया गया कि मामले में अभियोजन पक्ष के 94 गवाहों में से अब तक केवल चार गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं.
पीठ ने संकेत दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा मुख्य गवाहों के बयान दर्ज किए जाने तक सोनम को इस बीच आत्मसमर्पण कर देना चाहिए. इसके बाद अदालत मेरिट (गुण-दोष) के आधार पर उसकी जमानत पर दोबारा विचार कर सकती है. पीठ ने सोनम के वकील से इस बात पर सहमति लेने को कहा कि क्या उनकी मुवक्किल जमानत पर आगे विचार होने तक आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार है.
पीठ ने टिप्पणी की, "यहां दो विकल्प हैं. या तो हम मेरिट के आधार पर विचार करके आदेश पारित करेंगे. या फिर हम गवाहों के बयान दर्ज होने तक आपके लिए अंतरिम रूप से आत्मसमर्पण करने का आदेश जारी करेंगे, और फिर मेरिट पर विचार करेंगे." पीठ ने आगे कहा, "हम आपको चौंकाना नहीं चाहते. दूसरा विकल्प आपके लिए बेहतर हो सकता है. अपनी मुवक्किल से निर्देश लेकर वापस आएं."
सोनम के वकील ने तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट द्वारा उनकी मुवक्किल पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं, जिनमें से एक शर्त यह है कि उन्हें शिलांग में ही रहना होगा और हर दिन अदालती कार्यवाही में शामिल होना होगा. पीठ ने कहा कि वह उन शर्तों पर विचार करेगी और साफ किया कि वह दोनों पक्षों के साथ निष्पक्ष रहना चाहती है.
पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यदि दूसरा विकल्प चुना जाता है, तो वह ट्रायल कोर्ट को आम गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश देगी. उसके बाद जमानत याचिका पर विचार किया जा सकता है. पीठ ने कहा, "अन्यथा, हम मेरिट के आधार पर आपकी दलीलें सुन सकते हैं... हम इन सब पर विचार करेंगे. अपना रुख स्पष्ट करें. हम देखेंगे."
मेहता ने दलील दी कि गिरफ्तारी मेमो में गलती से हत्या की धारा 103 के बजाय भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 403 लिख दी गई थी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह त्रुटि केवल टाइपिंग की गलती थी और इससे गिरफ्तारी अवैध नहीं हो जाती. पीठ को सूचित किया गया कि सोनम ने अपनी पिछली किसी भी जमानत याचिका में न तो गिरफ्तारी के आधारों पर और न ही इस बात पर कभी कोई आपत्ति जताई थी कि उसने आत्मसमर्पण किया था.
पीठ ने पूछा, "क्या आपने पिछली जमानत याचिकाओं में गिरफ्तारी के आधार न बताए जाने आदि को लेकर कोई विवाद या आपत्ति जताई थी?" सोनम के वकील ने तर्क दिया कि उनकी मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया था और उसने स्वेच्छा से आत्मसमर्पण नहीं किया था. अदालत की पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख तय की है.
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