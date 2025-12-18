ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जजों को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने दिन में हुई बैठक में यह फैसला लिया.

SC-COLLEGIUM
सुप्रीम कोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 18, 2025 at 8:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुरुवार को केंद्र से देश भर के अलग-अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर पांच जजों को प्रमोट करने की सिफारिश की है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाले कॉलेजियम ने दिन में हुई बैठक में यह फैसला लिया.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को 9 जनवरी को मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड प्रमोट किया गया है. बॉम्बे हाई कोर्ट की जस्टिस रेवती पी मोहिते डेरे को मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की गई है.वहीं, बॉम्बे के जस्टिस एमएस सोनक को 8 जनवरी को मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की गई है.

SC-COLLEGIUM
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जजों को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्ति की सिफारिश की (Source: Supreme Court Of India)

केरल हाई कोर्ट के जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक को सिक्किम और जस्टिस संगम कुमार साहू को उड़ीसा से पटना हाई कोर्ट चीफ जस्टिस के तौर पर प्रमोट किया गया है. एक अन्य फैसले में, कॉलेजियम ने मेघालय हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सौमेन सेन को 9 जनवरी को मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के बाद केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर ट्रांसफर करने की सिफारिश की.

गुरुवार को कई राज्यों के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस का तबादला किया गया है और उनके ट्रांसफर की अधिसूचना जारी कर दी गई है. सीजेआई की अध्यक्षता में हुई कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

अधिसूचना में कहा गया है कि हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायर होने के बाद जजों की नियुक्ति होगी. झारखंड हाई कोर्ट के वर्तमान चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान 8 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं.

ये भी पढ़ें: 'AQI को 700 से 366 पर लाने से कोई वास्तविक संतुष्टि नहीं मिलती', दिल्ली वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट

TAGGED:

SUPREME COURT COLLEGIUM
HIGH COURT CHIEF JUSTICES
FIVE JUDGES AS CHIEF JUSTICE
CHIEF JUSTICE SURYA KANT
SUPREME COURT COLLEGIUM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.