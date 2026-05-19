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सुप्रीम कोर्ट ने कोविड के दौरान लोगों की समस्याओं का स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए मामले बंद किए

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोविड महामारी के दौरान स्वतः संज्ञान लेकर शुरू किए गए उन चार अलग-अलग मामलों को मंगलवार को बंद कर दिया, जिनमें अस्पतालों में मरीजों के इलाज और शव के उचित प्रबंधन से जुड़े मामले शामिल थे.

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की बेंच ने पाया कि महामारी के समय स्थितियां अलग थीं और शीर्ष अदालत ने इन मुद्दों का संज्ञान लेकर नागरिकों की चिंताओं को कम करने के लिए कई निर्देश पारित किए थे.

बेंच स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई चार याचिकाओं पर विचार कर रही थी, जो महामारी के दौरान मध्याह्न भोजन योजना को बंद करने, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालती कामकाज के दिशा-निर्देशों, कोविड-19 मरीजों के उचित इलाज, अस्पतालों में शव के उचित प्रबंधन और आवश्यक वस्तुओं तथा सेवाओं के वितरण से संबंधित थीं.

एक मामले में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि उस समय सुप्रीम कोर्ट के विचारार्थ जो मुद्दे उठे थे, वे अब निरर्थक हो चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महामारी के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के वितरण सहित विभिन्न मुद्दे उसके समक्ष आए थे.