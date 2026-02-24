ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने यमुना प्रदूषण मामले में स्वत: संज्ञान मामला बंद किया, अब NGT करेगा सीधी निगरानी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नदियों के प्रदूषण को दूर करने से जुड़ी 2021 की अपनी स्वत: संज्ञान (suo motu) कार्यवाही को बंद कर दिया. अदालत ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की मुख्य पीठ को इस मामले को फिर से खोलने और इसकी निरंतर निगरानी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि उसने 2021 में दिल्ली की यमुना नदी में सीवेज के कारण बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए यह मामला शुरू किया था, लेकिन तब से इस पर अदालत में बहुत कम प्रगति हुई है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची की पीठ के सामने यह मामला आया.

पीठ ने गौर किया कि स्वत: संज्ञान की यह कार्यवाही तब शुरू हुई थी जब यमुना में प्रदूषण के स्तर को लेकर एक मामला उनके पास पहुंचा था. तब शीर्ष अदालत ने यमुना के प्रदूषण पर विचार करते हुए उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किए थे.

मंगलवार 24 फरवरी को सुनवाई के दौरान, बेंच ने कहा, "क्या यह कोर्ट सभी प्रदूषित नदियों को देख सकता है? हम इसे एक-एक करके देख सकते हैं. हम भी इतने सारे मामलों पर विचार करते रहते हैं और निर्देश जारी करते हैं... हमें यह भी देखना होगा कि हम मामलों पर एक साथ विचार करें. इस तरह के कई मुद्दे क्यों होने चाहिए?"

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने NGT के सामने इसी तरह के एक मामले के पेंडिंग होने का हवाला दिया. भाटी ने बेंच से इस पर विचार करने का आग्रह किया कि क्या वह सुनवाई जारी रखना चाहती है या NGT से इसे फिर से शुरू करने के लिए कहा जा सकता है.

बेंच ने कहा कि नदियों को बचाने के लिए ज़रूरी लगातार मॉनिटरिंग के लिए एक स्पेशल बॉडी बेहतर तरीके से तैयार है. बेंच ने 13 जनवरी, 2021 के अपने आदेश पर सवाल उठाया, जिसमें नदी के गंदे पानी से दूषित होने का खुद संज्ञान लेकर पैरेलल कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया था, जबकि नई दिल्ली में NGT पहले से ही इसी तरह के एक मामले से जूझ रहा था.