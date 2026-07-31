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पति ने पत्नी पर लगाया व्यभिचार का आरोप, जानें 'एडल्टरी' पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसले में, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 की शर्तों को और साफ करते हुए कहा कि, व्यभिचार (एडल्टरी) में रह रही पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं हो सकती. कोर्ट ने कहा कि, अंतरिम गुजारा-भत्ता पर भी रोक लगाने से पहले आरोप साफ और ठोस सबूतों के साथ साबित होना चाहिए.

सीआरपीसी की धारा 125(4) के अनुसार, अगर पत्नी व्यभिचार में रह रही है तो वह धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा-भत्ता या कानूनी खर्च का दावा नहीं कर सकती है.

जस्टिस संजय करोल और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की बेंच ने कहा कि, संक्षेप में उसे यह तय करना होगा कि क्या व्यभिचार के आरोप, जब लगाए जाते हैं, तो पहली बार में ही तय किया जाना चाहिए ताकि अगर यह साबित हो जाए तो पत्नी का भरण-पोषण का अधिकार छीन लिया जाए या फिर इसे अंतिम निर्णय के चरण में तय किया जाना है.

बेंच ने कहा कि, अगर किसी महिला पर व्यभिचार साबित हो जाता है तो उससे गुजारा भत्ता का अधिकार छीन लिया जाता है, ऐसी स्थिति में इस बात को साबित करने के लिए आवेदन पर अंतरिम राहत देने के आदेश और मेंटेनेंस के लिए ऐसे आवेदन के अंतिम फैसले के बीच फैसला किया जाना चाहिए." बेंच ने कहा कि सबूत दो तरह के होते हैं, प्रत्यक्ष और हालात के हिसाब से, और पहला वह होता है जो पहली नजर में ही आरोप को साबित कर देता है.

बेंच ने कहा कि यह साफ है कि जब किसी मामले को हालात के हिसाब से सबूतों से साबित करने की कोशिश की जाती है, तो पेश किए गए हालात की विस्तार में शोध की जरूरत होती है. बेंच ने कहा कि इसके समर्थन में दिए गए सबूत, जिसमें सत्यापन भी शामिल है, खासकर जब सवाल वाला सबूत इलेक्ट्रॉनिक हो, वगैरह.

बेंच ने कहा कि, इस तरह की प्रक्रिया में समय लगना तय है. चूंकि धारा 125 (4) में यह शर्त है कि अगर एडल्टरी साबित हो जाती है, तो पत्नी न तो अंतरिम और न ही अंतिम गुजारा भत्ता की हकदार होगी, इसलिए हमारा मानना ​​है कि अगर पति धारा 125(4) के तहत आवेदन दाखिल करता है और पहली बार में ही सबूतों के जरिए आरोप साबित कर पाता है, तभी अंतरिम गुजारा भत्ता पर रोक लगाई जा सकती है."

बेंच ने कहा कि निचली अदालतों ने यह मानकर साफ तौर पर गलती की है कि ऐसे सवाल पर सिर्फ अंतिम फैसले के चरण पर ही फैसला किया जा सकता है, क्योंकि इस नजरिए से कानून में जो दिया गया है, वह बेकार हो जाएगा.

बेंच ने कहा कि इस समझ को रिकॉर्ड पर लागू करते हुए, अपील करने वाले ने यह साबित करने के लिए कई फोटो और दूसरे सबूत पेश किए हैं कि उसकी पत्नी एडल्टरी ( अन्य पुरुष के साथ लगातार अवैध या विवाहेतर शारीरिक संबंध या व्यभिचार) में रह रही थी.

बेंच ने कहा, "यह सबूत साफ तौर पर इलेक्ट्रॉनिक प्रकृति का है. कोर्ट को अंतरिम मेंटेनेंस के चरण पर इस सवाल पर विचार करना चाहिए कि क्या पेश किए गए सबूत व्यभिचार को साबित करते हैं. यह साफ है कि पत्नी पेश किए गए सबूतों की सच्चाई और कानूनी मान्यता पर सवाल उठा सकती है, जिस पर फिर कोर्ट को विचार करना होगा."