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सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान लोगों को हिरासत में लेने समेत अन्य मुद्दों के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रहे प्रोटेस्ट करने वालों पर सरकार की कार्रवाई के खिलाफ कई याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की बेंच दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा प्रोटेस्ट करने वालों को हिरासत में लेने के खिलाफ याचिकाओं और जानबूझकर ऑर्डर न मानने के आरोप में एक कंटेम्प्ट याचिका पर सुनवाई कर रही है. कोर्ट उन सभी वकीलों को सुनने के लिए तैयार हो गया है जो प्रोटेस्ट के मामलों पर अपनी-अपनी याचिकाओं का मेंशन करना चाहते हैं.

कोर्ट ने कहा, 'हमारे सामने दो मामले हैं. कुछ वकील फाइल की गई याचिकाओं का अनलिस्टेड मेंशन करना चाहते हैं. हमारा मकसद (बार में) दाएं से बाएं जाना और हर पार्टी को सुनने का मौका देना है.' जब वकीलों ने इन मुद्दों पर स्पेशल सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया, तो जस्टिस बागची ने कहा, 'हमें धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है. हम हमेशा देश की सेवा में हैं.' सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने हिरासत और सेक्शन 163 लगाने के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर अपनी बात रखनी शुरू की. वे लोगों को ट्रेन वगैरह से उठा रहे हैं. फिर इंटरनेट सस्पेंड करने का मुद्दा है (जिस पर अनुराधा भसीन केस में फैसला हुआ है, सिब्बल कहते हैं.