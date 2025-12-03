ETV Bharat / bharat

बांग्लादेश डिपोर्ट की गयी गर्भवती महिला को वापस लाएगी केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई की गयी, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के 26 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी.

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सुनाली खातून को उनके 8 साल के बेटे के साथ बांग्लादेश से भारत वापस लाया जाएगा. सुनाली खातून गर्भवती है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ के समक्ष कहा कि उन्हें मानवीय आधार पर वापस लाया जा रहा है. पीठ को सूचित किया गया कि उसे दिल्ली से पकड़ा गया था और बाद में निर्वासित किया गया था.

यह मामला मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ के सामने आया. मेहता ने कहा, चूंकि यह एक आधिकारिक निर्वासन (deportation) था, इसलिए संबंधित अधिकारियों को उन्हें देश में वापस लाने के लिए एक आधिकारिक आदेश की आवश्यकता होगी.

मेहता ने कहा, "मानवीय आधार पर, सुनाली खातून और उनके बेटे को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए यहां लाया जाएगा. मैं इस प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करवाऊंगा. यह हमारी मुख्य दलीलों और उन्हें निगरानी में रखने के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा." उन्होंने आगे कहा कि उन्हें सभी चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

पीठ ने कहा कि उनकी मुख्य चिंता यह है कि महिला को तुरंत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए. मेहता ने बताया कि याचिका दायर होने के बाद, उन्होंने कुछ प्रमाणपत्र पेश किए हैं जिनसे पता चलता है कि वह दिल्ली की किसी ग्राम पंचायत की स्थायी निवासी हैं.

प्रतिवादी के वकील ने पीठ को सुझाव दिया कि उन्हें सीमा के पास एक टाउनशिप में स्थानांतरित करना बेहतर होगा, जहां उनके पिता रहते हैं. पीठ ने कहा कि यह सबसे अच्छा होगा कि उनकी देखभाल उनके माता-पिता द्वारा की जाए, और राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधाएं मुफ्त में प्रदान करनी चाहिए. साथ ही राज्य को उनके बेटे की दिन-प्रतिदिन की देखभाल के लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए.

पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुझाव दिया कि मेहता अन्य चार व्यक्तियों को वापस लाने (जिन्हें निर्वासित किया गया था) पर निर्देश ले सकते हैं. मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार उस मामले पर विरोध करेगी. पीठ ने मेहता को मामले में अन्य प्रतिवादियों पर निर्देश लेने के लिए कुछ समय दिया.

पीठ ने गौर किया कि केंद्र ने सुनाली के पिता भोदू शेख के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, और उन्हें एक विदेशी के रूप में नहीं माना गया है. पीठ ने टिप्पणी की, "अब, यदि वह भोदू शेख की जैविक संतान के रूप में अपना संबंध स्थापित कर पाती हैं, तो नागरिकता अधिनियम के अनुसार, वह एक भारतीय नागरिक होंगी. तब उनका बेटा भी भारतीय नागरिक बन जाएगा. हम अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं. कृपया इन पहलुओं की जांच करें."

मेहता ने कहा कि भोदू शेख कोलकाता में रहते हैं और वे सभी दिल्ली में पकड़े गये थे. मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि चूंकि उनका दावा है कि वे भारतीय नागरिक हैं, इसलिए कुछ संक्षिप्त जांच होनी चाहिए. वह जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए. मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "क्या उनकी बात सुनी गई है? क्या उन्हें कुछ दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया है.?" पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है.

क्या है मामलाः

सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के 26 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी. उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के सुनाली खातून और अन्य को बांग्लादेश निर्वासित करने के फैसले को रद्द कर दिया था और इसे "अवैध" बताया था.

उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की कथित निवासी सोनाली खातून और स्वीटी बीबी, और उनके परिवारों को "अवैध अप्रवासी" बताकर बांग्लादेश निर्वासित करने के केंद्र के फैसले को रद्द कर दिया था.

उच्च न्यायालय ने केंद्र को निर्देश दिया था कि वह सुनिश्चित करे कि निर्वासित किए गए छह नागरिकों को एक महीने के भीतर भारत वापस लाया जाए. केंद्र ने उच्च न्यायालय के इसी फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी.

