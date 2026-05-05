सुप्रीम कोर्ट का हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा पर बड़ा फैसला, दो आरोपियों की डिफॉल्ट जमानत रद्द
सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की बनभुपुरा हिंसा के आरोपी जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब की जमानत, हाईकोर्ट की डिफॉल्ट बेल को किया रद्द
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 5, 2026 at 10:48 PM IST|
Updated : May 5, 2026 at 10:55 PM IST
देहरादून: हल्द्वानी के बनभूलपुरा हिंसा से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से दो मुख्य आरोपियों को दी गई डिफॉल्ट बेल को रद्द कर दिया है. साथ ही उन्हें दो हफ्ते के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि हाईकोर्ट ने तथ्यों और कानून दोनों में गंभीर गलती की है.
बता दें कि 4 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय पीठ, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता शामिल थे, उन्होंने उत्तराखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह महत्वपूर्ण आदेश दिया. यह मामला 8 फरवरी 2024 को हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में हुए हिंसा से जुड़ा है, जिसमें उपद्रवियों ने पुलिस पर हमला के साथ फायरिंग और पत्थरबाजी की.
नैनीताल हाईकोर्ट ने दी थी डिफॉल्ट बेल: उपद्रवियों ने पेट्रोल बम भी फेंके और पुलिस वाहनों को आग के हवाले किया. इतना ही नहीं महिला कांस्टेबलों को थाने में बंद कर आग लगाने जैसी गंभीर घटनाएं सामने आई थीं. इस मामले में जावेद सिद्दीकी और अरशद अयूब को मुख्य आरोपी बनाया गया था. जिन्हें नैनीताल हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट बेल दे दी थी. इस फैसले को उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर जो टिप्पणियां की थीं, वे पूरी तरह गलत और तथ्यों के विपरीत थीं. अदालत ने कहा कि यह मामला बेहद गंभीर था, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया. ऐसे में जांच एजेंसी के सामने कई चुनौतियां थीं, फिर भी जांच तेज गति से आगे बढ़ाई गई.
कोर्ट ने ये भी कहा कि हाईकोर्ट की ओर से यह कहना कि जांच धीमी थी और केवल कुछ गवाहों के बयान लिए गए, वो तथ्यात्मक रूप से गलत है. सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक, 90 दिनों की अवधि में कुल 65 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे, जो दर्शाता है कि जांच पूरी गंभीरता और तेजी से की जा रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने एक और अहम बिंदु पर जोर देते हुए कहा कि आरोपियों ने समय पर न तो जांच अवधि बढ़ाने के आदेश को चुनौती दी और न ही बेल खारिज होने के फैसले के खिलाफ तत्काल हाईकोर्ट का रुख किया. उन्होंने करीब दो महीने बाद अपील दायर की, तब तक जांच पूरी हो चुकी थी और चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी थी.
आरोपियों को दो हफ्ते के भीतर ट्रायल कोर्ट में करना होगा सरेंडर: अदालत ने माना कि इस देरी के चलते आरोपियों ने डिफॉल्ट बेल मांगने का अधिकार खुद खो दिया था. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए डिफॉल्ट बेल रद्द कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपियों को दो हफ्ते के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करने का निर्देश दिया है.
साथ ही ये भी कहा है कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो ट्रायल कोर्ट सख्त कदम उठाकर उन्हें हिरासत में ले. हालांकि, अदालत ने ये भी स्पष्ट किया कि आरोपी नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर ट्रायल कोर्ट अपने स्तर पर निष्पक्ष रूप से विचार करेगा.
इस फैसले को उत्तराखंड सरकार ने बड़ी कानूनी जीत के रूप में देखा है. सरकारी पक्ष का कहना है कि यह वही मामला है, जिसमें कानून-व्यवस्था को सीधे चुनौती दी गई थी और पुलिस तंत्र पर हमला हुआ था. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की ओर से जांच एजेंसी के काम की सराहना करना पूरे पुलिस विभाग के लिए मनोबल बढ़ाने वाला है.
ये भी पढ़ें-
- हल्द्वानी बनभूलपुरा हिंसा मामले में 3 आरोपियों की जमानत मंजूर, अब्दुल मलिक को अभी राहत नहीं
- बनभूलपुरा हिंसा के 22 आरोपियों को हाईकोर्ट से मिली जमानत, इस आधार पर कोर्ट ने दी बेल
- हल्द्वानी हिंसा में मृतक और घायलों के मुआवजे मामले में सुनवाई, हाईकोर्ट ने इनसे मांगा जवाब
- हल्द्वानी हिंसा: बुर्के में छिपकर पत्थरबाजी करने वाली महिलाओं को पुलिस ने खोज निकाला, 5 को किया अरेस्ट
- हल्द्वानी हिंसा: उपद्रवियों के हमले में जख्मी महिला पुलिसकर्मियों ने रो-रो कर महिला आयोग को बताई आपबीती, SSP भी हुए भावुक
- अब्दुल मलिक को लेकर हल्द्वानी पहुंची पुलिस, गिरफ्तारी के बाद सामने आई पहली तस्वीर, सर्च टीम पर इनामों की बौछार
- हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड की तलाश तेज, यूपी, हरियाणा, दिल्ली में दबिश, खातों के साथ कॉल डिटेल पर नजर
- बनभूलपुरा हिंसा में पुलिस की रडार पर बुर्के वाली पत्थरबाज महिलाएं, कार्रवाई बनेगी उत्तराखंड के लिए नजीर