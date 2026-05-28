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ट्रॉमा केयर, नागरिकों के लिए जीवन के अधिकार का एक जरूरी हिस्सा, सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश जारी किए

बेंच ने कहा, नागरिकों का ट्रॉमा केयर का अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है.

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सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 28, 2026 at 3:40 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रॉमा केयर के लिए एक मजबूत प्रणाली को नीचे से ऊपर तक का तरीका अपनाना चाहिए, जिसमें अलग-अलग हितधारकों का ध्यान रखा जाए. कोर्ट ने आगे, व्यवस्थित दखल ट्रॉमा केयर के लिए एक जैसी रूपरेखा और सही गुड सैमेरिटन कानूनों (Good Samaritan) की जरूरत पर बल दिया.

जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने कहा कि भले ही मदद करने की इच्छा (Good Samaritan) कितनी भी मजबूत क्यों न हो, देखने वाला हिचकिचाता है. बेंच ने कहा कि देखने वाले को कभी-कभी कानूनी कार्रवाई के डर से या गवाह के तौर पर पुलिस स्टेशन बुलाए जाने के डर से प्रतिक्रियाशील पक्षाघात हो जाता है. और कभी-कभी स्थिति के मनोवैज्ञानिक बोझ, खून देखने या दर्द से चिल्लाते हुए व्यक्ति के कारण भी ऐसा हो सकता है.

बेंच ने 26 मई को पास किए गए एक आदेश में कहा, "इन रुकावटों को दूर करने के लिए, एक व्यवस्थित हस्तक्षेप, ट्रॉमा केयर के लिए एक जैसा फ्रेमवर्क बनाना, लोगों में जागरूकता बढ़ाना, प्राथमिक चिकित्सा कौशल का मानकीकरण और सही गुड सेमेरिटन कानूनों की जरूरत है. वह इसलिए, क्योंकि नागरिकों का ट्रॉमा केयर का अधिकार भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले जीवन के अधिकार का एक जरूरी हिस्सा है."

बेंच ने कई अंतरिम निर्देश दिए, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तीन महीने के अंदर सभी इमरजेंसी या एम्बुलेंस हेल्पलाइन को हेल्पलाइन 112 में पूरी तरह से टेक्निकल और परिचालन एकीकरण पूरा करने को कहा गया. बेंच ने उनसे इस हेल्पलाइन का एक साथ मास-मीडिया पब्लिसिटी करने और अनुपालन रिपोर्ट करने को भी कहा. बेंच ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से आठ हफ्ते के अंदर ट्रॉमा रजिस्ट्री के लिए जरूरी डेटा फॉर्मेट बताने वाली गाइडलाइंस जारी करने को कहा.

बेंच ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे तीन महीने के अंदर राज्य और जिला स्तर पर तय नोडल प्राधिकरण के साथ कार्यात्मक (फिजिकल और डिजिटल) गुड समैरिटन शिकायत निवारण प्रणाली बनाएं. बेंच ने महीने में बैठक करके और मिनट्स को संबंधित पोर्टल पर अपलोड करके समय-समय पर अनुपालन रिपोर्ट (कम्प्लायंस रिपोर्ट) भी मांगी.

बेंच ने यह आदेश सेवलाइफ फाउंडेशन की याचिका पर दिया. संगठन ने भारतीय पब्लिक लॉ सिस्टम में ट्रॉमा केयर को अधिकार के तौर पर मान्यता देने की जरूरत बताई.

बेंच ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को एक्सीडेंट या ऐसी ही किसी घटना का सामना करना पड़ता है, जिसमें तुरंत ट्रॉमा केयर की जरूरत होती है, तो उन्हें आमतौर पर सदमा और भटकाव महसूस होता है, एक तरह की लाचारी महसूस होती है, जहां उन्हें उम्मीद करनी चाहिए कि उनके आस-पास के लोग किसी तरह उन्हें जरूरी सहायता दिलाने में मदद करेंगे.

बेंच ने कहा कि ऐसी स्थिति में, बिना मेडिकल मदद या तुरंत सहायता के बिताया गया हर मिनट बचने की गुंजाइश को काफी कम कर देता है. बेंच ने आगे कहा कि तेजी, सचमुच, दवा की तरह है. "यह सच है कि ऐसी घटना के बाद देखभाल के अलग-अलग चरण होते हैं. पीड़ित को सबसे पास की हेल्थकेयर सुविधा तक ले जाना और अस्पताल में भर्ती होने के बाद हेल्थ वर्कर द्वारा तुरंत देखभाल प्रारंभिक प्रतिक्रिया और फर्स्ट एड शायद सबसे जरूरी है.

बेंच ने कहा कि इसलिए, ट्रॉमा केयर के लिए एक मजबूत सिस्टम को नीचे से ऊपर की ओर दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जिसमें अलग-अलग हितधारकों का ध्यान रखा जाए. बेंच ने केंद्र को तीन महीने के अंदर ट्रॉमा मामलों के लिए एक मेडिकल रेस्क्यू प्रोटोकॉल जारी करने की भी इजाजत दी, और सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को तीन महीने के अंदर इसे चालू करने का निर्देश दिया.

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