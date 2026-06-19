ETV Bharat / bharat

जूनियर वकीलों को शुरुआती सालों में गुजारे के लिए मिल सकता है भत्ता! सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को भेजा नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पैसों की कमी के कारण प्रतिभाशाली युवा वकीलों के वकालत छोड़ने पर चिंता जताई है. कोर्ट ने इस नुकसान को रोकने और संघर्ष कर रहे वकीलों की मदद के लिए एक "युवा वकील व्यावसायिक सहायता कोष" बनाने की बात कही है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी कर इस संबंध में जवाब मांगा है.

यह नोटिस उस याचिका पर जारी किया गया है जिसमें युवा वकीलों को अपने शुरुआती सालों में होने वाली वित्तीय दिक्कतों का जिक्र किया गया था. कोर्ट की पीठ ने कहा कि युवा वकीलों के सामने आने वाली यह वित्तीय चुनौती किसी एक लिंग (महिला या पुरुष) तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सबके लिए है और इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने महिला वकीलों के सामने आने वाली दिक्कतों पर भी ध्यान दिया. पीठ ने कहा कि जब महिलाओं को अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा कोर्ट परिसर में बिताना पड़ता है तो उनके आराम, प्राइवेसी, सुरक्षा और कामकाज के लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं का होना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है. महिला वकीलों के एक समूह द्वारा दायर की गई इस याचिका में कानूनी क्षेत्र में महिलाओं की पहुंच, समावेशिता और लंबे समय तक टिके रहने से जुड़े मुद्दों को उठाया गया था.

पीठ ने कहा कि जब पहली पीढ़ी (जिनके परिवार में पहले कोई वकील न हो) का कोई युवा वकील कोर्ट में कदम रखता है, तो उसे तुरंत बना-बनाया ऑफिस, लाइब्रेरी, बंधे-बंधाए क्लाइंट या कमाई का कोई तय जरिया नहीं मिलता. कोर्ट ने कहा कि शुरुआत के इस दौर में कई जूनियर वकील अपने सीनियरों या कुछ जगहों पर स्थानीय बार एसोसिएशनों द्वारा मिलने वाले मामूली स्टाइपेंड पर निर्भर रहते हैं, जो अक्सर उनके रहने के बुनियादी खर्चों को पूरा करने के लिए भी काफी नहीं होता है.

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, "शुरुआती दौर की यही उथल-पुथल अक्सर काबिल और होनहार युवा वकीलों को पूरी तरह से वकालत छोड़ने पर मजबूर कर देती है. हमें डर है कि वकीलों की इस कमी से कानूनी क्षेत्र में एक तरह का 'ब्रेन ड्रेन' (प्रतिभा पलायन) हो सकता है, जिससे कोर्ट में युवाओं और प्रतिभावान लोगों को आकर्षित करने और उन्हें जोड़े रखने की क्षमता कम हो जाएगी."

पीठ ने कहा कि इसलिए एक 'युवा वकील व्यावसायिक सहायता कोष' (Young Lawyers Professional Assistance Fund) जरूर बनाया जाना चाहिए. इसे संबंधित राज्यों के हाई कोर्ट या फिर राज्य सरकारों के साथ मिलकर भारत सरकार द्वारा बनाई गई किसी स्वायत्त संस्था के सीधे नियंत्रण में रखा जाना चाहिए. पीठ ने कहा कि इस तरह का एक ढांचा फंड में पैसा दान करने और योगदान देने वाले संभावित दाताओं के बीच अधिक विश्वास पैदा करेगा.