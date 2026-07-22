सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने की प्रस्ताव में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की कड़ी निंदा, कहा- यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं
प्रस्ताव में कहा गया कि छात्रों और बार के सदस्यों के खिलाफ असंगत बल का इस्तेमाल बेहद चिंताजनक है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : July 22, 2026 at 4:10 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने एक प्रस्ताव में मंगलवार को दिल्ली में छात्रों पर हुए बर्बर लाठीचार्ज की कड़ी निंदा की. इस घटना में लीगल फ्रैटर्निटी के सदस्य , जिनमें SCBA के सदस्य भी शामिल थे, घायल हुए. प्रस्ताव में कहा गया है कि शांतिपूर्ण छात्रों और बार के सदस्यों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा और असंगत बल का इस्तेमाल बेहद चिंताजनक है और लोकतांत्रिक समाज में यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है.
इसमें कहा गया है कि SCBA संबंधित अधिकारियों से इस घटना की तुरंत, निष्पक्ष और तय समय-सीमा के भीतर जांच करने, जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने की मांग करता है.
प्रस्ताव में कहा गया, SCBA अधिकारियों से यह भी आग्रह करता है कि वे घायल सभी छात्रों और कानूनी बिरादरी के सदस्यों के लिए उचित इलाज और मदद सुनिश्चित करें और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएं. प्रस्ताव में कहा गया, एसोसिएशन घायल हुए सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़ी है और संवैधानिक अधिकारों, मानवीय गरिमा और कानून के शासन की रक्षा करने के अपने संकल्प को दोहराती है.
We request @Wangchuk66 sir to end his hunger strike. The country needs him, and his life is far too precious to be put at further risk.— Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 22, 2026
The peaceful protest at Jantar Mantar will continue until our demands are met. pic.twitter.com/rCfygpuCH6
वहीं दूसरी तरफ सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने X पर सोनम वांगचुक को लेकर पोस्ट किया है. उन्होंने कहा, हम सोनम वांगचुक सर से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी भूख हड़ताल खत्म करें. देश को उनकी जरूरत है और उनकी जान बहुत कीमती है, जिसे और जोखिम में नहीं डाला जा सकता. जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जातीं.
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