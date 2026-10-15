किसी व्यक्ति का सामाजिक पिछड़ापन हिंदू से गैर-हिंदू सामाजिक व्यवस्था में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट
जस्टिस ने कहा कि गैर-हिंदू सोशल ऑर्डर में धर्म बदलने से अपने आप में किसी खास नोटिफाइड बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी की मेंबरशिप नहीं मिल जाती.
By Sumit Saxena
Published : October 15, 2026 at 1:02 PM IST
अक्टूबर: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि धर्म बदलने के बाद हिंदू समाज से गैर-हिंदू समाज में सामाजिक पिछड़ापन नहीं डाला जा सकता. कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जाति से जुड़ा डिसएडवांटेज अपने आप दूसरे धर्म में नहीं चला जाता.
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें तमिलनाडु सरकार के उस आदेश (GO) को रद्द कर दिया गया था. इसके तहत पिछड़े वर्ग, सबसे पिछड़े वर्ग, डिनोटिफाइड कम्युनिटी और अनुसूचित जाति के लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के बाद पिछड़े वर्ग के मुस्लिम माना जाता था.
यह फैसला जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और श्री चंद्रशेखर की बेंच ने सुनाया. जस्टिस मिश्रा ने बेंच की तरफ से आदेश सुनाते हुए कहा, 'कोई व्यक्ति जो हिंदू समाज से गैर-हिंदू समाज में धर्म बदलता है, वह सिर्फ धर्म बदलने से पहले की स्थिति से जुड़े सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर संविधान के आर्टिकल 16(4) के तहत अफरमेटिव एक्शन का दावा नहीं कर सकता.'
बेंच ने कहा कि पिछड़ेपन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता ताकि उसे उस धर्म में पिछड़े वर्ग का दर्जा मिल सके जिसमें उसने धर्म बदला है. अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका पर अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया था जिसमें मद्रास हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को चुनौती दी गई थी. हाईकोर्ट के ऑर्डर में कहा गया था कि इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति सिर्फ धर्म बदलने के आधार पर बैकवर्ड क्लास (मुस्लिम) कैटेगरी के तहत रिज़र्वेशन का दावा करने का हकदार नहीं है.
जस्टिस मिश्रा ने कहा कि गैर-हिंदू सोशल ऑर्डर में धर्म बदलने से अपने आप में किसी खास नोटिफाइड बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी की मेंबरशिप नहीं मिल जाती. बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति की धर्म बदलने से पहले की जाति या कम्युनिटी की स्थिति सिर्फ धर्म बदलने की वजह से धर्म बदलने के बाद की सोशल ऑर्डर में किसी अलग नोटिफाइड बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी की मेंबरशिप में नहीं बदली जा सकती.
बेंच ने कहा कि सामाजिक पिछड़ापन जो किसी व्यक्ति के धर्म बदलने से पहले के स्टेटस का आधार बनता है, अपने आप में धर्म बदलने के बाद उसे किसी दूसरे नोटिफाइड पिछड़े वर्ग के समुदाय की मेंबरशिप देने का कानूनी आधार नहीं बन सकता.
बेंच ने मद्रास हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी, जिसमें कहा गया था कि इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति सिर्फ धर्म बदलने के आधार पर पिछड़े वर्ग (मुस्लिम) कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन का दावा नहीं कर सकता.
हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए, जिसने धर्म बदलने वाले मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के तमिलनाडु सरकार के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया था, टॉप कोर्ट ने कहा कि इसमें किसी दखल की जरूरत नहीं है.
समीर अहमद ने हाई कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की थी, जिन्होंने 2015 में हिंदू धर्म से इस्लाम धर्म अपना लिया था, और 2016 में एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से धर्म परिवर्तन को अधिसूचित किया गया था. बाद में उन्होंने इस्लामी रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया और आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए 'मुस्लिम लेब्बाई' समुदाय से संबंधित होने की पहचान करने वाला प्रमाण पत्र मांगा.
तहसीलदार ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया, जिससे उन्हें हाई कोर्ट का रुख करने के लिए प्रेरित किया गया. राज्य सरकार ने दावा किया कि उसके पास तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्गों, सबसे पिछड़े वर्गों, विमुक्त समुदायों और अनुसूचित जातियों (एससी) में पात्र व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) समुदाय प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार है, जिन्होंने इस्लाम अपना लिया है.
25 जून को हाई कोर्ट ने कहा कि इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति सिर्फ धर्म बदलने के आधार पर पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) कैटेगरी के तहत रिजर्वेशन का दावा करने का हकदार नहीं है और 9 मार्च, 2024 को जारी जीओ को गैर-कानूनी घोषित कर दिया. जीओ को रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के कानूनी उदाहरणों के खिलाफ है.