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सुप्रीम कोर्ट ने पैटरनिटी केस में DNA जांच की दी इजाजत, 26 साल के युवक की सच्चाई की तलाश का समर्थन किया

सुप्रीम कोर्ट ने बसना की एक ट्रायल कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक साथ दिए गए आदेशों को बरकरार रखा.

Etv BharatSupreme Court backs 26 year olds quest for truth allows DNA test in Paternity case
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 7:27 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक पैटरनिटी विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 26 साल के युवक के जैविक पिता (बायोलॉजिकल पिता) के सवाल पर हितों का संतुलन उसके पक्ष में है, जो उसकी पूरी जिंदगी पर छाया रहा है.

अदालत ने कहा कि, जब नतीजा मामले के लिए अहम हो और कोई दूसरा सबूत इस मुद्दे को ठीक से हल न कर सके तो कोर्ट पितृत्व (पैटरनिटी) विवादों में डीएनए जांच का निर्देश दे सकती है. जस्टिस संजय करोल और एन के सिंह की बेंच ने 29 मई को एक याचिकाकर्ता की अपील खारिज करते हुए यह बात कही.

सुप्रीम कोर्ट ने बसना की एक ट्रायल कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक साथ दिए गए आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्ता का बेटा होने का दावा करने वाले एक प्रतिवादी के पैटरनिटी का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट का निर्देश दिया गया था. बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को मिला निजता का अधिकार, पूरी तरह से अधिकार नहीं है.

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि उसे डीएनए सैंपल देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और न ही डीएनए टेस्ट की कोई खास जरूरत है. बेंच ने पहले के फैसलों में बताए गए हितों के संतुलन और बहुत ज्यादा जरूरत के टेस्ट लागू किए.

सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का ज़िक्र करते हुए, बेंच ने कहा, "ऊपर दिए गए फैसलों से यह साफ है कि जब कोर्ट के सामने यह सवाल आता है कि डीएनए टेस्ट का आदेश देना है या नहीं, तो सिर्फ इस टेस्ट से संतुष्ट होना है कि क्या DNA टेस्ट का नतीजा सीधे तौर पर मुद्दा है और क्या कोई दूसरा सबूत-ऑन-रिकॉर्ड इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से मिले जवाब की जगह ले सकता है."

बेंच ने माना कि सिविल केस में पितृत्व सीधे तौर पर सवाल में था, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई थी कि इस मामले में प्रतिवादी अपील करनेवाला का बेटा है और अपील करनेवाले की संपत्ति में एक-तिहाई हिस्सा पाने का हकदार है.

बेंच ने कहा कि जहां तक ​​निजता के अधिकार का सवाल है, यह इस मामले में याचिकाकर्ता की निजता और प्रतिवादी की उस सवाल पर खत्म होने की इच्छा के बीच संतुलन बना रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ा है.

बेंच ने कहा कि प्रतिवादी ने बचपन से ही देखा है कि उसकी मां यह दावा करती है कि याचिकाकर्ता ही पिता है, लेकिन अधिकारियों ने लगातार कुछ और ही पाया. बेंच ने कहा कि अगर सवाल का कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता है, तो यह बहुत मुमकिन है कि प्रतिवादी को हमेशा के लिए उन अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा, जिनका वह याचिकाकर्ता का बेटा होने के नाते हकदार हो सकता है.

सुनवाई के दौरान बेंच ने याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी और सिविल कोर्ट को डीएनए टेस्ट करने और उसी के हिसाब से केस आगे बढ़ाने का निर्देश दिया. प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि लगातार पैटरनिटी से इनकार करने के बाद कोई और रास्ता नहीं बचा और हितों का संतुलन उसके पक्ष में था. यह तर्क दिया गया कि निजता का अधिकार, हालांकि अपील करने वाले के पास है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि अपील करने वाले ने लगातार पैटरनिटी से इनकार किया है और ऐसा कोई सामग्री नहीं है जिससे पता चले कि प्रतिवादी की मां का कोई और करीबी रिश्ता था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इस मामले को संबंधित सिविल कोर्ट को डीएनए टेस्ट कराने की तारीख तय करने और बाद में मिले नतीजे के हिसाब से उसके सामने लंबित सिविल केस में आगे बढ़ने के लिए उठाना चाहिए.

क्या है पूरा विवाद
इस मामले में, प्रतिवादी याचिकाकर्ता का बेटा होने का दावा करता है. उसका जन्म 10 सितंबर 1999 को हुआ था, और कहा जाता है कि जनवरी 1999 में उसकी मां और अपील करने वाले के बीच सहमति से रिश्ता बना था.

याचिकाकर्ता ने लगातार प्रतिवादी के पिता होने से इनकार किया है. उसे पहले प्रतिवादी की मां द्वारा IPC की धारा 376 के तहत दायर रेप केस में बरी कर दिया गया था. 2003 से शुरू होकर 2010 तक, पार्टियों के बीच मेंटेनेंस को लेकर कई केस हुए. बाद में, प्रतिवादी ने पैटरनिटी की घोषणा और प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी के लिए एक सिविल केस दायर किया. ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने DNA टेस्ट का आदेश दिया, यह देखते हुए कि कोई और सबूत पैटरनिटी को काफी साबित नहीं करेगा.

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