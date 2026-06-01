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सुप्रीम कोर्ट ने पैटरनिटी केस में DNA जांच की दी इजाजत, 26 साल के युवक की सच्चाई की तलाश का समर्थन किया

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक पैटरनिटी विवाद पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 26 साल के युवक के जैविक पिता (बायोलॉजिकल पिता) के सवाल पर हितों का संतुलन उसके पक्ष में है, जो उसकी पूरी जिंदगी पर छाया रहा है. अदालत ने कहा कि, जब नतीजा मामले के लिए अहम हो और कोई दूसरा सबूत इस मुद्दे को ठीक से हल न कर सके तो कोर्ट पितृत्व (पैटरनिटी) विवादों में डीएनए जांच का निर्देश दे सकती है. जस्टिस संजय करोल और एन के सिंह की बेंच ने 29 मई को एक याचिकाकर्ता की अपील खारिज करते हुए यह बात कही. सुप्रीम कोर्ट ने बसना की एक ट्रायल कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के एक साथ दिए गए आदेशों को बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्ता का बेटा होने का दावा करने वाले एक प्रतिवादी के पैटरनिटी का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट का निर्देश दिया गया था. बेंच ने कहा कि याचिकाकर्ता को मिला निजता का अधिकार, पूरी तरह से अधिकार नहीं है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के सामने दलील दी कि उसे डीएनए सैंपल देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता और न ही डीएनए टेस्ट की कोई खास जरूरत है. बेंच ने पहले के फैसलों में बताए गए हितों के संतुलन और बहुत ज्यादा जरूरत के टेस्ट लागू किए. सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का ज़िक्र करते हुए, बेंच ने कहा, "ऊपर दिए गए फैसलों से यह साफ है कि जब कोर्ट के सामने यह सवाल आता है कि डीएनए टेस्ट का आदेश देना है या नहीं, तो सिर्फ इस टेस्ट से संतुष्ट होना है कि क्या DNA टेस्ट का नतीजा सीधे तौर पर मुद्दा है और क्या कोई दूसरा सबूत-ऑन-रिकॉर्ड इस वैज्ञानिक प्रक्रिया से मिले जवाब की जगह ले सकता है." बेंच ने माना कि सिविल केस में पितृत्व सीधे तौर पर सवाल में था, जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई थी कि इस मामले में प्रतिवादी अपील करनेवाला का बेटा है और अपील करनेवाले की संपत्ति में एक-तिहाई हिस्सा पाने का हकदार है. बेंच ने कहा कि जहां तक ​​निजता के अधिकार का सवाल है, यह इस मामले में याचिकाकर्ता की निजता और प्रतिवादी की उस सवाल पर खत्म होने की इच्छा के बीच संतुलन बना रहा है जो उसकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ा है.