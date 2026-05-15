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सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से हवाई किराया तर्कसंगत बनाने को कहा, टिकट की कीमतों में अंतर पर चिंता जताई

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से हवाई किराया तर्कसंगत बनाने को कहा ( IANS )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार से हवाई किराए को तर्कसंगत बनाने पर विचार करने को कहा. कोर्ट ने पाया कि एक ही दिन एक ही क्षेत्र (सेक्टर) के लिए हवाई टिकट की कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर था. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने कहा कि एक ही दिन, एक ही क्षेत्र में उड़ान भरने वाली एक एयरलाइन एक खास हवाई किराया लेती है, जबकि दूसरी एयरलाइन अलग हवाई किराया वसूलती है. पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, "इस अंतर के कारण लोगों को कुछ राहत देने का प्रयास करें. एक ही दिन, एक ही सेक्टर की उड़ानों के लिए एक एयरलाइन 8000 रुपये लेती है, जबकि दूसरी एयरलाइन इकॉनमी क्लास के लिए 18000 रुपये लेती है." मेहता ने कहा कि 2024 का नया कानून लागू हो गया है और उससे जुड़े नियमों पर विचार-विमर्श चल रहा है. पीठ ने कहा कि हवाई किराया तर्कसंगत होना चाहिए. मेहता ने कहा कि सरकार इस समस्या पर कोई बहस नहीं कर रही है. उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को बिना किसी विरोध के मान रही है और सभी पहलुओं पर विचार कर रही है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील रवींद्र श्रीवास्तव ने कहा कि एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 के तहत नियम पहले से मौजूद हैं, लेकिन समस्या यह है कि उनका पालन नहीं किया गया. मेहता इस बात से सहमत थे कि पुराने नियम तो हैं, लेकिन नए नियम 2024 के भारतीय वायुयान अधिनियम के तहत बनाए जा रहे हैं. याचिकाकर्ता के वकील ने जोर देकर कहा कि जब तक नए नियम नहीं बन जाते, पुराने नियम जारी रहेंगे. यह तर्क दिया गया कि संबंधित प्राधिकरण की तरफ से निर्देश जारी नहीं किए जा रहे थे, और "यह शक्ति का इस्तेमाल न करने का मामला है."