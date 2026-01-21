ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट ने समिति से मेगा अरावली जू सफारी प्रोजेक्ट की जांच करने को कहा

हरियाणा सरकार में सुप्रीम कोर्ट में कहा कि प्रस्तावित 'अरावली जू सफारी प्रोजेक्ट' से जंगल बचाने में मदद मिलेगी और पानी का संरक्षण भी होगा.

Supreme Court asks Central Empowered Committee to examine proposed mega Aravali Zoo Safari project
सुप्रीम कोर्ट ने समिति से मेगा अरावली जू सफारी प्रोजेक्ट की जांच करने को कहा (Getty Images)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 21, 2026 at 7:01 PM IST

5 Min Read
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (CEC) से प्रस्तावित मेगा 'अरावली जू सफारी प्रोजेक्ट' की जांच करने को कहा. कोर्ट ने कहा कि समिति पूरी तरह से स्वतंत्र है, और अगर पर्यावरण के नियमों या मौजूदा कानूनों के खिलाफ कुछ है, तो वह उम्मीद करता है कि समिति कोर्ट को खुलकर बताए.

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, 1995 की लंबित पीआईएल 'इन री: टीएन गोदावर्मन थिरुमुलपद' (In Re: TN Godavarman Thirumulpad) में फाइल किए गए अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रही थी. पीठ में जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली भी शामिल थे.

सुनवाई के दौरान, हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि पीठ के सामने एक मामला सूचीबद्ध है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनके मुवक्किल को अरावली जू सफारी बनाने के काम पर आगे बढ़ने से रोक दिया है. उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल ने सेंट्रल जू अथॉरिटी को DPR (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) जमा कर दिया है और यह प्रोजेक्ट अरावली, मेवात इलाके में है. वकील ने कहा कि वहां एक बंजर जंगल है, जो खनन की वजह से नष्ट हो गया है.

हरियाणा सरकार के वकील ने कहा, "हम वहां एक जू सफारी बनाने का प्रस्ताव दे रहे हैं. इससे जंगल बचाने में मदद मिलेगी, साथ ही तालाबों को बनाए रखने के लिए कुछ इलाकों की पहचान की गई है, इसलिए पानी का संरक्षण भी होगा…"

हरियाणा कैडर के अधिकारियों समेत पांच पूर्व वन अधिकारियों की तरफ से एक और वकील ने कहा कि उनकी तरफ से एक आवेदन दाखिल किया गया है और अरावली में 10,000 एकड़ वन भूमि है और निर्धारण को लेकर कोई भ्रम नहीं है.

वकील ने कहा कि राज्य सरकार कोर्ट को गुमराह कर रही है और पिछली बार उन्होंने कहा था कि उन्होंने प्रोजेक्ट को नए सिरे से डिजाइन किया है. वकील ने तर्क दिया, "यह मूल वन क्षेत्र है और गैर-कानूनी खनन की वजह से यह खराब हो गई है. वे कह रहे हैं कि उन्हें जू सफारी, एक पर्यटन परियोजना विकसित करने की जरूरत है ताकि वन भूमि का पारिस्थितिकी तंत्र बहाल किया जा सके?"

राज्य सरकार के वकील ने कहा कि यह अभी शुरुआती चरण में है और हमने सेंट्रल जू अथॉरिटी (CZA) यानी केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण को सिर्फ DPR (डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट) जमा की है और उसने अभी इस पर विचार नहीं किया है, और "हम काम शुरू नहीं कर रहे हैं. यह अकेली DPR है जो हमने जमा की है…"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि CEC मामले की जांच कर सकता है, जिस पर हरियाणा के वकील ने कहा कि राज्य को इस पर कोई आपत्ति नहीं है और कोर्ट DPR को CEC को भेज सकता है.

एक वकील ने कहा कि प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में है, इसलिए जमीन की पहचान पर भी विचार करने की जरूरत है, और पूछा, "क्या आपको इस तरह के प्रोजेक्ट की जरूरत है?"

सीजेआई ने कहा, "हमें भरोसा है कि CEC, इस कोर्ट को एक स्वायत्त संस्था के तौर पर बनाते हुए, अपनी विशेषज्ञ राय देगा, जो पूरी तरह से स्वतंत्र है…और अगर पर्यावरणीय मानकों या मौजूदा कानूनों के खिलाफ कुछ है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वे हमें खुलकर बताएंगे, वरना हम एक्सपर्ट नहीं हैं."

इस मामले में एमिकस क्यूरी वरिष्ठ वकील के. परमेश्वर ने कहा कि तीन बड़ी चिंताएं हैं: भौम जल स्तर, किस तरह की प्रजाति, वे किस तरह का वनरोपण लाने का प्लान बना रहे हैं, और वे जानवरों को कहां से लाएंगे. उन्होंने कहा, "ये तीनों पारिस्थितिकी जरूरी हैं." हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि CEC इन सभी बातों पर विचार कर सकती है.

परमेश्वर ने कहा कि उन्हें लगता है कि यह कहने के लिए काफी शक है कि इस प्रोजेक्ट से पारिस्थितिक रूप से नुकसान हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि CEC इस स्तर पर इसका अंदाजा लगा पाएगी या नहीं, और वे अभी तक पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ सामने नहीं आए हैं.

सीजेआई ने कहा कि मान लीजिए कल समिति कहती है कि इस प्रोजेक्ट को इजाजत नहीं दी जा सकती, इससे और नुकसान होगा, तो मामला खत्म हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए वे कहते हैं कि कुछ शर्तों और कुछ नियामक उपायों के साथ ऐसा किया जा सकता है. सीजेआई ने कहा, "हमें उस रिपोर्ट को मानने की कोई जरूरत नहीं है...हम हमेशा आपकी बात सुन सकते हैं."

एक वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की चिंता यह थी कि कुछ बयान दिए गए थे कि काम शुरू हो रहा है और अगर काम शुरू नहीं हो रहा है तो उन्हें प्रोजेक्ट के आकलन में कोई दिक्कत नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति रिपोर्ट पर अपनी विशेषज्ञ राय प्रस्तुत कर सकती है, जिसे एमिकस क्यूरी के साथ-साथ हरियाणा के वकील को एक प्रति के साथ रिकॉर्ड में रखा जा सकता है.

अक्टूबर 2025 में, सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार के प्रस्तावित मेगा 'अरावली जू सफारी प्रोजेक्ट' पर रोक लगा दी थी. इसे दुनिया का सबसे बड़ा जू-सफारी बताया जा रहा है. इसका उद्देश्य गुरुग्राम और नूह जिलों में इको-फ्रेजाइल अरावली रेंज में 10,000 एकड़ एरिया में बाघों के लिए जोन बनाना और सैकड़ों तरह के पक्षियों, सरीसृप जीवों और तितलियों को रखना है.

