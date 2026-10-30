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केजी बेसिन विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को मध्यस्थ नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरों से जुड़े कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस माइग्रेशन विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को अकेला मीडिएटर नियुक्त किया. कोर्ट ने कहा कि पार्टियों ने मीडिएटर को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया.

बेंच को बताया गया कि पार्टियां कोई सही हल नहीं निकाल पाई हैं. रिलायंस की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा, "देखते हैं कि क्या इसे बाहर सुलझाया जा सकता है. आप जिसे भी नियुक्त करना चाहते हैं, कृपया नियुक्त करें. उन्हें एक्सपर्ट्स की मदद लेने दें और फैसला करने दें."