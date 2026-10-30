केजी बेसिन विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को मध्यस्थ नियुक्त किया
सुप्रीम कोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, BP एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड और निको लिमिटेड की अपील पर सुनवाई कर रहा था.
By Sumit Saxena
Published : October 30, 2026 at 1:09 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज और दूसरों से जुड़े कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस माइग्रेशन विवाद के मामले में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को अकेला मीडिएटर नियुक्त किया. कोर्ट ने कहा कि पार्टियों ने मीडिएटर को पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है. यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया.
बेंच को बताया गया कि पार्टियां कोई सही हल नहीं निकाल पाई हैं. रिलायंस की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने कहा, "देखते हैं कि क्या इसे बाहर सुलझाया जा सकता है. आप जिसे भी नियुक्त करना चाहते हैं, कृपया नियुक्त करें. उन्हें एक्सपर्ट्स की मदद लेने दें और फैसला करने दें."
बेंच ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना प्रकाश देसाई को सुझाव देते हुए कहा, "कमर्शियल लिटिगेशन के उनके बैकग्राउंड और जानकारी को देखते हुए, दोनों पक्षों को कोशिश करनी चाहिए." सीनियर वकील ए एम सिंघवी और सिब्बल ने कहा कि वह इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की मदद ले सकती हैं. CJI ने कहा, "हम उनसे दो एक्सपर्ट्स को जोड़ने का भी अनुरोध करेंगे…"
केंद्र की तरफ से अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने मीडिएटर के साथ पूरे सहयोग का भरोसा दिया और कहा कि दोनों पार्टियां मीडिएटर के सामने प्रेजेंटेशन दे सकती हैं. पार्टियां एक-एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट या डोमेन एक्सपर्ट का नाम देने पर सहमत हुईं. AG ने कहा कि वह एक एक्सपर्ट का सुझाव देंगे और सिब्बल ने कहा कि वे एक नाम देंगे.
CJI ने कहा, "अगर आप कहते हैं, तो हम ऑर्डर में एक लाइन जोड़ सकते हैं कि वे जो भी x,y,z ऑफर करें. यह एक तरह का बेंचमार्क हो सकता है और उसके आधार पर मीडिएशन शुरू हो सकता है. क्योंकि इससे चीजें आसान हो जाएंगी."
सिब्बल ने कहा, "पार्टियों को फैसला करने दें और मैं क्लाइंट की तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता, और बस यही बात है." AG ने बेंच से कुछ समय तय करने की रिक्वेस्ट की ताकि पार्टियां मीडिएटर के सामने प्रेजेंटेशन दे सकें. सिब्बल ने कहा कि कोर्ट मामले की कॉम्प्लेक्सिटी जानता है और इसमें कुछ समय लगेगा.
बेंच ने कहा, "हमें बताया गया है कि पार्टियां खुद कोई सही सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाई हैं…हम इस कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से अकेले मीडिएटर के तौर पर काम करने की रिक्वेस्ट करते हैं. हम मीडिएटर से यह भी रिक्वेस्ट करते हैं कि पार्टियों के सुझाव के मुताबिक दो डोमेन एक्सपर्ट्स की मदद ली जाए…", और कहा कि दोनों पार्टियों ने मीडिएटर को पूरा कोऑपरेशन देने का भरोसा दिया है.
बेंच ने कहा कि पार्टियां आज या कल जस्टिस देसाई से कॉन्टैक्ट कर सकती हैं और तारीख और समय तय कर सकती हैं. बेंच ने साफ किया कि वह कोई टाइमलाइन तय नहीं कर रही है और कोर्ट चार हफ्ते बाद स्टेटस का रिव्यू करेगा. AG ने प्रोग्रेस का रिव्यू करने के लिए मामले को चार हफ्ते बाद लिस्ट करने की रिक्वेस्ट की. सिब्बल ने कहा कि वे चार हफ्ते में कोर्ट को प्रोग्रेस के बारे में बता सकते हैं.
20 मई को, सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की उस अर्जी को मना कर दिया जिसमें कृष्णा-गोदावरी बेसिन गैस माइग्रेशन विवाद की सुनवाई को रोकने की मांग की गई थी, जबकि कंपनी और दो दूसरी विदेशी फर्मों ने आपसी सहमति से समाधान के लिए केंद्र के साथ मध्यस्थता या सुलह की मांग की थी.
कोर्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, BP एक्सप्लोरेशन (अल्फा) लिमिटेड और निको (NECO) लिमिटेड की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जो दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ थी, जिसमें केंद्र के साथ गैस माइग्रेशन विवाद में उनके पक्ष में आर्बिट्रल अवॉर्ड को रद्द कर दिया गया था.
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