120 साल पुराना मंदिर विवाद सुलझाएंगे पूर्व जस्टिस संजय किशन कौल, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया मध्यस्थ

मंदिर में पूजा के दौरान मंत्रों और 'प्रबंधम' के पाठ को लेकर थेंकलाई और वडकलई, वैष्णव संप्रदायों के बीच विवाद चल रहा है.

सुप्रीम कोर्ट. (ANI)
By Sumit Saxena

Published : January 28, 2026 at 7:35 PM IST

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्री देवराजस्वामी मंदिर में अनुष्ठानों के प्रदर्शन को लेकर श्री वैष्णवों के दो संप्रदायों के बीच 120 साल पुराने संघर्ष को सुलझाने के लिए पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल को मुख्य मध्यस्थ नियुक्त किया है. मंदिर में पूजा के दौरान मंत्रों और 'प्रबंधम' के पाठ को लेकर थेंकलाई (दक्षिणी संप्रदाय) और वडकलई (उत्तरी संप्रदाय) वैष्णव संप्रदायों के बीच विवाद चल रहा है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ एस. नारायणन की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें वडकलई संप्रदाय को मंदिर के गर्भगृह के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बावजूद, वडकलई संप्रदाय के सदस्यों को अनुष्ठानों में भाग लेने के अधिकार से अवैध रूप से वंचित किया जा रहा है.

याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के फैसले पर यह कहते हुए सवाल उठाया कि यह संविधान-पूर्व के उन फैसलों पर बहुत अधिक निर्भर है, जो थेंकलाई संप्रदाय के वंशानुगत 'अध्यापक मिरासी' अधिकारों को मान्यता देते हैं. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुरूप नहीं था, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है.

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने कहा कि यदि अदालत के सामने मौजूद पक्ष रामानुज के सच्चे अनुयायी हैं, तो वे आपस में नहीं लड़ेंगे. हल्के-फुल्के अंदाज में, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि भक्त एक के बजाय दो प्रार्थनाएं करेंगे तो भगवान खुश होंगे. उन्होंने आगे कहा कि एक भक्त केवल भगवान के सामने झुकना चाहता है और अपनी पसंद की भाषा में अपने मंत्रों का पाठ करना चाहता है. दोनों पक्षों के वकीलों से CJI ने कहा, "पहली प्रार्थना आपके द्वारा हो सकती है और दूसरी... आप दोनों ही रामानुज के अनुयायी हैं."

प्रतिवादी पक्ष के वकील ने कहा कि थेंकलाई संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला पाठ 300 साल से भी अधिक पुराना है और मंदिर की परंपराओं के अनुसार चल रहा है. प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सी.ए. सुंदरम ने कहा कि यह भाषाई मुद्दा बिल्कुल नहीं है क्योंकि भाषा एक ही है. मंदिर एक पूजा करता है जिसमें एक विशेष अनुष्ठान होता है और यह मंदिर अनुष्ठान 300 वर्षों से चला आ रहा है. लेकिन वे (याचिकाकर्ता) उस अनुष्ठान के श्लोकों को बदलने की बात कह रहे हैं और समस्या यहीं है.

CJI ने टिप्पणी की, "वे अपने अनुष्ठान में अपने श्लोक उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए और आप अपनी प्रार्थना में अपने श्लोक उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए." सुंदरम ने कहा कि मंदिर उन श्लोकों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जो मंदिर की प्रार्थनाओं में 300 वर्षों से उपयोग किए जा रहे हैं.

याचिकाकर्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने तर्क दिया कि अदालतों को 'बंधुत्व' की धारणा को बरकरार रखना चाहिए और दोनों संप्रदायों को संभवतः एक सौहार्दपूर्ण स्थिति तलाशनी चाहिए.

न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि प्रिवी काउंसिल द्वारा बरकरार रखे गए 1915 के मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले में भी उन्हें चढ़ावा चढ़ाने और अपनी प्रार्थना करने का अधिकार दिया गया है. सुंदरम ने कहा कि 1915 के फैसले में स्पष्ट किया गया था कि मंदिर का अनुष्ठान क्या है और इसे वैसे ही जारी रखा जाएगा, हालांकि, वे (दूसरा पक्ष) उसके बाद जो भी अनुष्ठान करना चाहें, वे करने के लिए स्वतंत्र हैं और उसमें कोई समस्या नहीं है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दूसरा पक्ष मंदिर के मुख्य अनुष्ठानों को बदलने की बात कह रहा है.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम नहीं जानते कि आप ऐसे विवाद की कल्पना क्यों कर रहे हैं जो वास्तव में वहां है ही नहीं. अभी हम फैसले पर नहीं हैं, बल्कि हम केवल एक व्यावहारिक समाधान निकालने पर ध्यान दे रहे हैं. हम नहीं चाहते कि एक ही रामानुज के अनुयायी होने के बावजूद दोनों संप्रदाय अदालतों में लड़ें. यह सही तरीका नहीं है और इस तरह से हम अपने देवता को प्रसन्न नहीं कर सकते."

पीठ को सूचित किया गया कि कोविड-19 महामारी के दौरान, एक लचीली व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें प्रत्येक संप्रदाय को 20 सेकंड के लिए अपने संबंधित मंत्रों का जाप करने की अनुमति दी गई थी. एक वकील ने बताया कि इस व्यवस्था को बाद में बंद कर दिया गया और मंदिर प्रशासन ने निर्देश दिया कि मंत्रों का पाठ केवल थेंकलाई संप्रदाय द्वारा ही किया जाए.

दलीलें सुनने के बाद, पीठ ने कहा कि वरिष्ठ वकीलों ने गरिमापूर्ण तरीके से मध्यस्थता के लिए सहमति दी है ताकि दैनिक अनुष्ठान सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न किए जा सकें. पीठ ने कहा, "इस संबंध में, हम इस अदालत के पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल, जो मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं, से मुख्य मध्यस्थ के रूप में कार्य करने का अनुरोध करते हैं."

दोनों पक्षों द्वारा विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए मध्यस्थता पर सहमत होने के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "जस्टिस कौल अपनी पसंद के दो और व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ सकते हैं, जो तमिल और संस्कृत भाषाओं, अनुष्ठानों और मंदिर के धार्मिक इतिहास के अच्छे जानकार हों." शीर्ष अदालत ने इस मामले पर विचार करने के लिए 13 मार्च की तारीख तय की है.

