120 साल पुराना मंदिर विवाद सुलझाएंगे पूर्व जस्टिस संजय किशन कौल, सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया मध्यस्थ

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्री देवराजस्वामी मंदिर में अनुष्ठानों के प्रदर्शन को लेकर श्री वैष्णवों के दो संप्रदायों के बीच 120 साल पुराने संघर्ष को सुलझाने के लिए पूर्व न्यायाधीश संजय किशन कौल को मुख्य मध्यस्थ नियुक्त किया है. मंदिर में पूजा के दौरान मंत्रों और 'प्रबंधम' के पाठ को लेकर थेंकलाई (दक्षिणी संप्रदाय) और वडकलई (उत्तरी संप्रदाय) वैष्णव संप्रदायों के बीच विवाद चल रहा है.

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ एस. नारायणन की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें वडकलई संप्रदाय को मंदिर के गर्भगृह के भीतर प्रार्थना करने की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था. याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि एक धार्मिक संप्रदाय के रूप में मान्यता प्राप्त होने के बावजूद, वडकलई संप्रदाय के सदस्यों को अनुष्ठानों में भाग लेने के अधिकार से अवैध रूप से वंचित किया जा रहा है.

याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के फैसले पर यह कहते हुए सवाल उठाया कि यह संविधान-पूर्व के उन फैसलों पर बहुत अधिक निर्भर है, जो थेंकलाई संप्रदाय के वंशानुगत 'अध्यापक मिरासी' अधिकारों को मान्यता देते हैं. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुरूप नहीं था, जो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है.

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने कहा कि यदि अदालत के सामने मौजूद पक्ष रामानुज के सच्चे अनुयायी हैं, तो वे आपस में नहीं लड़ेंगे. हल्के-फुल्के अंदाज में, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि भक्त एक के बजाय दो प्रार्थनाएं करेंगे तो भगवान खुश होंगे. उन्होंने आगे कहा कि एक भक्त केवल भगवान के सामने झुकना चाहता है और अपनी पसंद की भाषा में अपने मंत्रों का पाठ करना चाहता है. दोनों पक्षों के वकीलों से CJI ने कहा, "पहली प्रार्थना आपके द्वारा हो सकती है और दूसरी... आप दोनों ही रामानुज के अनुयायी हैं."

प्रतिवादी पक्ष के वकील ने कहा कि थेंकलाई संप्रदाय द्वारा किया जाने वाला पाठ 300 साल से भी अधिक पुराना है और मंदिर की परंपराओं के अनुसार चल रहा है. प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सी.ए. सुंदरम ने कहा कि यह भाषाई मुद्दा बिल्कुल नहीं है क्योंकि भाषा एक ही है. मंदिर एक पूजा करता है जिसमें एक विशेष अनुष्ठान होता है और यह मंदिर अनुष्ठान 300 वर्षों से चला आ रहा है. लेकिन वे (याचिकाकर्ता) उस अनुष्ठान के श्लोकों को बदलने की बात कह रहे हैं और समस्या यहीं है.

CJI ने टिप्पणी की, "वे अपने अनुष्ठान में अपने श्लोक उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए और आप अपनी प्रार्थना में अपने श्लोक उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए." सुंदरम ने कहा कि मंदिर उन श्लोकों का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए जो मंदिर की प्रार्थनाओं में 300 वर्षों से उपयोग किए जा रहे हैं.

याचिकाकर्ता पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने तर्क दिया कि अदालतों को 'बंधुत्व' की धारणा को बरकरार रखना चाहिए और दोनों संप्रदायों को संभवतः एक सौहार्दपूर्ण स्थिति तलाशनी चाहिए.