घर संभालने वाली महिलाएं 'आश्रित' नहीं...'राष्ट्र निर्माता' हैं: सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की यह टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में गृहिणियों को 'राष्ट्र निर्माता' माना. कैसे यह फैसला घरेलू महिलाओं को संपत्ति में 50% हक दिलाने की शुरुआत है.
Published : June 15, 2026 at 4:33 PM IST
भारतीय समाज में अक्सर एक वाक्य बहुत आम सुनने को मिलता है-"मेरी पत्नी कुछ नहीं करती, वो बस हाउसवाइफ है." लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस सदियों पुरानी रूढ़िवादी सोच को हमेशा के लिए दफन कर दिया है. अदालत ने साफ कहा है कि घर संभालने वाली महिलाएं 'आश्रित' नहीं, बल्कि 'राष्ट्र निर्माता' हैं. पंजाब के सड़क दुर्घटना मुआवजे से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक गृहिणी की सेवाओं की न्यूनतम कीमत 30,000 रुपये प्रति माह तय किए जाने के बाद अब यह बहस तेज हो गई है कि देश के विकास, संपत्ति निर्माण और अर्थव्यवस्था में महिलाओं के इस अनकहे योगदान का दायरा वास्तव में कितना बड़ा है. इस रिपोर्ट में यह समझने की कोशिश करते हैं कि महिला का योगदान कैसे है.
क्या है मामला
- घटना: नवंबर 2001 में पंजाब में रेशमा नाम की एक गृहिणी की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी.
- शुरुआती ट्रिब्यूनल: मृतका के पति और तीन बच्चों ने मुआवजे के लिए 'मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल' (MACT) का दरवाजा खटखटाया, जहां 2003 में उन्हें एक तय राशि दी गई.
- हाईकोर्ट का रुख: परिवार ने मुआवजे की रकम बढ़ाने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील की, जहां हाईकोर्ट ने इसे बढ़ाकर ₹8.43 लाख कर दिया.
- सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: अंततः यह मामला अपील के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा. सुप्रीम कोर्ट ने ही सुनवाई के दौरान पंजाब हाईकोर्ट के फैसले में संशोधन किया और एक गृहिणी की सेवाओं के महत्व को ऐतिहासिक मान्यता देते हुए 'डोमेस्टिक केयर के नुकसान' के रूप में न्यूनतम ₹30,000 प्रति माह की आय का ऐतिहासिक पैमाना तय किया.
सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की पीठ ने टिप्पणी की है कि एक गृहिणी (होममेकर) का योगदान केवल घर तक सीमित नहीं होता, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि किसी हादसे में गृहिणी की मृत्यु या गंभीर रूप से अक्षम (अपाहिज) होने के कारण परिवार को जो घरेलू देखभाल का नुकसान होता है, उसे मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के तहत मुआवजा तय करते समय अलग से पहचान और महत्व दिया जाना चाहिए.
फैसला सुनाते समय न्यायमूर्ति करोल ने कहा, "हमारा यह भी मानना है कि गृहिणी इंसानों (परिवार) और राष्ट्र के विकास में योगदान देती है. गृहिणी राष्ट्र का निर्माण करती है. इसलिए हमने कुछ सिद्धांत तय किए हैं, और एक राष्ट्र निर्माता के रूप में गृहिणी के लिए हमने राशि भी तय की है. इसके तहत घरेलू देखभाल के नुकसान के रूप में हर हाल में कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम आय मानी जाएगी."
न्याूर्ति करोल ने आगे स्पष्ट किया कि मोटर दुर्घटना दावों में मुआवजा देते समय, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रसिद्ध 'प्रणय सेठी' फैसले में तय किए गए मुआवजे के अन्य आधारों के अलावा, अब "घरेलू देखभाल का नुकसान" भी एक अतिरिक्त आधार होगा.
जीडीपी की अनदेखी पर करारी चोट
अब तक देश के आर्थिक आंकड़ों में गृहिणियों के बिना वेतन वाले श्रम (Unpaid Labor) को शून्य माना जाता था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर गहरी चिंता जताते हुए ध्यान आकर्षित किया कि भारत की जीडीपी में महिलाओं के इस अनकहे काम का हिस्सा असल में 15 से 17 फीसदी है. सुबह की चाय से लेकर बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की सेवा और रसोई का बजट संभालना- यह कोई 'फ्री की सेवा' नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसे अब तक कागजों पर छुपाया गया.
पति की कमाई और कामयाबी के पीछे असली 'मैनेजर'
कोई पुरुष दफ्तर में जाकर बिना तनाव के तभी काम कर पाता है, जब घर पर कोई उसकी पूरी दुनिया संभाल रहा होता है. जबकि, गृहिणियां तीन मोर्चों पर सीधे संपत्ति का निर्माण करती हैं.
- वित्तीय अनुशासन: बजट बनाना, फिजूलखर्ची रोकना और छोटी-छोटी बचत से बड़ा निवेश खड़ा करना.
- मानव पूंजी : बच्चों को बेहतर शिक्षा और संस्कार देकर देश के लिए डॉक्टर, इंजीनियर और होनहार नागरिक तैयार करना.
- स्ट्रेस बूस्टर: कामकाजी पति को मानसिक और भावनात्मक स्थिरता देना, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है.
क्या अब पारिवारिक संपत्ति पर मिलेगा 50% हक?
सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद अब मद्रास हाईकोर्ट के 2023 के उस ऐतिहासिक फैसले की चर्चा दोबारा तेज हो गई है, जिसमें कहा गया था कि संपत्ति भले ही पति के नाम पर खरीदी गई हो, लेकिन उसमें पत्नी की 50 फीसदी की बराबर हिस्सेदारी होगी. अदालत का तर्क था कि महिला के घरेलू त्याग के बिना पुरुष वह संपत्ति कभी खरीद ही नहीं पाता.
पारिवारिक संपत्ति में गृहिणियों के अधिकार
- कानूनी मान्यता: मद्रास हाईकोर्ट (2023) ने फैसला सुनाया था कि गृहिणियां पारिवारिक संपत्ति में 50% हिस्सेदारी की हकदार हैं, भले ही वह संपत्ति पति के नाम पर खरीदी गई हो, क्योंकि उनका घरेलू काम संपत्ति बनाने में मददगार होता है.
- सुप्रीम कोर्ट का रुख: सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मोटर दुर्घटना दावों में गृहिणी द्वारा दी जाने वाली घरेलू देखभाल का नुकसान मुआवजे का एक अलग और भुगतान योग्य आधार है. इसके साथ ही ऐसी घरेलू सेवाओं का मूल्य न्यूनतम 30,000 रुपये प्रति माह तय किया गया है.
- समानता का सिद्धांत: अदालतें इस बात पर जोर देती हैं कि गृहिणियों को संपत्ति के अधिकारों से वंचित करना उनके साथ "अन्याय और भारी कठिनाई" पैदा करता है, क्योंकि वे परिवार के कल्याण के लिए अपने करियर और सपनों का त्याग करती हैं.
- नीतिगत कमी (कानून का अभाव): हालांकि भारत में गृहिणियों के योगदान को औपचारिक रूप से मान्यता देने के लिए कोई विशेष कानून नहीं है, लेकिन अदालतों के फैसले (न्यायिक मिसालें) लगातार इस कमी को पूरा कर रहे हैं.
कानून की कमी और भविष्य की चुनौती
अदालतें तो लगातार महिलाओं के हक में ऐतिहासिक मिसालें पेश कर रही हैं, लेकिन भारत में अभी भी गृहिणियों के इस आर्थिक योगदान को कानूनी मान्यता देने के लिए कोई ठोस और एक समान कानून (Uniform Legislation) नहीं है। नीतिगत स्तर पर इस खालीपन को भरने की मांग अब तेज होने लगी है.
तुलनात्मक दृष्टिकोण: भूमिकाएं बनाम अधिकार
|योगदान का क्षेत्र
|गृहिणी की भूमिका
|अधिकार मान्यता प्राप्त
|आर्थिक
|बचत, बचत, माइक्रोफाइनेंस भागीदारी
|परिसंपत्तियों में समान हिस्सा
|सामाजिक/स्वास्थ्य
|बाल शिक्षा, पोषण, सांस्कृतिक मूल्य
|परिवार कल्याण के माध्यम से अप्रत्यक्ष मान्यता
|रोजगार को सक्षम बनाना
|घर का प्रबंधन इस तरह करें कि जीवनसाथी कमा सके
|समान योगदान की न्यायिक मान्यता
|बाजार प्रभाव
|प्रमुख उपभोक्ता निर्णय
|कोई सीधा कानूनी अधिकार नहीं, लेकिन आर्थिक असर
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ कर दिया है कि एक पुरुष अपनी पत्नी पर निर्भर होता है, न कि पत्नी उस पर. यह फैसला केवल एक दुर्घटना की भरपाई नहीं है, बल्कि पुरुष प्रधान समाज की उस सोच पर तमाचा है जो घरेलू काम को 'काम' ही नहीं समझती थी.
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