मध्य प्रदेश के EWS कैंडिडेट को राहत, SC ने प्रोविजनल MBBS सीट देने का निर्देश दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए नेशनल मेडिकल कमीशन और मध्य प्रदेश सरकार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के NEET-क्वालिफाइड कैंडिडेट को प्रोविजनल एडमिशन देने का निर्देश दिया. भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ ने मामले में सुनवाई की. राज्य सरकार के वकील ने कहा कि प्राइवेट कॉलेजों के मामले में EWS आरक्षण नीति पर विचार किया जा रहा है. CJI सूर्यकांत ने मौखिक रूप से कहा, "अगर प्राइवेट कॉलेज (आरक्षण नीति) का पालन नहीं करते हैं, तो उन्हें बंद कर दें. उन पर ताला लगा दें! बहुत आसान है. आरक्षण नीति को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है?" वकील ने कहा कि चिंता यह है कि स्टूडेंट्स को बाद में मुश्किल का सामना न करना पड़े. सीजेआई ने जवाब दिया, "आप उस प्राइवेट कॉलेज को हमारे सामने लाएं." राज्य के वकील ने कहा कि गाइडलाइंस बनाने की प्रक्रिया चल रही है. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का करियर खराब मत करो. आखिर में, पीठ को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने शर्तों को जानते हुए काउंसलिंग में हिस्सा लिया था और अब वह कानूनी तौर पर इस प्रक्रिया को चुनौती नहीं दे सकता. हालांकि, CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस बात से सहमत नहीं थी.