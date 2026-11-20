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सुप्रीम कोर्ट ने 24 नवंबर को तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर एक बार दीप जलाने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार के उपाय के तौर पर तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर 24 नवंबर को कार्तिगई दीपम का दीप जलाने की अनुमति दे दी. जस्टिस अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा कि दीप प्रज्वलन के लिए केवल देवस्थानम (मंदिर प्रशासन) के अधिकृत व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों को ही पहाड़ी पर जाने की अनुमति होगी.

साथ ही अदालत ने अधिकारियों को जरूरत पड़ने पर जरूरी सुरक्तैषा नात करने का आदेश दिया. अदालत ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने का भी निर्देश दिया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी की चोटी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम का दीप जलाने की अनुमति देने वाले मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी.

बेंच ने साफ किया कि उसके द्वारा दी गई इजाजत पर कोई भी पार्टी किसी भी स्थापित रिवाज के सबूत के तौर पर भरोसा नहीं कर सकती. बेंच ने आदेश दिया कि साइट तक पहुंच सिर्फ अधिकृत टीम और पर्यवेक्षण और सुरक्षा के लिए जरूरी अधिकारियों तक ही सीमित रहेगी. साथ ही वहां किसी भी सार्वजनिक सभा, जुलूस, प्रदर्शन या नारेबाजी पर रोक रहेगी. बेंच ने कहा कि टाइटल, कब्जा, इस्तेमाल, धार्मिक अधिकार, मंदिर प्रशासन और साइट पहुंच से जुड़े सभी सवाल साफ तौर पर खुले हैं. बेंच ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था का इस्तेमाल बाद के सालों में इसी तरह की अनुमति लेने के लिए भी नहीं किया जा सकता. बेंच ने कहा, "हम आगे साफ करते हैं कि यहां जारी किए गए निर्देश त्योहार के नजदीक होने से पैदा होने वाली तुरंत और खास हालात पर अलग से सोचने के आधार पर बनाए गए हैं. यह व्यवस्था आने वाले त्योहार तक ही सीमित है. इसे अगले साल मनाने के तरीके के लिए पार्टियों के अधिकारों को नियंत्रित करने वाला नहीं माना जाएगा." बेंच ने कहा कि जिला कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर, भारत पुरातात्विक सर्वेक्षण और संबंधित केंद्रीय अधिकारियों और राज्य अधिकारियों इन निर्देशों को लागू करने में पूरा तालमेल पक्का करेंगे. बेंच ने कहा, “अधिकारी इन इंतजामों का सही आकलन करेंगे ताकि यह पक्का हो सके कि यह शांति से हो. बेंच ने कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि सभी संबंधित लोग अधिकारियों को पूरा सहयोग देंगे ताकि वे संयम और जिम्मेदारी से काम कर सकें, जैसा कि इस मौके की मांग है. संविधान से चलने वाले समाज में धार्मिक त्योहारों का पालन आपसी सम्मान, सार्वजनिक आदेश और कानून के राज के हिसाब से होना चाहिए." बेंच ने कहा कि आज किया गया सीमित इंतजाम विवाद का हल नहीं है. यह ठीक इसलिए किया गया इंतजाम है क्योंकि विवाद का हल होना बाकी है. बेंच ने कहा, "मदुरै के जिला कलेक्टर त्योहार के तीन दिन के अंदर निर्देशों के पालन के बारे में एक छोटी रिपोर्ट देंगे. सभी पार्टियों की दलीलें साफ तौर पर खुली रखी गई हैं. मामले को जनवरी 2027 के दूसरे हफ्ते में सूचीबद्ध करें और तब तक दलीलें पूरी हो जानी चाहिए."