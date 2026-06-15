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हिमाचल प्रदेश सरकार को SC से राहत, मेयर और नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव में वोट कर सकेंगे MLA

नई दिल्ली: हिमाचल प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के 4 जून के आदेश पर रोक लगा दी, जिसने विधायकों को नगर निगमों और नगर पंचायतों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव में 'पदेन सदस्य' (ex officio members) के तौर पर वोट देने से रोक दिया था.

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने मामले में सुनवाई की. पीठ हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य की ओर से हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी. राज्य सरकार की तरफ से वरिष्ठ वकील माधवी दीवान और एडिशनल एडवोकेट जनरल वैभव श्रीवास्तव ने पीठ के समक्ष दलील पेश की. राज्य सरकार ने दलील दी कि हाई कोर्ट के आदेश ने विधायकों को चुनाव प्रक्रिया के बीच में वोट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करने से रोक दिया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "अब तक जहां भी नगर पालिकाओं के चुनाव हुए हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायक, जो पूरी तरह या कुछ हद तक नगर पालिका के इलाके में आते हैं, नगर पालिका के पदाधिकारियों के चुनाव के लिए वोट देने के हकदार होंगे."

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें पदेन सदस्य विधायकों को नगर पालिका अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव में वोट डालने से रोक दिया गया था. पीठ को बताया गया कि हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1994 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह आदेश दिया है, जो अभी भी विचाराधीन हैं.

राज्य के वकील ने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के चुनाव के लिए विधायकों को 'पदेन सदस्य' श्रेणी के तहत वोटिंग का अधिकार देने के लिए 1994 के अधिनियम में साल 2000 में संशोधन किया गया था.