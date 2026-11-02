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दिवाली पर दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया ये समय

पटाखे जलाते हुए बच्चे ( File Photo / ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर दिल्ली-नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दे दी है. अब यहां के लोग 7 और 8 नवंबर को ग्रीन पटाखे जलाकर दिवाली मना सकते हैं. दोनों दिन सुबह 6 और 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ग्रीन पटाखे जलाने की इजाजत दी गई है.

इस साल दिवाली 8 नवंबर को है. जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने 29 अक्टूबर को यह आदेश पारित किया था, जो सोमवार को उपलब्ध कराया गया.