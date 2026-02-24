ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में SIR, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में ओडिशा और झारखंड से जजों की तैनाती की अनुमति दी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर दोनों पक्षों, पश्चिम बंगाल सरकार और भारत के चुनाव आयोग की चिंताएं समान रूप से महत्वपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आगे कहा कि, अदालत को मतदाता सूची की शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर रोल के SIR में तेजी लाने के लिए कम से कम तीन साल के अनुभव वाले सिविल जजों को भी तैनात कर सकता है. यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 'तार्किक विसंगति' और अनमैप्ड कैटेगरी में आने वाले वोटर दस्तावेज की जांच के लिए 294 मौजूदा और रिटायर्ड जिला और अतिरिक्त जिला जजों को लगाने के बाद भी, 50 लाख मामलों को कवर करने के लिए इस काम में करीब 80 दिन लगेंगे. कार्य के पैमाने को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कम से कम तीन साल के अनुभव वाले न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने की अनुमति दी. याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा कि यदि न्यायाधीश अलग-अलग राज्यों से आते, तो वे बंगाली नहीं समझ पाते. इतिहास का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि, झारखंड का कुछ हिस्सा और ओडिशा का कुछ हिस्सा, एक समय बंगाल का हिस्सा थे. सीजेआई ने आगे कहा कि लोग अभी भी स्थानीय बोली समझते हैं और कम से कम उन्हें इससे कुछ जान-पहचान है.