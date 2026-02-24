ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में SIR, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में ओडिशा और झारखंड से जजों की तैनाती की अनुमति दी

पश्चिम बंगाल में एसआईआर के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अदालत को मतदाता सूची की शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है.

Supreme court allowing deployment of judges from odisha and jharkhand for west bengal SIR
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : February 24, 2026 at 1:48 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को लेकर दोनों पक्षों, पश्चिम बंगाल सरकार और भारत के चुनाव आयोग की चिंताएं समान रूप से महत्वपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आगे कहा कि, अदालत को मतदाता सूची की शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल में वोटर रोल के SIR में तेजी लाने के लिए कम से कम तीन साल के अनुभव वाले सिविल जजों को भी तैनात कर सकता है.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 'तार्किक विसंगति' और अनमैप्ड कैटेगरी में आने वाले वोटर दस्तावेज की जांच के लिए 294 मौजूदा और रिटायर्ड जिला और अतिरिक्त जिला जजों को लगाने के बाद भी, 50 लाख मामलों को कवर करने के लिए इस काम में करीब 80 दिन लगेंगे.

कार्य के पैमाने को स्वीकार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कम से कम तीन साल के अनुभव वाले न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने की अनुमति दी. याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा कि यदि न्यायाधीश अलग-अलग राज्यों से आते, तो वे बंगाली नहीं समझ पाते.

इतिहास का जिक्र करते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि, झारखंड का कुछ हिस्सा और ओडिशा का कुछ हिस्सा, एक समय बंगाल का हिस्सा थे. सीजेआई ने आगे कहा कि लोग अभी भी स्थानीय बोली समझते हैं और कम से कम उन्हें इससे कुछ जान-पहचान है.

वकील डी एस नायडू ने बेंच के सामने चुनाव आयोग की तरफ से कहा कि वे 28 फरवरी को एक अंतिम सूची प्रकाशित कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि अनुपूरक सूची के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है, और कहा कि यह काम नामांकन की आखिरी तारीख तक जारी रह सकता है.

बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी सूची प्रकाशित कर सकता है और यह काम जारी रह सकता है. बेंच ने कहा कि, एक सप्लीमेंट्री लिस्ट पब्लिश की जाएगी जिसमें एक डीमिंग क्लॉज होगा जिसमें लिखा होगा कि यह 28 फरवरी को पब्लिश हुई थी. बेंच ने कहा कि लोकतांत्रिप अधिकारों को बचाकर रखना चाहिए.

जस्टिस बागची ने कहा कि दोनों पक्षों की चिंताएं समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और कोर्ट को मतदाता सूची की शुद्धता और पवित्रता देखने की जरूरत है. बेंच ने SIR काम के लिए पहचान के दस्तावेज के तौर पर आधार कार्ड और माध्यमिक एडमिट कार्ड की अनुमति दी. बेंच ने कहा, "हम कहते हैं कि ऐसे सभी डॉक्यूमेंट, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपडेट किए गए हों या 14 फरवरी, 2026 से पहले फिजिकली सौंपे गए हों, उन पर विचार किया जाएगा."

बेंच ने कहा कि निर्वाचन आयोग 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट के प्रकाशन के साथ आगे बढ़ सकता है और उसके बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट लगातार प्रकाशित की जा सकती है. बेंच ने कहा, "हम आर्टिकल 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना और यह घोषणा करना उचित समझते हैं कि ऐसी सप्लीमेंट्री लिस्ट में शामिल वोटर 28 फरवरी, 2026 को पब्लिश हुई फाइनल लिस्ट का हिस्सा माने जाएंगे." सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.

