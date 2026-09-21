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निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ ममता की याचिका को सूचीबद्ध करने पर SC सहमत

वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और कल्याण बनर्जी ने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ से अर्जेंट सुनवाई की मांग की.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : September 21, 2026 at 1:08 PM IST

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नई दिल्ली : वरिष्ठ अधिवक्ता ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी की तरफ से एक अर्जी का जिक्र किया. इस अर्जी में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें विरोधी पार्टी गुटों के बीच विवाद के बीच ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) का नाम और उसके आरक्षित 'फूल और घास' चुनाव निशान को फ्रीज कर दिया गया था.

सिब्बल और वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की पीठ के सामने अर्जेंट सुनवाई की मांग करते हुए मामले का जिक्र किया.

सिब्बल ने पीठ के सामने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने सिंबल को फ्रीज करने के संबंध में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. “बहुत अजीब बात हुई है. जबकि नोटिफिकेशन जारी है. इस बात के बावजूद कि कार्रवाई जून में शुरू हुई थी, हमने जुलाई में जवाब दिया. वे कुछ नहीं करते. और, फिर वे नोटिफिकेशन के बीच में ही एक नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं, वे सिंबल को फ्रीज कर देते हैं.”

सिब्बल ने कहा, मामले को तुरंत लिस्ट करने पर जोर दिया और चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने की भी मांग की. सीजेआई ने जवाब दिया, “दोनों पक्षों के पास कहने के लिए बहुत सी बातें होंगी.” सिब्बल ने जवाब दिया, “मैं इसकी तारीफ करता हूं. (चुनाव आयोग) नए मील के पत्थर तय कर रहा है…”

सिब्बल ने पीठ से मामले को जल्द से जल्द लिस्ट करने की अपील की. सीजेआई ने कहा, “हम इसे लिस्ट करने की कोशिश करेंगे…”

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने दो विरोधी टीएमसी गुटों के बीच विवाद के बीच तृणमूल कांग्रेस के नाम और पार्टी के चुनाव चिह्न पर रोक लगाने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया.

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दोनों विरोधी गुटों को अलग-अलग नाम और निशान दिए. एक दिन पहले आयोग ने दोनों गुटों को ‘ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस’ नाम और उसके सुरक्षित निशान का इस्तेमाल करने से रोक दिया था, ताकि विवाद का असली हल निकल सके.

गुरुवार रात को जारी अपने अंतरिम आदेश में, चुनाव आयोग ने बनर्जी और अरूप रॉय के नेतृत्व वाले दोनों गुटों के नेताओं की बात सुनने के बाद कहा कि इस मामले में चुनाव चिन्ह (Reservation and Allotment) आदेश 1968 के नियमों के तहत चुनाव आयोग को ठोस फैसले की जरूरत है.

सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी याचिका में बनर्जी ने चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता ऋतब्रत बनर्जी को पार्टी प्रतिवादी बनाया है.

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