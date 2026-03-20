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गुरुग्राम में 4 साल की बच्ची से दरिंदगी: सुप्रीम कोर्ट CBI या SIT जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार

सभी दलीलें सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट. (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : March 20, 2026 at 4:45 PM IST

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को गुरुग्राम में एक 4 साल की बच्ची के साथ हुए बलात्कार के मामले की जांच CBI या SIT से कराने की मांग वाली याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है. न्यायमूर्ति जोयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पांचोली की पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए सोमवार का दिन तय किया है.

वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मामले का उल्लेख किया. उन्होंने अदालत के सामने तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट को दिए बयान में बच्ची द्वारा पूरी भयानक घटना की जानकारी देने के बावजूद पुलिस ने कुछ नहीं किया है.

उन्होंने कहा, "एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिसे बाद में किसी अन्य मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया. इन सब बातों को बताने के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है. घटना वाली जगह को भी सुरक्षित नहीं किया गया है. बच्ची ने सोसाइटी में उस जगह की पहचान की है जहां यह सब हुआ, लेकिन न तो कोई सीसीटीवी फुटेज लिया गया और न ही नाम सामने आने के बावजूद कोई गिरफ्तारी हुई. पीड़ित माता-पिता न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं."

मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि इस मामले को एक महीने के लिए टाल दिया गया था और अब तक कुछ भी नहीं हुआ है. उन्होंने आगे कहा, "ये लोग कल मेरे पास आए थे. मैंने अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका तैयार की है. इस पर अदालत के तत्काल ध्यान देने की जरूरत है. एक कड़ा संदेश जाना चाहिए. चार हफ्तों में एक भी कदम नहीं उठाया गया है."

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा, "आप हमसे किस तरह के निर्देश की उम्मीद कर रहे हैं?" इस पर रोहतगी ने कहा कि गुरुग्राम पुलिस को इस मामले से हटा दिया जाए क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है, और जांच को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत सीबीआई (CBI) या एक विशेष जांच दल (SIT) को सौंप दिया जाए.

पीठ ने पूछा, "क्या आपने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया?" रोहतगी ने जवाब दिया, "मैं आपके पास आया हूं और यह बहुत चिंता का विषय है." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस अदालत की ओर से एक सख्त संदेश जाना बहुत जरूरी है. वकील रोहतगी ने जोर देकर कहा कि इस मामले की सुनवाई आज ही की जा सकती है और नोटिस जारी किया जा सकता है.

उन्होंने कहा, "आप सीसीटीवी फुटेज कैसे नहीं ले सकते, नामजद लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? वे घर में काम करने वाली नौकरानियां हैं. यह मामला आपकी अदालत के तत्काल ध्यान की मांग करता है."

जब पीठ ने याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा, तो रोहतगी ने दलील दी कि संबंधित हाई कोर्ट चंडीगढ़ में होगा, जबकि बच्ची के पिता गुरुग्राम में कार्यरत हैं. सभी दलीलें सुनने के बाद, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा.

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