वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ाने की मांग: ओवैसी की याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए समय सीमा बढ़ाने संबंधी ओवैसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा.

SC-WAQF-REGISTRATION
वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए समय बढ़ाने की ओवैसी की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत (ANI)
By ETV Bharat Health Team

Published : November 3, 2025 at 1:48 PM IST

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (AIMIM) के नेता असदुद्दीन ओवैसी की याचिका को सुनवाई के लिए फिर से सूचीबद्ध करने पर सोमवार को सहमति जताई. इस याचिका में 'वक्फ बाय यूजर' समेत सभी वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकृत करने की समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया गया है.

याचिका को पहले 28 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी. सोमवार को ओवैसी के वकील निजाम पाशा ने प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच के समक्ष मामले को तुरंत सुनवाई के लिए रखने का अनुरोध किया.

सीजेआई गवई ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट एक नई तारीख तय करेगा. वकील ने बताया कि वक्फ संपत्तियों के अनिवार्य पंजीकरण के लिए निर्धारित छह महीने की अवधि समाप्त होने के करीब है. सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को अंतरिम आदेश के तहत वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के कुछ प्रमुख प्रावधानों पर रोक लगा दी थी. इनमें यह प्रावधान शामिल था कि केवल पिछले पांच साल से इस्लाम का पालन करने वाले व्यक्ति ही वक्फ बना सकते हैं. हालांकि, पूरे कानून को रद्द नहीं किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नए संशोधित कानून में 'वक्फ बाय यूजर' प्रावधान हटाने का केंद्र सरकार का आदेश प्रथम दृष्टया मनमाना नहीं था और इस दलील का कोई आधार नहीं है कि सरकार वक्फ भूमि जब्त कर लेगी. औपचारिक दस्तावेज के बिना लंबे समय तक धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाए जाने के कारण वक्फ के रूप में मान्यता हासिल करने वाली संपत्ति को 'वक्फ बाय यूजर' कहा जाता है।

ओवैसी के वकील ने अदालत से कहा कि संशोधित कानून के अनुसार, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए छह महीने का समय दिया गया था और "पांच महीने अदालत के निर्णय के दौरान निकल गए, अब केवल एक महीना बाकी है.

केंद्र ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट (उम्मीद) पोर्टल छह जून को लॉन्च किया था ताकि सभी वक्फ संपत्तियों के डिजिटल दस्तावेज तैयार करके उनकी जियो टैगिंग की जा सके. उम्मीद पोर्टल के मुताबिक, भारत में सभी पंजीकृत वक्फ संपत्तियों का विवरण अनिवार्य रूप से छह महीने के अंदर अपलोड करना होगा.

ये भी पढ़ें: वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है मोदी सरकार, जारी रखेंगे वक्फ बिल विरोध: ओवैसी

