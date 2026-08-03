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जंतर-मंतर अब प्रदर्शन के लिए सही स्थान नहीं: सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 2 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के बीचों-बीच जंतर-मंतर अब विरोध प्रदर्शन के लिए सही जगह नहीं है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा आती है. यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए. पीठ ने कोर्ट रूम में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि याचिका में कहा गया है कि प्रवेश और निकास की समस्याओं के साथ-साथ आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान के कारण जंतर-मंतर अब इस तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए उचित स्थल नहीं है. पीठ ने कहा कि वह इस मामले को महत्वपूर्ण मानती है. पीठ ने मेहता से याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने को कहा. कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने एक प्रस्तावित राजनीतिक मार्च का भी जिक्र किया. वकील ने कहा कि "अरविंद केजरीवाल ने एक टाउन हॉल बुलाया और प्रधानमंत्री के आवास तक मार्च करने का फैसला किया." वकील ने कहा कि "20 जुलाई जैसी एक और घटना से बचना चाहिए".