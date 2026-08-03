जंतर-मंतर अब प्रदर्शन के लिए सही स्थान नहीं: सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत
सतीश चंद कौशिक की ओर से दायर याचिका में प्रदर्शन करने के लिए जंतर-मंतर की बजाय दूसरा स्थान निर्धारित करने की मांग की गई है.
By Sumit Saxena
Published : August 3, 2026 at 1:16 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया, जिसमें यह मुद्दा उठाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी के बीचों-बीच जंतर-मंतर अब विरोध प्रदर्शन के लिए सही जगह नहीं है, क्योंकि इससे स्थानीय लोगों को परेशानी होती है और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में बाधा आती है.
यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. पीठ ने याचिका पर केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी किए.
पीठ ने कोर्ट रूम में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि याचिका में कहा गया है कि प्रवेश और निकास की समस्याओं के साथ-साथ आवश्यक चिकित्सा वस्तुओं की आपूर्ति में व्यवधान के कारण जंतर-मंतर अब इस तरह के विरोध प्रदर्शन के लिए उचित स्थल नहीं है. पीठ ने कहा कि वह इस मामले को महत्वपूर्ण मानती है. पीठ ने मेहता से याचिका में उठाए गए मुद्दों पर अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने को कहा.
कार्यवाही के दौरान, याचिकाकर्ता के वकील ने एक प्रस्तावित राजनीतिक मार्च का भी जिक्र किया. वकील ने कहा कि "अरविंद केजरीवाल ने एक टाउन हॉल बुलाया और प्रधानमंत्री के आवास तक मार्च करने का फैसला किया." वकील ने कहा कि "20 जुलाई जैसी एक और घटना से बचना चाहिए".
पीठ ने प्रस्तावित कार्यक्रम पर टिप्पणी करने से मना कर दिया. CJI ने कहा, "वे जानते हैं कि इसे कैसे हैंडल करना है. अगर वे नहीं कर सकते, तो कुप्रबंधन के लिए हमारे पास आएं. मुझे यकीन है कि वे इसे संभाल लेंगे."
पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को अलग से सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए. सतीश चंद कौशिक की ओर से दाखिल की गई याचिका में प्रदर्शन करने के लिए दूसरा स्थान निर्धारित करने की मांग की गई है. इसमें कहा गया है कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से स्थानीय लोगों को मुश्किलें होती हैं और आवश्यक वस्तुओं और मेडिकल सेवा की सप्लाई में बाधा आती है.
देश की राजधानी के बीचों-बीच मौजूद जंतर-मंतर पर हाल ही में NEET-UG पेपर लीक के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का संसद तक प्रस्तावित प्रदर्शन मार्च पुलिस के लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के कारण अफरा-तफरी में बदल गया था. सुरक्षा बलों की कथित क्रूरता में कुछ प्रदर्शनकारी गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे.
यह भी पढ़ें- जस्टिस उज्ज्वल भुयान ने कॉलेजियम व्यवस्था पर उठाए गंभीर सवाल, बोले- 'जनता को जानने का है हक'