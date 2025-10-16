ETV Bharat / bharat

राकेश किशोर पर होगी अवमानना कार्रवाई? सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की याचिका को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया. वकील राकेश किशोर ने 6 अक्टूबर को अदालती कार्यवाही के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) पर जूता फेंककर हमला करने का प्रयास किया था, क्योंकि वह कथित तौर पर भगवान विष्णु की मूर्ति मामले में सीजेआई की टिप्पणियों से आहत थे.

वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया. सिंह ने पीठ से मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया और जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह का उन्माद फैलाया जा रहा है मानो किशोर कोई हीरो हों.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि अटॉर्नी जनरल ने दिल्ली के वकील के खिलाफ न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम के तहत अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है. मेहता ने पीठ से आग्रह किया कि वह इस मामले को अपने हाथ में ले और अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करे.

जस्टिस कांत ने कहा कि न्यायालय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है और न्यायालय ने इसे पूरी लगन से संरक्षित किया है, लेकिन यह एक ऐसी घटना है, जिसमें इस अधिकार का प्रयोग अन्य लोगों की निष्ठा, गरिमा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की कीमत पर किया गया. पीठ ने कहा, "यह जारी रहेगा. समस्या यह है कि इसे कैसे रोका जाए..."

मेहता ने कहा कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई. सिंह ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई व्यक्तिगत रूप से इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन यह संस्था की गरिमा का सवाल है और जिस तरह से यह सोशल मीडिया पर चल रहा है, उससे संस्था की बदनामी हो रही है.

जस्टिस कांत ने कहा, "मुख्य न्यायाधीश ने उदारता दिखाई है... संस्था (सुप्रीम कोर्ट) इस तरह की घटनाओं से प्रभावित नहीं होती."

मेहता ने कहा कि कोई कार्रवाई न करना इस न्यायालय की गरिमा का प्रतीक है और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना के इस्तेमाल की ओर इशारा किया: कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं, कुछ लोग इसका महिमामंडन कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ऐसा करने में बहुत देर हो गई, जबकि यह पहले ही हो जाना चाहिए था, और कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं.

सिंह ने कहा, "भगवान विष्णु इस तरह के कृत्य को कभी उचित नहीं ठहराएंगे. भगवान विष्णु यह नहीं कहेंगे कि आप इस तरह का काम करने के लिए हिंसा का सहारा लें... एक तरह से भगवान का भी अपमान. मुझे सचमुच ऐसा लगता है."

जस्टिस कांत ने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों ने भी कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया. पीठ ने कहा, "जरा सोचिए, जब आप इस तरह की कार्यवाही शुरू करते हैं. सोशल मीडिया में, हर चीज बिकाऊ हो जाती है." सिंह ने अदालत से जॉन डो आदेश (John Doe order) पारित करने का आग्रह किया.