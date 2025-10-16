राकेश किशोर पर होगी अवमानना कार्रवाई? सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार
सुप्रीम कोर्ट दीपावली की छुट्टियों के बाद वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की याचिका पर सुनवाई कर सकता है.
By Sumit Saxena
Published : October 16, 2025 at 2:30 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को वकील राकेश किशोर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की याचिका को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया. वकील राकेश किशोर ने 6 अक्टूबर को अदालती कार्यवाही के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) पर जूता फेंककर हमला करने का प्रयास किया था, क्योंकि वह कथित तौर पर भगवान विष्णु की मूर्ति मामले में सीजेआई की टिप्पणियों से आहत थे.
वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) के अध्यक्ष विकास सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष यह मामला उठाया. सिंह ने पीठ से मामले को शुक्रवार को सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया और जोर देकर कहा कि सोशल मीडिया पर इस तरह का उन्माद फैलाया जा रहा है मानो किशोर कोई हीरो हों.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि अटॉर्नी जनरल ने दिल्ली के वकील के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत अवमानना कार्यवाही शुरू करने की सहमति दे दी है. मेहता ने पीठ से आग्रह किया कि वह इस मामले को अपने हाथ में ले और अवमानना कार्यवाही शुरू करे.
जस्टिस कांत ने कहा कि न्यायालय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ नहीं है और न्यायालय ने इसे पूरी लगन से संरक्षित किया है, लेकिन यह एक ऐसी घटना है, जिसमें इस अधिकार का प्रयोग अन्य लोगों की निष्ठा, गरिमा और व्यक्तिगत प्रतिष्ठा की कीमत पर किया गया. पीठ ने कहा, "यह जारी रहेगा. समस्या यह है कि इसे कैसे रोका जाए..."
मेहता ने कहा कि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई. सिंह ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई व्यक्तिगत रूप से इसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन यह संस्था की गरिमा का सवाल है और जिस तरह से यह सोशल मीडिया पर चल रहा है, उससे संस्था की बदनामी हो रही है.
जस्टिस कांत ने कहा, "मुख्य न्यायाधीश ने उदारता दिखाई है... संस्था (सुप्रीम कोर्ट) इस तरह की घटनाओं से प्रभावित नहीं होती."
मेहता ने कहा कि कोई कार्रवाई न करना इस न्यायालय की गरिमा का प्रतीक है और उन्होंने सोशल मीडिया पर इस घटना के इस्तेमाल की ओर इशारा किया: कुछ लोग इसे सही ठहरा रहे हैं, कुछ लोग इसका महिमामंडन कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि ऐसा करने में बहुत देर हो गई, जबकि यह पहले ही हो जाना चाहिए था, और कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं.
सिंह ने कहा, "भगवान विष्णु इस तरह के कृत्य को कभी उचित नहीं ठहराएंगे. भगवान विष्णु यह नहीं कहेंगे कि आप इस तरह का काम करने के लिए हिंसा का सहारा लें... एक तरह से भगवान का भी अपमान. मुझे सचमुच ऐसा लगता है."
जस्टिस कांत ने कहा कि हमारे धार्मिक ग्रंथों ने भी कभी हिंसा को बढ़ावा नहीं दिया. पीठ ने कहा, "जरा सोचिए, जब आप इस तरह की कार्यवाही शुरू करते हैं. सोशल मीडिया में, हर चीज बिकाऊ हो जाती है." सिंह ने अदालत से जॉन डो आदेश (John Doe order) पारित करने का आग्रह किया.
जस्टिस बागची ने कहा, "जॉन डो का आदेश टिप्पणियों का अगला काफिला होगा... यह हमारे और अदालत में हमारे व्यवहार के लिए है कि हम जीवित रहें और हमें आत्मविश्वास मिले. यही भावना मुख्य न्यायाधीश ने प्रदर्शित की... हमने इसे इसी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया."
जस्टिस कांत ने कहा, "जैसे ही आप कोई कार्रवाई या पहल करेंगे, वह दूसरा प्रकरण बन जाएगा. फिर, एक हफ्ते तक पूरी कहानी..." जस्टिस बागची ने कहा, "इसे स्वाभाविक रूप से खत्म होने दीजिए..."
पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्य न्यायाधीश ने खुद इसे बंद करने का निर्णय लिया है और इस बात पर भी जोर दिया कि आने वाले दिनों और हफ्तों में इस पर चर्चा करके सोशल मीडिया इससे और ज्यादा कमाई कर सकता है. पीठ के समक्ष यह तर्क दिया गया कि वकील ने न तो कोई पछतावा जताया है और न ही अपने कृत्य को उचित ठहराया है.
शीर्ष अदालत ने यह भी बताया कि उसके समक्ष और भी कई महत्वपूर्ण मामले हैं और पूछा कि क्या वह अपना समय बर्बाद नहीं करेगी. सिंह ने कहा, "हम इस घटना का महिमामंडन करने से बचने की अपील कर रहे हैं."
पीठ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने इसे एक गैर-जिम्मेदार नागरिक का कृत्य बताकर दरकिनार कर दिया है. पीठ ने कहा, "क्या इसकी जरूरत है, खासकर काम के बोझ से दबी अदालत में? देखिए, इस पर पांच मिनट खर्च करके... हम उन मामलों पर फैसला सुना सकते थे जहां लोग जेल में हैं या जमानत चाहते हैं." पीठ ने आगे कहा कि यह पैसा कमाने का धंधा बन गया है.
पीठ इस मुद्दे पर बाद में विचार करने के लिए सहमत हो गई. जस्टिस कांत ने कहा, "एक हफ्ते इंतजार करें और देखें कि क्या यह अभी भी जारी है. हम दीवापली की छुट्टियों के बाद वाले हफ्ते में इस पर सुनवाई करेंगे."
20 अक्टूबर से शुरू होने वाले एक हफ्ते के दीपावली अवकाश के बाद शीर्ष अदालत 27 अक्टूबर को फिर से खुलेगी.
अदालती कार्यवाही के दौरान मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने का प्रयास करने वाले 71 वर्षीय किशोर ने अपने कृत्य को उचित ठहराते हुए दावा किया कि पिछले महीने भगवान विष्णु की मूर्ति मामले में की गई टिप्पणियों से वह बहुत आहत हुए हैं. इस घटना के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उन्हें अंतरिम रूप से निलंबित कर दिया और देश की किसी भी अदालत में वकालत करने पर रोक लगा दी. मुख्य न्यायाधीश ने बाद में कहा कि वह इस घटना से स्तब्ध हैं, लेकिन यह एक भुला दिया गया अध्याय है.
यह भी पढ़ें- LTTE से जुड़े मामले की ट्रिब्यूनल में सुनवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका