'बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना बेतुका...' सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसी कंपनियों को बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री तुरंत हटाने और नियम तोड़ने पर जुर्माना का आदेश दिया.
By Sumit Saxena
Published : October 17, 2026 at 7:59 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(ए) के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है, और यह अधिकार बच्चों पर भी पूरी तरह लागू होता है. नाबालिगों को इस आजादी से वंचित करने को "बेतुका" बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हर नागरिक को ऑनलाइन जुड़ने और बातचीत करने की संवैधानिक गारंटी मिली हुई है.
जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने 15 अक्टूबर को दिए एक फैसले में ये बातें कहीं. हालांकि, कोर्ट ने सख्त निर्देश भी जारी किए, जिसमें केंद्र सरकार को सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियों के साथ मिलकर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री का तुरंत पता लगाने और उसे हटाने का आदेश दिया गया है.
पीठ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री में बढ़ोतरी पर गहरी चिंता व्यक्त की. पीठ ने कहा कि हर एक मध्यस्थ (प्लेटफॉर्म) को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चों को नुकसान पहुंचाने की क्षमता या संभावना रखने वाली कोई भी CSEAM या अन्य सामग्री, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी पेवॉल या सब्सक्रिप्शन के जरिए न तो पेश की जाए, न होस्ट, अपलोड, प्रमोट या प्रसारित की जाए.
पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ मिलकर इंटरनेट से ऐसी आपत्तिजनक सामग्री (CSEAM) का तुरंत पता लगाए और उसे हटाए. सर्वोच्च अदालत ने ऐसी सामग्री का पता लगाने और उसे हटाने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार और अन्य हितधारकों को कई निर्देश जारी किए.
पीठ ने अपने 137 पन्नों के फैसले में कहा, "भारत सरकार को आईटी एक्ट और आईटी नियमों के तहत अपनी जिम्मेदारियों का उल्लंघन करने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भारी-भरकम आर्थिक जुर्माना लगाने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने पर विचार करना चाहिए." पीठ ने कहा कि जुर्माने की यह रकम लापरवाही की गंभीरता, अवधि और बार-बार होने वाली गलती के साथ-साथ उस सोशल मीडिया कंपनी के आकार और उसके टर्नओवर को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए.
पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा पेवॉल और सब्सक्रिप्शन आधारित सामग्री की ठीक से जांच करने के लिए उचित दिशानिर्देश बनाने चाहिए, ताकि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का पता लगाकर उसे हटाया जा सके.
पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार को एक हलफनामे के जरिए यह जानकारी देनी होगी कि सोशल मीडिया कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म से बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSEAM) का पता लगाने और उसे हटाने के लिए कौन-से टूल्स और तकनीकी उपाय किए हैं. पीठ ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को इसके लिए उचित दिशानिर्देश या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करने चाहिए.
अदालत ने आगे कहा, "यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी 'अज्ञात स्रोत' की किसी ऐसी सामग्री का पता लगाती है और उसे हटाती है, तो ऐसा करने से पहले उसकी तरफ से आईटी नियमों के अनुसार ठीक से जांच और वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए. ऐसे मामले में, सोशल मीडिया कंपनी की यह जिम्मेदारी भी होगी कि वह प्रासंगिक कानून के तहत तुरंत इसकी रिपोर्ट उचित अधिकारियों को दे, और साथ ही हैश एवं यूआरएल लिस्ट डेटाबेस के लिए तय संस्था को भी इसकी जानकारी सौंपे."
पीठ ने कहा कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री से संबंधित हर एक रिपोर्ट या शिकायत मिलने के चौबीस घंटे के भीतर उसे स्वीकार किया जाना चाहिए, और उसके साथ एक रेफरेंस नंबर भी दिया जाना चाहिए ताकि उसकी स्थिति को ट्रैक किया जा सके.
पीठ ने कहा कि आईटी नियमों के नियम 3(2)(ए) के अनुसार, हर एक सोशल मीडिया कंपनी को अपनी वेबसाइट या एप्लिकेशन के होम पेज या स्क्रीन पर शिकायत अधिकारी के जरूरी ब्योरे के साथ-साथ उस व्यवस्था को भी साफ तौर पर दिखाना होगा जिसके जरिए यूजर्स अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं.
पीठ ने भारत सरकार को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और कानून एवं न्याय मंत्रालय के माध्यम से इस फैसले के पिछले हिस्सों में चर्चा किए गए सुझावों, उपायों और सुरक्षा मानकों की निगरानी व उन्हें लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया. पीठ ने केंद्र सरकार से इन उपायों को लागू करने में हुई प्रगति की जानकारी देते हुए एक हलफनामा दायर करने को कहा है. सर्वोच्च अदालत ने इसके लिए 10 दिसंबर, 2026 तक की समयसीमा दी है.
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