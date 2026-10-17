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'बच्चों को इंटरनेट से दूर रखना बेतुका...' सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट. ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 19(1)(ए) के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है, और यह अधिकार बच्चों पर भी पूरी तरह लागू होता है. नाबालिगों को इस आजादी से वंचित करने को "बेतुका" बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि हर नागरिक को ऑनलाइन जुड़ने और बातचीत करने की संवैधानिक गारंटी मिली हुई है.

जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने 15 अक्टूबर को दिए एक फैसले में ये बातें कहीं. हालांकि, कोर्ट ने सख्त निर्देश भी जारी किए, जिसमें केंद्र सरकार को सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनियों के साथ मिलकर बच्चों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़ी सामग्री का तुरंत पता लगाने और उसे हटाने का आदेश दिया गया है.