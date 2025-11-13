ETV Bharat / bharat

सुप्रीम कोर्ट: धारावी री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अडाणी को दिए जाने के खिलाफ दुबई की फर्म की याचिका पर सुनवाई स्थगित

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

By PTI 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को UAE स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन की उस याचिका पर सुनवाई दिसंबर के पहले हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना को अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को सौंपने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी. भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं. चीफ जस्टिस गवई ने मौखिक रूप से कहा, "हमारे हाथ भरे हुए हैं, मैं कितने फैसले लिखूंगा?" 7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और बॉम्बे हाई कोर्ट के 20 दिसंबर 2024 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा था. हाई कोर्ट ने धारावी में झुग्गियों के रीडेवलपमेंट का रास्ता साफ कर दिया था और परियोजना के लिए अडाणी ग्रुप को दिए गए टेंडर को बरकरार रखा था. कोर्ट ने कहा था कि इस फैसले में कोई 'मनमानापन, अनुचितता या विकृति नहीं थी. इस प्रक्रिया में हाई कोर्ट ने सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा इस विशाल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को सौंपने के फैसले को चुनौती दी गई थी. अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश की थी. सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन 2018 में इस परियोजना के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी, जिसने 7,200 करोड़ रुपये की पेशकश की थी, लेकिन बाद में सरकार ने इस टेंडर को रद्द कर दिया था.