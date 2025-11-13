सुप्रीम कोर्ट: धारावी री-डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अडाणी को दिए जाने के खिलाफ दुबई की फर्म की याचिका पर सुनवाई स्थगित
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को UAE स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन की उस याचिका पर सुनवाई स्थिग कर दी.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को UAE स्थित सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन की उस याचिका पर सुनवाई दिसंबर के पहले हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना को अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को सौंपने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी.
भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने कहा कि चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह 23 नवंबर को रिटायर होने वाले हैं. चीफ जस्टिस गवई ने मौखिक रूप से कहा, "हमारे हाथ भरे हुए हैं, मैं कितने फैसले लिखूंगा?"
7 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने परियोजना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और बॉम्बे हाई कोर्ट के 20 दिसंबर 2024 के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से जवाब मांगा था.
हाई कोर्ट ने धारावी में झुग्गियों के रीडेवलपमेंट का रास्ता साफ कर दिया था और परियोजना के लिए अडाणी ग्रुप को दिए गए टेंडर को बरकरार रखा था. कोर्ट ने कहा था कि इस फैसले में कोई 'मनमानापन, अनुचितता या विकृति नहीं थी.
इस प्रक्रिया में हाई कोर्ट ने सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा इस विशाल रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को सौंपने के फैसले को चुनौती दी गई थी. अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड ने 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश की थी.
सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन 2018 में इस परियोजना के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में उभरी थी, जिसने 7,200 करोड़ रुपये की पेशकश की थी, लेकिन बाद में सरकार ने इस टेंडर को रद्द कर दिया था.
अडाणी समूह मुंबई के मध्य में स्थित 259 हेक्टेयर की धारावी रीडेवसपमेंट परियोजना के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले के रूप में उभरा था और 2022 के टेंडर प्रोसेस में 5,069 करोड़ रुपये की बोली लगाकर इसे हासिल कर लिया था. सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सेकलिंक की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अडाणी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को परियोजना के लिए भुगतान एक ही बैंक अकाउंट के माध्यम से करने का निर्देश दिया.
सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन की याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने उसके इस तर्क को भी खारिज कर दिया था कि टेंडर प्राइवेट ग्रुप की एक विशेष फर्म के लिए तैयार किया गया था औरइस प्रक्रिया में तीन बोलीदाताओं ने भाग लिया था.
सरकार ने 2018 का टेंडर रद्द कर दिया था और 2022 में अतिरिक्त शर्तों के साथ एक नया टेंडर जारी किया था. सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन ने सबसे पहले 2018 के टेंडर को रद्द करने और उसके बाद 2022 में अडाणी समूह को टेंडर दिए जाने को चुनौती दी थी. राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में दावा किया था कि टेंडर पारदर्शी तरीके से और सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को कोई अनुचित लाभ दिए बिना दिया गया था.
सरकार ने कहा कि कोविड-19 महामारी और रूस-यूक्रेन युद्ध जैसे कई फैक्टर्स के कारण, जिसने वित्तीय और आर्थिक स्थिति को प्रभावित किया, 2018 का टेंडर रद्द कर दिया गया था और चार साल बाद एक नया टेंडर जारी किया गया था.
इस विशाल रीडेवपलपमेंट परियोजना के लिए पहला टेंडर नवंबर 2018 में जारी किया गया था. मार्च 2019 में, बोलियां ओपन हुईं और पाया गया कि सेकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन सबसे अधिक बोली लगाने वाला था. दुनिया के सबसे घने शहरी इलाकों में से एक धारावी एक झुग्गी बस्ती है, जिसमें आवासीय और छोटी इंडस्ट्रियल यूनिट हैं.
