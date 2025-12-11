ETV Bharat / bharat

SC में तलाक का अनोखा मामला! महिला ने सास से मिले सोने के कंगन लौटाए, एलिमनी लेने से इनकार

नई दिल्ली: तलाक की कार्रवाई में आम तौर पर पैसे के दावे होते हैं और अलग रह रहे जोड़े अक्सर समझौते को लेकर लंबी कानूनी लड़ाइयों में उलझ जाते हैं. हालांकि, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकर खुशी हुई जब एक महिला ने कोर्ट को बताया कि उसने न तो गुजारा भत्ता मांगा है और न ही पैसे का मुआवजा. बल्कि, उसने शादी के समय अपने पति की मां द्वारा तोहफे में दिए गए सोने के कंगन वापस करने की भी इच्छा जताई.

यह मामला जस्टिस जे बी पारदीवाला और के वी विश्वनाथन की बेंच के सामने आया. जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह एक बहुत कम होने वाला समझौता है, जो कोर्ट के सामने आया है, क्योंकि पत्नी ने अपने पति से कुछ भी नहीं मांगा और तलाक का आदेश जारी कर दिया.

महिला ने नहीं मांगा मुआवजा

जस्टिस पारदीवाला ने कहा, “पत्नी ने सोने के कंगन सौंप दिए हैं, जो उसे शादी के समय तोहफे में मिले थे. हमें बताया गया है कि ये कंगन पति की मां के हैं. हम इस अच्छे काम की तारीफ करते हैं, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है…” सुनवाई के दौरान महिला के वकील ने बेंच के सामने कहा कि उसने कोई एलिमनी या दूसरा पैसे का मुआवजा नहीं मांगा है. वकील ने बेंच के सामने दलील दी कि सिर्फ चूड़ियां ही देनी बाकी हैं.

बेंच ने माना कि पत्नी ने स्त्रीधन वापस करने के लिए कहा था. लेकिन, पत्नी के वकील ने कहा कि यह महिला ही है जो शादी के समय पति की मां से मिली ज्वेलरी वापस कर रही है. जस्टिस पारदीवाला ने कहा, “यह उन बहुत कम मामलों में से एक है जहां कुछ भी नहीं मांगा गया है.”