SC में तलाक का अनोखा मामला! महिला ने सास से मिले सोने के कंगन लौटाए, एलिमनी लेने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट तलाक में एक ऐसा मामला सामने आया जहां पत्नी ने पति से एलिमनी लेने से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट (ANI)
Published : December 11, 2025 at 2:17 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: तलाक की कार्रवाई में आम तौर पर पैसे के दावे होते हैं और अलग रह रहे जोड़े अक्सर समझौते को लेकर लंबी कानूनी लड़ाइयों में उलझ जाते हैं. हालांकि, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकर खुशी हुई जब एक महिला ने कोर्ट को बताया कि उसने न तो गुजारा भत्ता मांगा है और न ही पैसे का मुआवजा. बल्कि, उसने शादी के समय अपने पति की मां द्वारा तोहफे में दिए गए सोने के कंगन वापस करने की भी इच्छा जताई.

यह मामला जस्टिस जे बी पारदीवाला और के वी विश्वनाथन की बेंच के सामने आया. जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि यह एक बहुत कम होने वाला समझौता है, जो कोर्ट के सामने आया है, क्योंकि पत्नी ने अपने पति से कुछ भी नहीं मांगा और तलाक का आदेश जारी कर दिया.

महिला ने नहीं मांगा मुआवजा
जस्टिस पारदीवाला ने कहा, “पत्नी ने सोने के कंगन सौंप दिए हैं, जो उसे शादी के समय तोहफे में मिले थे. हमें बताया गया है कि ये कंगन पति की मां के हैं. हम इस अच्छे काम की तारीफ करते हैं, जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है…” सुनवाई के दौरान महिला के वकील ने बेंच के सामने कहा कि उसने कोई एलिमनी या दूसरा पैसे का मुआवजा नहीं मांगा है. वकील ने बेंच के सामने दलील दी कि सिर्फ चूड़ियां ही देनी बाकी हैं.

बेंच ने माना कि पत्नी ने स्त्रीधन वापस करने के लिए कहा था. लेकिन, पत्नी के वकील ने कहा कि यह महिला ही है जो शादी के समय पति की मां से मिली ज्वेलरी वापस कर रही है. जस्टिस पारदीवाला ने कहा, “यह उन बहुत कम मामलों में से एक है जहां कुछ भी नहीं मांगा गया है.”

वर्चुअली कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुई महिला
जब पत्नी वर्चुअली कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुई, तो जस्टिस पारदीवाला ने उससे कहा कि बेंच ने देखा है कि यह उन बहुत कम मामलों में से एक है, जहां किसी चीज का लेन-देन नहीं हुआ है. बेंच ने दोहराया कि वह पत्नी के इस कदम की तारीफ करती है और कहा, “अतीत को भूल जाओ और खुशहाल ज़िंदगी जियो…” बेंच ने आपसी सहमति से शादी खत्म करने का फैसला किया.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “हम आर्टिकल 142 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके पार्टियों के बीच शादी खत्म करते हैं. पार्टियों के बीच अगर कोई और कार्रवाई चल रही है, तो वह रद्द हो जाएगी.”

