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सुप्रीम कोर्ट: सबरीमला मंदिर और महिलाओं के खिलाफ धार्मिक भेदभाव पर बहस पूरी, फैसला सुरक्षित

SC ने महिलाओं के खिलाफ धार्मिक भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखते हुए कहा, 'ज़रूरी धार्मिक रीति-रिवाज का सिद्धांत अभिजात्यवादी है'

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 14, 2026 at 7:45 PM IST

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Updated : May 14, 2026 at 7:51 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल के सबरीमला मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और विभिन्न धर्मों द्वारा माने जाने वाले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे से जुड़ी याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. इस पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना, एम. एम. सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी. वराले, आर. महादेवन और जॉयमाल्या बागची शामिल थे.

नौ जजों की इस संविधान पीठ ने मामले पर लगातार 16 दिनों तक सुनवाई की. पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ताओं (सीनियर एडवोकेट्स) सी. एस. वैद्यनाथन, अभिषेक सिंघवी, मुकुल रोहतगी, इंदिरा जयसिंह, नीरज किशन कौल और गोपाल शंकरनारायणन सहित अन्य पक्षों की दलीलों पर गौर किया.

इस नौ-सदस्यीय संविधान पीठ ने केरल के सबरीमला मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव और दाऊदी बोहरा समुदाय सहित विभिन्न धर्मों द्वारा मानी जाने वाली धार्मिक स्वतंत्रता के दायरे और सीमाओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान, पीठ (बेंच) ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि 'अनिवार्य धार्मिक प्रथा' का सिद्धांत विशिष्टतावादी है, क्योंकि यह उन समुदायों या संप्रदायों को बाहर कर देता है जो संगठित तरीके से धार्मिक प्रथाओं का पालन नहीं करते हैं.

वरिष्ठ अधिवक्ता और एमिकस (अदालत के मददगार) के. परमेश्वर ने दलील दी कि अनिवार्य धार्मिक प्रथा (ERP) के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह कुछ चुनिंदा प्रथाओं को दूसरों से ऊपर का दर्जा देता है. परमेश्वर ने तर्क दिया कि धर्म को किसी परिभाषा के बजाय उसके व्यावहारिक और वर्णनात्मक रूप में समझा जाना चाहिए, और उन्होंने इसके लिए आदिवासी धर्म का उदाहरण दिया.

उन्होंने आगे कहा कि यह जरूरी नहीं है कि आदिवासी धर्म किसी लिखित धार्मिक सिद्धांत या मान्यताओं से जुड़ा हो, लेकिन फिर भी इसे संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत संरक्षण प्राप्त है. पीठ के सामने यह दलील दी गई कि जब अनिवार्य धार्मिक प्रथा की परीक्षा लागू की जाएगी, तो ऐसे धर्मों को कानूनी संरक्षण नहीं मिल पाएगा.

न्यायमूर्ति सुंदरेश ने भी टिप्पणी की कि यह सिद्धांत विशिष्टतावादी है. यह तर्क दिया गया कि ERP सिद्धांत एक पदानुक्रम (ऊंच-नीच का ढांचा) बनाता है और कुछ खास प्रथाओं को विशेष अधिकार देता है.

न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि 'अनिवार्य धार्मिक प्रथा' का उपयोग अभी भी एक मददगार माध्यम के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इसे किसी कानून को रद्द करने की कसौटी (टेस्ट) के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. परमेश्वर ने तर्क दिया कि जिसे धर्मनिरपेक्ष बनाम धार्मिक प्रथा को तय करने की कसौटी माना गया था, वह अंततः किसी धर्म के स्वरूप को आंकने की सीमा बन गया.

4:1 के बहुमत के फैसले से, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश (CJI) दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 28 सितंबर 2018 को केरल के सबरीमला स्थित भगवान अयप्पा के मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी. सर्वोच्च अदालत ने उस सदियों पुरानी परंपरा को पलट दिया था जिसके तहत 10 से 50 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी. इस पीठ में शामिल एकमात्र महिला न्यायाधीश, न्यायमूर्ति इंदू मल्होत्रा ने इस फैसले पर अपनी असहमति जताई थी और पुरानी परंपरा का समर्थन किया था.

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Last Updated : May 14, 2026 at 7:51 PM IST

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