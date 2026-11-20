चुनाव आयोग नियुक्ति कानून: सुप्रीम कोर्ट ने अलग सुनवाई से किया इनकार, 5 जजों की बेंच करेगी विचार
यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने लाया गया.
By Sumit Saxena
Published : November 20, 2026 at 2:03 PM IST
नई दिल्ली: अलग सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव कमिश्नरों की नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली पांच जजों की संविधान बेंच उस याचिका पर भी विचार कर सकती है जिसमें इस बात पर बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग की गई है कि मामले को बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं.
यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने लाया गया. एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जोर दिया कि रिकॉल एप्लीकेशन को जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की ओरिजिनल बेंच के सामने लिस्ट किया जाना चाहिए, जिसने 23 सितंबर को बंटा हुआ फैसला सुनाया था.
भूषण ने तर्क दिया कि न्यायमूर्ति शर्मा के हितों का टकराव था और उन्होंने दबाव डाला कि फैसले को वापस लेने की मांग करने वाले आवेदन पर उसी पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए. पीठ ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन, साथ ही संदर्भ आदेश को किसी भी चुनौती पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए पहले से गठित पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा विचार किया जा सकता है.
भूषण ने कहा कि जस्टिस शर्मा अगले हफ़्ते रिटायर होने वाले हैं. सीजेआई ने सुझाव दिया कि पांच जजों की बेंच इस एप्लीकेशन पर विचार कर सकती है. भूषण ने कहा कि रेफरेंस ऑर्डर को ही कथित कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर वापस ले लिया गया था.
सीजेआई ने यह भी कहा कि पांच जजों की बेंच बंटा हुआ फैसला देने वाले जजों में से किसी एक के रिटायर होने के बाद भी वापस लेने की एप्लीकेशन पर विचार कर सकती है. छोटी दलीलें सुनने के बाद बेंच ने कहा कि यह मुद्दा पांच जजों की संविधान बेंच के सामने उठाया जा सकता है.
23 सितंबर को जस्टिस दत्ता और शर्मा ने इस पर बंटा हुआ फैसला सुनाया कि क्या 2023 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बड़ी बेंच द्वारा विचार किया जाना चाहिए. 2023 के कानून को मुख्य चुनौती चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति के लिए सिलेक्शन पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर रखने पर है. कानून के तहत पैनल में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं.
जस्टिस दत्ता ने कहा कि इस चुनौती पर दो जजों की बेंच फैसला कर सकती है, वहीं जस्टिस शर्मा ने इस मामले को पांच जजों की संविधान बेंच को भेजने का समर्थन किया, क्योंकि इससे कई बड़े संवैधानिक सवाल उठते हैं.