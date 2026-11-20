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चुनाव आयोग नियुक्ति कानून: सुप्रीम कोर्ट ने अलग सुनवाई से किया इनकार, 5 जजों की बेंच करेगी विचार

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 3 Min Read

नई दिल्ली: अलग सुनवाई करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव कमिश्नरों की नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली पांच जजों की संविधान बेंच उस याचिका पर भी विचार कर सकती है जिसमें इस बात पर बंटे हुए फैसले को वापस लेने की मांग की गई है कि मामले को बड़ी बेंच को भेजा जाना चाहिए या नहीं.

यह मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने लाया गया. एडवोकेट प्रशांत भूषण ने जोर दिया कि रिकॉल एप्लीकेशन को जस्टिस दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की ओरिजिनल बेंच के सामने लिस्ट किया जाना चाहिए, जिसने 23 सितंबर को बंटा हुआ फैसला सुनाया था.

भूषण ने तर्क दिया कि न्यायमूर्ति शर्मा के हितों का टकराव था और उन्होंने दबाव डाला कि फैसले को वापस लेने की मांग करने वाले आवेदन पर उसी पीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए. पीठ ने कहा कि रिकॉल एप्लीकेशन, साथ ही संदर्भ आदेश को किसी भी चुनौती पर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए पहले से गठित पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा विचार किया जा सकता है. भूषण ने कहा कि जस्टिस शर्मा अगले हफ़्ते रिटायर होने वाले हैं. सीजेआई ने सुझाव दिया कि पांच जजों की बेंच इस एप्लीकेशन पर विचार कर सकती है. भूषण ने कहा कि रेफरेंस ऑर्डर को ही कथित कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के आधार पर वापस ले लिया गया था.