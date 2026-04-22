ETV Bharat / bharat

हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए, कोर्ट जरूरी धार्मिक रीति-रिवाजों के मापदंड तय नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

9 जजों की संवैधानिक बेंच केरल के सबरीमला मंदिर समेत धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और कई धर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली धार्मिक आजादी के दायरे और दायरे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है.

Supre court says Hindu society must unite court cant define parameters of essential religious practices
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 9:38 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सबरीमला रिव्यू पिटीशन (समीक्षा याचिका) पर सुनवाई हुई. अदालत ने हिंदू समाज में एकता की अपील की और 'वे हमारे मंदिर नहीं आ सकते और हम उनके मंदिर नहीं जा सकते' जैसे बांटने वाले रवैये के खिलाफ चेतावनी दी.

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि, यदि असंभव नहीं है...सबरीमला समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करते समय किसी न्यायिक मंच के लिए किसी धार्मिक पंथ की आवश्यक और गैर-आवश्यक प्रथाओं में अंतर करने वाले मापदंडों को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है.

9 जजों की संवैधानिक बेंच केरल के सबरीमला मंदिर समेत धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और कई धर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली धार्मिक आजादी के दायरे और दायरे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है. बेंच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी वी नागरत्ना, एम एम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची शामिल हैं.

बेंच ने कहा कि अगर कोई खास धार्मिक हिंदू पंथ कुछ रीति-रिवाजों को मानता है, तो उन सभी को जरूरी धार्मिक रीति-रिवाज नहीं कहा जा सकता, अगर वे नैतिकता, सार्वजनिक आदेश और स्वास्थ्य पर असर डालते हैं. संविधान के तहत, किसी भी धर्म के किसी खास पंथ के धार्मिक रीति-रिवाज तब तक सुरक्षित हैं, जब तक कि वे नैतिकता, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ के खिलाफ न हों.

इस मामले में एक पार्टी की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि धर्म का एक जरूरी हिस्सा भावनाएं हैं और धर्म भावनाएं को आकर्षित करता है. द्विवेदी ने दलील दी, "लोग किसी खास धार्मिक ग्रुप, किसी खास मंदिर से जुड़े होते हैं…अगर उस भावना को ठेस पहुंचती है तो वे बहुत जोरदार प्रतिक्रिया करते हैं. इसलिए, अदालतों को बहुत धीरे-धीरे, सॉफ्ट और हल्के टच वाले न्यायिक समीक्षा के साथ काम करना होगा..."

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, हिंदू समाज को एक होना चाहिए. हम यह नहीं कह सकते कि हम एक समूह के हैं, वे दूसरे समूह के हैं. वे हमारे मंदिर नहीं आ सकते. हम उनके मंदिर नहीं जा सकते. यह आइडिया नहीं हो सकता. अगर वे मंदिर दूसरों के लिए नहीं खोलेंगे तो समूह को नुकसान होगा.

इस पर द्विवेदी ने कहा कि अगर राज्य चाहता है कि दूसरे समूह के लोगों को भी इजाजत दी जाए तो वह सुधार का कानून बना सकता है. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "अगर आप इजाज़त दे रहे हैं तो इजाजत देने वाले कानून की कोई जरूरत नहीं है…1950 में क्या स्थिति थी. बहिष्कार की सामाजिक बुराई थी. इसलिए, इसे हिंदुओं के सभी क्लास और सेक्शन के लिए पब्लिक कैरेक्टर के हिंदू धार्मिक संस्थान खोलने के तौर पर जोड़ा गया…."

दिन में पहले, बेंच ने कहा कि हालांकि "सामाजिक कल्याण और सुधार का मतलब बड़ा है और राज्य ऐसे प्रोसेस से बाहर नहीं है, लेकिन कोर्ट आने वाली सभी स्थितियों पर लागू होने वाले एक जैसे नियम नहीं बना सकता. बेंच ने कहा कि राज्य, लोगों की इच्छा के प्रतिनिधि के तौर पर, सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए कानूनी तौर पर काम कर सकता है, लेकिन न्यायिक आकलन हमेशा संदर्भ-विशेष होगा.

सीजेआई ने कहा, "जहां तक सामाजिक कल्याण और सुधार की बात है, यह बहुत बड़ा शब्द है और राज्य कोई अजनबी या एलियन नहीं है... अगर लोग चाहते हैं कि कुछ सामाजिक बुराइयों में सुधार हो, तो शायद उस शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन हमारे लिए भविष्य में कोई मार्गदर्शन तय करना बहुत मुश्किल है."

बेंच ने जोर देकर कहा कि यह हमेशा केस-टू-केस आधार पर निर्भर करेगा कि सुधार आर्टिकल 25(2)(b) के तहत आते हैं या सुधार के नाम पर, किसी धार्मिक प्रथा का उल्लंघन करते हैं. एक काल्पनिक स्थिति का हवाला देते हुए, बेंच ने यह भी पूछा कि क्या राज्य का कोई कानून जो सामाजिक सुधार का हवाला देते हुए सबरीमला मंदिर में युवतियों के प्रवेश की साफ तौर पर इजाजत देता है, वह धार्मिक प्रथा पर हमला होगा या इसे एक वैध सुधार उपाय के तौर पर बनाए रखा जा सकता है.

इस मामले में एक पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने तर्क दिया कि ऐसे मामलों में भी, कोर्ट को यह तय करने से पहले कि राज्य का दखल सामाजिक सुधार के तौर पर योग्य है या नहीं, प्रथा के प्रकृति और आधार की सावधानी से जांच करनी होगी.

बेंच के सामने यह कहा गया कि कोर्ट को यह जांच करनी चाहिए कि क्या यह बहिष्कार किसी पुरानी परंपरा, रिवाज या किसी संप्रदाय से जुड़ी प्रथा का हिस्सा है. यह भी तर्क दिया गया कि यह जांचना जरूरी है कि क्या यह बहिष्कार भक्तों को पूजा करने के उनके अधिकार से असल में वंचित करता है. सुब्रमण्यम ने कहा कि सामाजिक कल्याण और सुधार का दिखावा नहीं होना चाहिए और इस बात पर जोर दिया कि इसमें जांच का एक तत्व शामिल है ताकि यह सही मायने में जांचा जा सके कि यह सामाजिक सुधार को आगे बढ़ा रहा है या नहीं. इस मामले में सुनवाई कल भी जारी रहेगी.

ये भी पढ़ें: 'क्या संविधान उन श्रद्धालुओं को सुरक्षा देता है जिन्हें भगवान को छूने से रोका गया है', सबरीमला मामले पर सुप्रीम कोर्ट

TAGGED:

HINDU SOCIETY MUST UNITE
SABRIMALA TEMPLE
SURPEME COURT
CHIEF JUSTICE OF INDIA
SC ON SABRIMALA TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.