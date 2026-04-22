ETV Bharat / bharat

हिंदू समाज को एकजुट होना चाहिए, कोर्ट जरूरी धार्मिक रीति-रिवाजों के मापदंड तय नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सबरीमला रिव्यू पिटीशन (समीक्षा याचिका) पर सुनवाई हुई. अदालत ने हिंदू समाज में एकता की अपील की और 'वे हमारे मंदिर नहीं आ सकते और हम उनके मंदिर नहीं जा सकते' जैसे बांटने वाले रवैये के खिलाफ चेतावनी दी.

सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि, यदि असंभव नहीं है...सबरीमला समीक्षा याचिकाओं पर सुनवाई करते समय किसी न्यायिक मंच के लिए किसी धार्मिक पंथ की आवश्यक और गैर-आवश्यक प्रथाओं में अंतर करने वाले मापदंडों को परिभाषित करना अत्यंत कठिन है.

9 जजों की संवैधानिक बेंच केरल के सबरीमला मंदिर समेत धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और कई धर्मों द्वारा अपनाई जाने वाली धार्मिक आजादी के दायरे और दायरे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई कर रही है. बेंच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बी वी नागरत्ना, एम एम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची शामिल हैं.

बेंच ने कहा कि अगर कोई खास धार्मिक हिंदू पंथ कुछ रीति-रिवाजों को मानता है, तो उन सभी को जरूरी धार्मिक रीति-रिवाज नहीं कहा जा सकता, अगर वे नैतिकता, सार्वजनिक आदेश और स्वास्थ्य पर असर डालते हैं. संविधान के तहत, किसी भी धर्म के किसी खास पंथ के धार्मिक रीति-रिवाज तब तक सुरक्षित हैं, जब तक कि वे नैतिकता, पब्लिक ऑर्डर और हेल्थ के खिलाफ न हों.

इस मामले में एक पार्टी की तरफ से सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि धर्म का एक जरूरी हिस्सा भावनाएं हैं और धर्म भावनाएं को आकर्षित करता है. द्विवेदी ने दलील दी, "लोग किसी खास धार्मिक ग्रुप, किसी खास मंदिर से जुड़े होते हैं…अगर उस भावना को ठेस पहुंचती है तो वे बहुत जोरदार प्रतिक्रिया करते हैं. इसलिए, अदालतों को बहुत धीरे-धीरे, सॉफ्ट और हल्के टच वाले न्यायिक समीक्षा के साथ काम करना होगा..."

जस्टिस नागरत्ना ने कहा, हिंदू समाज को एक होना चाहिए. हम यह नहीं कह सकते कि हम एक समूह के हैं, वे दूसरे समूह के हैं. वे हमारे मंदिर नहीं आ सकते. हम उनके मंदिर नहीं जा सकते. यह आइडिया नहीं हो सकता. अगर वे मंदिर दूसरों के लिए नहीं खोलेंगे तो समूह को नुकसान होगा.

इस पर द्विवेदी ने कहा कि अगर राज्य चाहता है कि दूसरे समूह के लोगों को भी इजाजत दी जाए तो वह सुधार का कानून बना सकता है. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "अगर आप इजाज़त दे रहे हैं तो इजाजत देने वाले कानून की कोई जरूरत नहीं है…1950 में क्या स्थिति थी. बहिष्कार की सामाजिक बुराई थी. इसलिए, इसे हिंदुओं के सभी क्लास और सेक्शन के लिए पब्लिक कैरेक्टर के हिंदू धार्मिक संस्थान खोलने के तौर पर जोड़ा गया…."