'ड्रग्स की सप्लाई देश के खिलाफ जंग से कम नहीं', सुप्रीम कोर्ट ने हेरोइन केस में जमानत रद्द की
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने हेरोइन केस में बलराज सिंह नाम के एक शख्स को मिली जमानत रद्द कर दी.
By Sumit Saxena
Published : June 4, 2026 at 2:25 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हेरोइन तस्करी के एक मामले में आरोपी को दी गई जमानत को रद्द करते हुए कहा है कि जब देश पर हमला हो रहा हो, तो देश की आजादी को निजी आजादी से ज्यादा अहमियत देनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स की सप्लाई देश के खिलाफ जंग से कम नहीं है, जो अर्थव्यवस्था और लोगों की सेहत, दोनों पर असर डालती है.
जस्टिस संजय करोल और एन के सिंह की बेंच ने 2 जून को दिए अपने फैसले में कहा कि, "अगर देश की आजादी और निजी आजादी के बीच कोई टकराव होता है तो बेशक, आजादी ही अहमियत रखेगी. खासकर तब, जब देश के खिलाफ जंग छेड़ी जाती है, चाहे वह ड्रग्स की सप्लाई के रूप में हो, जो देश की अर्थव्यवस्था और लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर डालती है."
बेंच ने कहा कि हालांकि इस कोर्ट ने कई मौकों पर माना है कि लंबे समय तक जेल में रहने पर संविधान के अनुच्छेद 21 के हिसाब से जमानत देना सही है, "हमने देखा है कि इसका इस्तेमाल एक जैसा नहीं है."
बेंच ने कहा, "इसके अलावा, इसमें कोई शक नहीं है कि बेल के लिए लंबे समय तक जेल में रखना क्या होता है, यह इस कोर्ट या देश के कानून ने नहीं बताया है." बेंच ने कहा कि हालांकि न्यायिक समझ न्याय देने का एक जरूरी पहलू है, लेकिन यह कोर्ट इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता कि हिरासत में एक जैसी स्थिति वाले लोगों को अलग-अलग नतीजे मिल सकते हैं, जो संबंधित बेंच के अपनाए गए तरीके पर निर्भर करता है.
बेंच ने बलराज सिंह नाम के एक शख्स को मिली जमानत रद्द करते हुए कहा, "प्रतिवादी ने सिर्फ 1 साल 7 महीने जेल काटी है, और अगर वह दोषी पाया जाता है तो उसे ज्यादा से ज्यादा बीस साल की सजा हो सकती है. इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि उसने लंबे समय तक जेल में सजा काटी है, जिसके लिए संविधान के आर्टिकल 21 के हिसाब से दखल देना जरूरी है."
बेंच ने कहा कि इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि यह मामला वाणिज्यिक मात्रा से जुड़ा है और कहा कि ऐसे हालात में, एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 37 के तहत बताई गई दोहरी शर्तों पर विचार करना और उनका जिक्र करना जरूरी था.
बेंच ने कहा, "आरोपित आदेश को ध्यान से देखने पर यह साफ है कि हाई कोर्ट ने दोनों शर्तों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है. ऐसे में, कानून की नजर में यह आदेश कायम नहीं रह सकता." सेक्शन 37 के तहत, जमानत देने के लिए कोर्ट को यह पक्का होना जरूरी है कि आरोपी के दोषी न होने और जमानत पर रहते हुए उसके कोई अपराध करने की संभावना न होने के सही आधार हैं.
बेंच ने आगे कहा, "सेक्शन 37 में दी गई दो शर्तों के खिलाफ प्रतिवादी के केस पर विचार करने के बाद, हमारा मानना है कि बेल का कोई केस नहीं बनता है. नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत इसी तरह के अपराध करने के मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बेल पर रहते हुए उसके ऐसा अपराध करने की संभावना नहीं है."
बेंच ने बलराज सिंह उर्फ बिल्ला को बेल पर रिहा करने के हाई कोर्ट के 15 अक्टूबर, 2025 के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील को मान लिया. जनवरी 2024 में पंजाब के वीरम गांव के पास महिंद्रा XUV 300 में सफर कर रहे दो लोगों से पुलिस द्वारा कथित तौर पर 1.465 किलोग्राम हेरोइन बरामद करने के बाद आरोपी पर NDPS एक्ट के सेक्शन 21(c), 29, 61 और 85 के तहत केस दर्ज किया गया था.
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