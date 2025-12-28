ETV Bharat / bharat

अंधविश्वास की बलि चढ़ी विवाहिता: बेहोश हुई तो 'भूत' के शक में नीम की लकड़ियों से पीटा, इलाज के दौरान मौत

कलबुर्गी (महाराष्ट्र): विज्ञान और तकनीक की प्रगति के बावजूद अंधविश्वास और अज्ञानता का एक अमानवीय उदाहरण सामने आया है. कलबुर्गी में कथित रूप से एक महिला को 'भूत सवार' होने के शक में उसके ससुराल वालों ने नीम की लकड़ियों से बुरी तरह पीटा. मारपीट के बाद महिला को कलबुर्गी के GIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृत महिला की उम्र करीब 38 बतायी जाती है. करीब 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी. उनका एक बेटा भी है. पिछले हफ्ते ही वह अपने पति के साथ मायके आई थी और वहां त्योहार मनाने के बाद वापस ससुराल लौटी थी.

क्या है घटनाः

बताया जाता है कि एक दिन महिला गिर पड़ीं. घरवालों को लगा कि उस पर भूत-प्रेत का साया है. उन्होंने उसे नीम की लकड़ियों से पीटा. पीड़िता के घरवालों को बताया कि आपकी बेटी पर भूत-प्रेत का साया है, इसलिए हम उसे नीम की लकड़ियों से पीटकर भूत भगा रहे हैं. बताया जाता है कि महिला के पांच साल के बेटे के सामने नीम की लकड़ियों से बुरी तरह पीटा गया.

लोगों की मानें तो महिला की मां ने बेटी के ससुरालवालों से कहा कि उनकी बेटी पर भूत-प्रेत का साया नहीं है, और वे उसे न पीटें. लेकिन, वे पीटते रहे. इसके बाद, वे उसे कलबुर्गी जिले के देवल गंगापुर में दत्तात्रेय मंदिर ले गए, संगमा नदी में नहलाया और दत्ता की पूजा की. उसे यादगीर जिले के गुरुमिथकल ले गए और वहां दिखाया.