अंधविश्वास की बलि चढ़ी विवाहिता: बेहोश हुई तो 'भूत' के शक में नीम की लकड़ियों से पीटा, इलाज के दौरान मौत

मृत महिला की उम्र करीब 38 बतायी जाती है. करीब 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी. उनका एक बेटा भी है.

SUPERSTITION IN KARNATAKA
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
Published : December 28, 2025 at 5:42 PM IST

Updated : December 28, 2025 at 6:42 PM IST

कलबुर्गी (कर्नाटक): विज्ञान और तकनीक की प्रगति के बावजूद अंधविश्वास और अज्ञानता का एक अमानवीय उदाहरण सामने आया है. कलबुर्गी में कथित रूप से एक महिला को 'भूत सवार' होने के शक में उसके ससुराल वालों ने नीम की लकड़ियों से बुरी तरह पीटा. मारपीट के बाद महिला को कलबुर्गी के GIMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

मृत महिला की उम्र करीब 38 बतायी जाती है. करीब 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी. उनका एक बेटा भी है. पिछले हफ्ते ही वह अपने पति के साथ मायके आई थी और वहां त्योहार मनाने के बाद वापस ससुराल लौटी थी.

क्या है घटनाः

बताया जाता है कि एक दिन महिला गिर पड़ीं. घरवालों को लगा कि उस पर भूत-प्रेत का साया है. उन्होंने उसे नीम की लकड़ियों से पीटा. पीड़िता के घरवालों को बताया कि आपकी बेटी पर भूत-प्रेत का साया है, इसलिए हम उसे नीम की लकड़ियों से पीटकर भूत भगा रहे हैं. बताया जाता है कि महिला के पांच साल के बेटे के सामने नीम की लकड़ियों से बुरी तरह पीटा गया.

लोगों की मानें तो महिला की मां ने बेटी के ससुरालवालों से कहा कि उनकी बेटी पर भूत-प्रेत का साया नहीं है, और वे उसे न पीटें. लेकिन, वे पीटते रहे. इसके बाद, वे उसे कलबुर्गी जिले के देवल गंगापुर में दत्तात्रेय मंदिर ले गए, संगमा नदी में नहलाया और दत्ता की पूजा की. उसे यादगीर जिले के गुरुमिथकल ले गए और वहां दिखाया.

बताया जाता है कि इन घटनाओं की वजह से महिला बहुत बीमार हो गई. उसे तुरंत कलबुर्गी के GIMS हॉस्पिटल ले जाया गया और इलाज के लिए भर्ती कराया गया. हालांकि, डंडों से पिटाई की वजह से सिर में गंभीर चोटें आने की वजह से महिला की मौत हो गई.

केस दर्जः

मृतका की बहन ने कहा, "मेरी बहन पर किसी भूत का साया नहीं है. उसके पति के परिवार वालों ने ड्रामा किया और उस पर हमला करके उसकी हत्या कर दी. इसलिए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए." अलंद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और केस को महाराष्ट्र के मुरुम पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर करने की तैयारी कर रही है.

