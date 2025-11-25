ETV Bharat / bharat

26/11 मुंबई टेरर अटैक में कसाब की गोलियों से प्रेग्नेंट महिलाओं को कैसे बचाया, जानिए जान की बाजी लगाने वाली नर्स अंजली कुलथे से

26 नवंबर 2008 की रात टेररिस्ट अजमल कसाब और उसका साथी अबू इस्माइल अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 'कामा हॉस्पिटल' के कैंपस में घुस गए थे.

SUPERNURSE ANJALI KULTHE
जान की बाजी लगाने वाली जांबाज नर्स अंजली कुलथे. (ETV Bharat)
Published : November 25, 2025 at 5:27 PM IST

मुंबई: '26/11/2008' की तारीख कोई नहीं भूल पाएगा. 26/11 को देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था. इस अटैक को 17 साल हो गए हैं. हालांकि, मुंबई पर हुए टेररिस्ट अटैक के बाद की यादें अब भी ताजा हैं. 26/11 की रात को टेररिस्ट अजमल कसाब और उसका साथी अबू इस्माइल अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 'कामा हॉस्पिटल' के कैंपस में घुस गए थे.

'कामा हॉस्पिटल' में नर्स अंजली कुलथे, जो नाइट शिफ्ट में मैटरनिटी वार्ड की 'इंचार्ज' थीं, ने पहली मंजिल से यह सब देखा. उनके वार्ड में 20 प्रेग्नेंट औरतें थीं. एहतियात के तौर पर, उन्होंने वार्ड के दो मोटे दरवाजे बंद कर दिए और उस इमरजेंसी सिचुएशन में, उन्होंने सभी 20 औरतों को उनके कुछ रिश्तेदारों के साथ एक छोर पर बनी छोटी 'पेंट्री' में भेज दिया.

Supernurse Anjali Kulthe
26/11 को नर्सिंग सेवा में तैनात 'कामा हॉस्पिटल' की नर्स अंजली कुलथे. (ETV Bharat)

इस दौरान कसाब और उसका साथी नीचे पुलिस पर गोलियां चला रहे थे और ग्रेनेड फेंक रहे थे. इस बीच, अंजली एक घायल नर्स को कैजुअल्टी डिपार्टमेंट ले गईं और उसका इलाज करने लगीं. तभी, जब पेंट्री में एक औरत को लेबर पेन होने लगा, तो उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसे डिलीवरी रूम तक ले गईं और एक डॉक्टर की मदद से बच्चे की सेफ डिलीवरी करवाई.

इस घटना के कई दिनों बाद तक अंजली डर के मारे नींद से जाग जाती थीं. एक महीने बाद, पुलिस ने उन्हें कसाब की पहचान करने के लिए बुलाया. बाद में, उन्हें ट्रायल में गवाही देने के लिए भी बुलाया गया.

उन्होंने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि गवाही देते समय उन्हें अपनी 'यूनिफॉर्म' में मौजूद रहने दिया जाए, क्योंकि, "मुझे उस भयानक रात में इस यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी का एहसास हुआ और इसीलिए मैं यह बहादुरी कर पाई..."

Supernurse Anjali Kulthe
26/11 मुंबई टेरर अटैक में मारी गई नर्स को श्रद्धांजलि अर्पित करती 'सुपरनर्स' अंजली कुलथे. (ETV Bharat)

अंजली ने 'ETV भारत' को गर्व से बताया. 'उस' रात असल में क्या हुआ था? "रात करीब 10.30 बजे, जैसे ही मैंने कामा हॉस्पिटल के पीछे से गोलियों की आवाज सुनी, मैं और मेरी साथी अयाबाई जाधव खिड़की की तरफ भागे. दो बंदूकधारी दीवार फांदकर अंदर आए. उनमें से एक ने हमें देखते ही हम पर गोलियां चला दी... खिड़की से झांक रही अयाबाई की साड़ी खून से लाल हो गई, और हमें एहसास हुआ कि उसे गोली लगी है. हम तुरंत उसे इलाज के लिए ले गए. तब तक, आतंकवादियों ने गेट के बाहर भारी गोलीबारी शुरू कर दी थी. मैंने दोनों सिक्योरिटी गार्ड को गोली लगते और ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ते देखा और तुरंत प्रेग्नेंट महिलाओं के वार्ड की तरफ भागी. मैं देश के भविष्य को जन्म देने वाली एक अकेली मां को आतंकवादियों के हवाले करने के लिए तैयार नहीं थी. इसलिए, मैंने सबसे पहले मेन लोहे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया."

मैंने सभी 20 मांओं को वार्ड की पेंट्री में छिपा दिया और उन्हें मेंटल सपोर्ट देना शुरू कर दिया. बिल्डिंग को हिलाने वाले हैंड ग्रेनेड की वजह से वे थक रही थीं. इतने सालों के अनुभव से "मुझे पता था कि ऐसी स्थिति में, या तो डर की वजह से या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, उन्हें लेबर पेन शुरू हो जाएगा. ऐसी स्थिति में, उनकी डिलीवरी कराना दोनों की जान के लिए खतरनाक होगा." अंजली ने कहा ...और राहत की सांस ली.

उन्होंने आगे कहा, "ऐसे ही, हाई ब्लड प्रेशर वाली एक प्रेग्नेंट महिला को लेबर पेन होने लगा. फिर मैंने दूसरी मंजिल पर मैटरनिटी वार्ड में मेडिकल ऑफिसर्स से नीचे आने को कहा. लेकिन, फायरिंग इतनी तेज हो रही थी कि उन्होंने मैसेज भेजा कि नीचे आना मुमकिन नहीं है. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं. फिर, हिम्मत करके, मैंने खुद उसे मैटरनिटी वार्ड ले जाने का फैसला किया. लेकिन वह डरी हुई थी, इसलिए ऊपर नहीं आना चाहती थी. मैंने पहले उसे हिम्मत दी और दीवार से धक्का देकर सीढ़ियों से ऊपर ले गई.

उन्होंने बताया कि अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी. लेकिन, भगवान से प्रार्थना करते हुए, हम वार्ड पहुंचे. मैंने इस प्रेग्नेंट महिला को वहां के स्टॉफ को सौंप दिया और अपने वार्ड में वापस आ गई. मैंने पूरी रात प्रेग्नेंट मांओं को हिम्मत देने में बिताई. सुबह पुलिस आई और दरवाजा खटखटाया, तब हमने राहत की सांस ली."

अंजली ने यह भी कहाकि इसके बाद कई दिनों तक नींद नहीं आई: "उस रात मौत का मंजर देखकर मैं कई दिनों तक सो नहीं पाई. मैं चौंककर उठ जाती थी. आज भी, जब भी वह घटना याद करती हूं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं.

हाल ही में, मुझे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला. मेरे काम को दुनिया भर में पहचान मिली. लेकिन, मैं यह बहादुरी सिर्फ उस यूनिफॉर्म की वजह से कर पाई, जो मैंने पहनी हुई थी. मैंने एक नर्स के तौर पर अपना फर्ज निभाया." अंजली ने कहा, जब कसाब पेश हुआ.

उन्होंने कहा, "हमले के एक महीने बाद, मुझे अकेले जिंदा आतंकवादी, अजमल कसाब की पहचान करने के लिए बुलाया गया. मेरा परिवार कोर्ट में गवाही देने से डर रहा था. लेकिन मैंने गवाह बनने का फैसला लिया. मैंने जेल में कसाब को पहचान लिया. उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मैडम, आपने मेरी असली पहचान पहचान ली है. मैं अजमल कसाब हूं" कसाब को कोई अफसोस नहीं था. उसे अपने किए पर कोई गिल्ट महसूस नहीं हो रहा था. उसके चेहरे पर जीत का भाव था. अंजली ने कहा, वह चेहरा और उसके चेहरे पर जीत का भाव आज भी मुझे परेशान करता है."

