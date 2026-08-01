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बिहार के सरकारी स्कूल के 'सुपर मास्टर'.. पढ़ने से पहले पूरी करनी होती है इनकी अनोखी शर्त

बिहार के गया के शिक्षक धर्मेंद्र कुमार से पढ़ने के लिए एक खास शर्त पूरी करनी पड़ती है. सरताज अहमद की रिपोर्ट

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गया के शिक्षक धर्मेंद्र कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 1, 2026 at 6:45 PM IST

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गया: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'जय हो' का वह मशहूर डायलॉग तो आपको याद ही होगा- 'थैंक्यू मत कहो, बदले में तीन लोगों की मदद करो.' ये तो बात हुई रील लाइफ की, लेकिन रीयल लाइफ में भी एक शख्स दूसरों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है. ये शख्स है बिहार के गया जिले के एक सरकारी शिक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह, अगर उनसे कोई (छात्र, अभ्यर्थी) पढ़ना चाहता है तो एक अनोखी शर्त पूरी करनी पड़ती है.

धर्मेद्र के छात्रों को सरकारी नौकरी : यह संकल्प फिल्म 'जय हो' की तरह ही आगे तीन जरूरतमंद छात्रों की मुफ्त मदद करने की एक अटूट सामाजिक श्रृंखला तैयार कर रहा है. धर्मेंद्र कुमार सिंह अपने अनोखे ज्ञान और संकल्प से छात्रों के भविष्य को नई उड़ान दे रहे हैं. वे न केवल स्कूल में पढ़ाते हैं, बल्कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे गरीब अभ्यर्थियों को भी कंपटीशन परीक्षाओं का मार्गदर्शन देते हैं.

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शिक्षक धर्मेंद्र कुमार सिंह (ETV Bharat)

पूरी करनी होती है ये शर्त: धर्मेंद्र कुमार कहते हैं कि मैंने अपने संघर्षों के बाद संकल्प लिया था कि गरीब और आर्थिक तंगी से जूझ रहे बच्चों की मदद जरूर करूंगा. साथ ही उन्होंने प्रण लिया कि गुरुदक्षिणा या फीस में वे पैसे या किसी तरह के तोहफे नहीं लेंगे, बल्कि छात्रों से संकल्प लेंगे कि वो सफल हों तो मेरी और अपनी तरह 3 छात्रों को गोद लें. उन्हें पढ़ाई से लेकर परीक्षा की तैयारी करने, नौकरी के लिए सभी सही जानकारी बिना किसी स्वार्थ के दें.

84 छात्रों ने किया कमाल: धर्मेंद्र के द्वारा सीधे तौर पर तैयारी करने वाले 84 छात्रों की सरकारी नौकरी हो चुकी है. इनमें बिहार पुलिस,आर्मी, शिक्षा, हेल्थ, बिजली, इंजीनियरिंग जैसे विभागों में उनके छात्र बहाल हुए हैं. इनके छात्र कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक बने हैं.

सरकारी नौकरी की तैयारी : धर्मेंद्र कुमार सिंह गया जिले के आमस प्रखंड के बहरा गांव के निवासी हैं. वे वर्तमान में रेंगनिया गांव के मध्य विद्यालय में शिक्षक हैं. स्कूल के बाद वे देर शाम घर पर इंटर से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड पास छात्रों की क्लास लेते हैं. फीस के बदले वे छात्रों से समाज के तीन जरूरतमंद अभ्यर्थियों की मुफ्त मदद करने का पवित्र वादा यानी 'संकल्प' लेते हैं.

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मध्य विद्यालय में शिक्षक हैं धर्मेंद्र कुमार (ETV Bharat)

खुद के संघर्षों से मिली प्रेरणा: शिक्षक धर्मेंद्र बताते हैं कि साल 1999 में इंटर पास करने के बाद जब शिक्षक बहाली निकली, तब मेरे पास सूचनाओं की भारी कमी थी. मोबाइल इंटरनेट का भी जमाना नहीं था. गांव तक अखबार भी नहीं पहुंचते थे. मेरे साथियों ने फॉर्म भरकर नौकरियां पा लीं, लेकिन मुझे इसकी भनक तक नहीं लगने दी. उनके साथ ऐसी घटना कई बार हुई कि उनके दोस्त और जानने वाले उन्हें नौकरी की वैकेंसी के संबंध में जानकारी नहीं देते और वे खुद छुप छुपाकर अपना फॉर्म भर देते थे.

शिक्षक धर्मेंद्र कुमार कहते हैं कि जब वह किसी से पूछते तो उन्हें कोई सही से मार्गदर्शन तो दूर सही से जवाब तक नहीं देता था. गांव में आसपास के जानने वाले लोग उस समय उनका मजाक उड़ाया करते थे. कहते थे कि ये नौकरी के लायक नहीं हैं क्योंकि इसे बहालियों के संबंध में जानकारी नहीं है. धर्मेंद्र कहते हैं कि यही सब बातें उन्हें दिल में चुभ जाती थीं. मार्गदर्शन की कमी और लोगों के तानों ने उन्हें बुरी तरह झकझोरा. तभी उन्होंने तय किया कि वे शिक्षक बनकर दूसरों का मार्गदर्शन करेंगे ताकि कोई अन्य छात्र इस तरह न भटके.

"जितने लोगों ने भी संकल्प लिया आज वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं. संकल्प लेने वालों में कोई सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी कराता है तो कोई 8 वीं 9 वीं के छात्रों को छात्रवृत्ति परीक्षा नामांकन परीक्षा की तैयारी कराता है. जो टीचिंग लाइन में नहीं हैं वो दूसरों के माध्यम से तैयारी करवा देता है. ये एक पूरी तरह से चेन हो गया है."- धर्मेंद्र कुमार, शिक्षक

'खुद उदाहरण बनने का लिया था संकल्प': उन्होंने आगे कहा कि जिंदगी में कुछ बनने के लिए गांव छोड़ा. जब मैं शेरघाटी में किराए के कमरे में रह रहा था तब देखा कि कई ऐसे गरीब घर के मेधावी छात्र युवा हैं जो सिर्फ सही मार्गदर्शन नहीं होने के कारण अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. ज्ञान जिनके पास थी वह दूसरों को सहायता नहीं करते थे. मैं जब किसी से पूछता था कि आप इतने जानकार हैं लेकिन फिर भी दूसरों की सहायता क्यों नहीं करते? तब जवाब मिलता था कि अपने क्या किया है ? तभी मैंने निर्णय लिया कि मुझे दूसरों को जवाब देने और उन्हें प्रेरित करने के लिए खुद उदाहरण बनना होगा.

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बच्चों को पढ़ाते शिक्षक (ETV Bharat)

छात्रों को पढ़ाने और मार्गदर्शन का संकल्प: धर्मेंद्र कुमार सिंह के संकल्प दिलाने की कहानी किसी फिल्म की कहानी से प्रेरित नहीं है बल्कि खुद के संघर्ष के अनुभव ने संकल्प लेने को प्रेरित किया था. धर्मेंद्र कुमार सिंह के एक साथी शिक्षक आलोक कुमार कहते हैं कि धर्मेंद्र कुमार छात्रों के जीवन में ज्ञान का दीपक जलाते हैं और आगे तीन जरूरतमंदों के जीवन में भी रोशनी लाने का संकल्प दिलाते हैं.

"मैंने देखा है कि जब इनके पास परीक्षा तैयारी करने वाले छात्र आते हैं तो धर्मेंद्र कुमार फीस के नाम पर संकल्प लेते हैं. उनके द्वारा संकल्प दिलाया जाता है कि जब छात्र कुछ बनेंगे तो वो भी इसी तरह अपने आस पड़ोस के युवाओं, छात्रों और अभ्यर्थियों की सहायता करेंगे. इसके बदले में पैसे नहीं लेंगे बल्कि उनका पूरा कार्य निस्वार्थ निःशुल्क होना चाहिए. संकल्प लेने के लिए वे उस छात्र अभ्यर्थी को सोचने समझने का समय भी देते हैं."- आलोक कुमार शिक्षक

25 सालों से चल रहा कारवां: धर्मेंद्र कुमार अपने संघर्षों को याद करते हुए कहते हैं कि लोगों के ताने और असहज करने वाले जवाब ने मुझे शिक्षक की राह चुनने के लिए मजबूर किया था. मैंने फैसला किया था कि जब भी नौकरी करेंगे तो शिक्षक की ही करेंगे. साल 2000 से उन्होंने खुद की आगे की शिक्षा शुरू करने के साथ परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को पढ़ाना शुरू किया.

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राज्य मध्य विद्यालय रेंगनियां (ETV Bharat)

असफलता से सफलता तक का सफर: धर्मेंद्र कुमार सिंह वर्ष 2000 से ही छात्रों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं. शुरुआत में उनके पढ़ाए कई छात्र सरकारी नौकरियों में चले गए, जबकि वे खुद बेरोजगार थे और खेती करते थे. साल 2011 में उन्हीं के सफल छात्रों ने उन्हें फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किया. इसके बाद वे खुद सरकारी शिक्षक बने. एक तरह से देखा जाए तो उनके शिष्य पहले नौकरी में आए और गुरु जी बाद में. पहली बार वो नियोजित शिक्षक बने थे.

2010 में 30 स्टूडेंट्स सफल: धर्मेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि साल 2000 से लेकर 2011 तक उनके द्वारा पढ़ाए गए और मार्गदर्शन दिए गए छात्रों में लगभग 40 से अधिक छात्र सरकारी सेवा में चले गए थे. इनमें अकेले 2010 में 30 छात्र छात्राएं सफल हुए थे. कोई शिक्षक बना था तो कोई अन्य विभाग में गया था.

सरकारी नौकरी दिलाने वाले सर : धर्मेंद्र अभ्यर्थियों को कुछ इस अंदाज में पढ़ाते हैं कि उनके बच्चे पहली बार में ही सरकारी नौकरी निकाल लेते हैं. धर्मेंद्र के अनुसार, वो हर शाम दर्जनों छात्रों को पढ़ाते थे. उन्हें नोट्स बनाने का आसान तरीका बताते थे. जिन छात्रों को उन्होंने पढ़ाया उनमें अधिकतर को पहली बार में ही नौकरी मिल गई थी. तभी से उनका और हौसला बुलंद हो गया.

अब्दुल कलाम के विचारों का प्रभाव: धर्मेंद्र शुरुआती असफलताओं से कमजोर हो गए थे, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन उनके लिए प्रेरणा बना. कलाम साहब के ज्ञान बांटने के सिद्धांत पर चलते हुए वे आज भी आगे बढ़ रहे हैं. वे अपने स्कूल में भी मेधा छात्रवृत्ति और मॉडल स्कूल परीक्षाओं के लिए हर दिन 10 मिनट की विशेष क्लास लेते हैं, जिससे दर्जनों बच्चे हर साल स्कॉलरशिप जीतते हैं.

संकल्प श्रृंखला की ऐतिहासिक कामयाबी: नीमा गांव के शिक्षक नवनीत कुमार बताते हैं कि वे खुद धर्मेंद्र कुमार के मार्गदर्शन से शिक्षक बने हैं. आज धर्मेंद्र सिंह के सीधे मार्गदर्शन से 84 छात्र सरकारी नौकरी में हैं. यदि उनके शिष्यों द्वारा पढ़ाए गए छात्रों को भी जोड़ लिया जाए, तो यह संख्या 500 पार कर चुकी है. नीट, जेईई और स्कॉलरशिप जैसी अन्य परीक्षाओं को मिलाकर यह आंकड़ा 5,000 से भी अधिक हो जाता है.

"ये आंकड़े तो सरकारी नौकरी वालों के हैं अगर दूसरी परीक्षाओं जैसे नीट जेईई एडवांस परीक्षा, डिफेंस की कई परीक्षाओं के साथ स्कॉलरशिप वाली परीक्षाओं की तैयारी कराने के आंकड़े देखे जाएं तो ये 5000 से अधिक हो जाएंगे. इन परीक्षाओं की तैयारी कराने में भी वे कुछ नहीं लेते हैं, बल्कि नोट्स बनाने से लेकर जरूरी किताब तक खुद ही उपलब्ध कराते हैं."- नवनीत कुमार, धर्मेंद्र कुमार के पूर्व छात्र

ईमानदारी और रिश्वत विरोधी मुहिम: इस मुहिम में सिर्फ मुफ्त शिक्षा देने का ही संकल्प नहीं होता, बल्कि नौकरी मिलने के बाद कभी रिश्वत न लेने की भी शपथ दिलाई जाती है. सफलता के बाद धर्मेंद्र कुमार अपने छात्रों को मिठाई खिलाकर ईमानदारी से देश सेवा करने का संकल्प दिलाते हैं. उनका एकमात्र लक्ष्य यह है कि इस मुहिम के जरिए देश के हर गांव के प्रत्येक घर से कम से कम एक व्यक्ति सरकारी सेवा में जरूर जाए.

वैकेंसी आते ही युद्धस्तर पर तैयारी: धर्मेंद्र जब भी वैकेंसी की घोषणा होती है उसकी तैयारी कराने में मैं लग जाते हैं. उनका कहना है कि अभी TRE 4 की तैयारी कराने में लगूंगा. इससे पहले सिपाही के लिए लगा था. 3 छात्र छात्राओं ने उनसे मार्गदर्शन लिया और पढ़ाई की. उन तीनों की नौकरी सिपाही में हो गई है. उससे पहले दरोगा की बहाली निकली थी. उसमें भी उनके छात्रों ने सफलता हासिल की है. हर वैकेंसी में उनके छात्र नाम रोशन करते हैं.

5 वीं कक्षा से ही तैयारी शुरू: धर्मेंद्र कुमार सिर्फ नौकरी की तैयारी करने वाले छात्रों को ही तैयारी नहीं कराते हैं, बल्कि अपने स्कूल के छात्रों को भी कंपटीशन परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं. वे अपने स्कूल में छात्रों को हर दिन मार्गदर्शन के लिए अलग से 10 मिनट की क्लास देते हैं. उसमें मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा, मॉडल स्कूल नामांकन परीक्षा, इंस्प्रेशन परीक्षा, अन्य छात्रवृत्ति परीक्षाओं के लिए अलग से तैयारी कराते हैं.

अवार्ड से लेकर छात्रवृत्ति तक: इनके स्कूल के छात्र ऐसी परीक्षाओं में 10 से लेकर 30-40 की संख्या में एक बार में पास होते हैं. इंस्पिरेशन अवॉर्ड भी इन्हीं के स्कूल के एक छात्र ने इस वर्ष अपने नाम किया है. इन के स्कूल के कई छात्रों को 12000 छात्रवृत्ति की राशि मिलती है.

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