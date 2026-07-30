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जिस 'सुपर अल नीनो' के डर से कांप रही थी दुनिया, केंद्र सरकार ने उस पर किया बड़ा खुलासा

क्या वाकई 'सुपर अल नीनो' जैसी कोई श्रेणी होती है. जानिए इस पर केंद्र सरकार का क्या कहना है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.

Super El Nino Status
MoS जितेंद्र सिंह गुरुवार 30 जुलाई को संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में बोलते हुए. (Sansad TV)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 8:27 PM IST

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नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि "सुपर अल नीनो" नाम की कोई ऑफिशियली मान्यता प्राप्त कैटेगरी नहीं है. जबकि, इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) का अनुमान है कि अभी चल रही एल नीनो की स्थिति और तेज हो सकती है. 2026 के आखिर तक बहुत मज़बूत स्टेज तक पहुंच सकती है.

राज्यसभा में एक लिखित जवाब में, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि न तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन और न ही आईएमडी आधिकारिक तौर पर "सुपर अल नीनो" श्रेणी को परिभाषित करते हैं. इसके बजाय, भूमध्यरेखीय केंद्रीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में होने वाले बदलावों के आधार पर अल नीनो की घटनाओं को व्यावहारिक रूप से कमजोर, मध्यम, मजबूत या बहुत मजबूत के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.

IMD के अनुसार, 2026 के दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन के दौरान अल नीनो की स्थितियां विकसित हुईं. यह घटना जून में कमजोर रही और इसके बाद जुलाई में मजबूत होकर मध्यम चरण में पहुंच गई. मौसम एजेंसी को उम्मीद है कि अक्टूबर-दिसंबर 2026 की अवधि के दौरान अल नीनो और तेज होगा और यह बहुत मजबूत श्रेणी में पहुंच सकता है.

हालांकि, सरकार ने आगाह किया कि इस घटना की सटीक तीव्रता और भारत पर इसका प्रभाव समुद्र-वायुमंडल की मिली-जुली स्थितियों के विकास पर निर्भर करेगा, क्योंकि अल नीनो देश के मौसम को प्रभावित करने वाले कई कारकों में से केवल एक कारक है.

आईएमडी, अल नीनो और अन्य जलवायु कारकों के विकास पर लगातार करीब से नजर रख रहा है, और केंद्र व राज्य सरकारों के साथ-साथ अन्य हितधारकों को नियमित मौसमी और मासिक पूर्वानुमान, विस्तारित-अवधि के दृष्टिकोण और मौसम परामर्श जारी कर रहा है.

यह विभाग विभिन्न संचार माध्यमों के जरिए सात दिनों की वैधता अवधि के साथ दैनिक प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान (IBFs) और जोखिम-आधारित चेतावनियां भी प्रदान करता है. इन परामर्शों का उपयोग आपदा प्रबंधन अधिकारियों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों और अन्य एजेंसियों द्वारा प्रतिकूल मौसम की घटनाओं के खिलाफ तैयारी और जवाबी उपायों को मजबूत करने के लिए किया जाता है.

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