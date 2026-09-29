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दिल्ली की सियासत में 'विकास' और 'विवाद' का सुपर-डोज: CM रेखा गुप्ता की PM मोदी से मुलाकात, तो प्रवेश वर्मा के तेवरों ने खींचा ध्यान

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की राजनीति में मंगलवार का दिन बेहद नाटकीय और सियासी गर्माहट से भरा रहा. एक तरफ जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात कर दिल्ली के विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा. वहीं, दूसरी तरफ हाल ही में एक विवाद में घिरे मंत्री प्रवेश वर्मा तीखे हमलों और विरोध प्रदर्शनों के बीच अमित शाह के साथ आत्मविश्वास से भरे नजर आए. इन दो अलग-अलग तस्वीरों ने दिल्ली के सियासी गलियारों में सुगबुगाहट तेज कर दी है.

"विश्व के सबसे लोकप्रिय जननेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया. इस अवसर पर विगत डेढ़ वर्ष में दिल्ली में हुए प्रमुख विकास कार्यों और जनकल्याणकारी पहलों पर आधारित पुस्तिका की प्रति भी आदरणीय प्रधानमंत्री को भेंट की."

मंगलवार का दिन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए व्यस्तता और उपलब्धियों भरा रहा. सुबह उन्होंने बारापुला एक्सटेंशन के उद्घाटन समारोह में शिरकत की. इस मौके पर अमित शाह भी उनके साथ मौजूद थे, जहां दोनों के बीच शहर के बुनियादी ढांचे को लेकर अहम चर्चा हुई. इसके बाद शाम को मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आधिकारिक आवास पर शिष्टाचार भेंट की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को पिछले डेढ़ साल में दिल्ली सरकार द्वारा किए गए प्रमुख विकास कार्यों और जनकल्याणकारी पहलों पर आधारित एक विशेष पुस्तिका की भेंट की.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री से प्रत्येक भेंट उन्हें नया संकल्प देती है. उनका स्नेह और मार्गदर्शन राष्ट्रसेवा और जनसेवा के प्रण को और अधिक मजबूत करता है तथा 'विकसित भारत' के अनुरूप एक आधुनिक और 'विकसित दिल्ली' के निर्माण के लिए पूरी ऊर्जा से काम करने की प्रेरणा देता है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस मुलाकात के जरिए दिल्ली सरकार ने केंद्र के साथ मजबूत समन्वय और अपने कामकाज का स्पष्ट संदेश जनता के बीच देने का प्रयास किया है.

मंत्री प्रवेश वर्मा का विवाद और विपक्ष का आक्रामक रुख

वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा से जुड़ा हालिया विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. बीते रविवार को तिलक नगर इलाके में एक व्यक्ति को थप्पड़ मारने की घटना सामने आने के बाद से प्रवेश वर्मा चौतरफा घिरे हुए हैं. इस घटना के बाद से आम आदमी पार्टी सहित तमाम विपक्षी दल हमलावर मुद्रा में हैं. विपक्षी नेता मंत्री के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने और उनके इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं.

विपक्ष का आरोप है कि सत्ता में बैठे जिम्मेदार पदों के लोगों का ऐसा बर्ताव कानून-व्यवस्था के लिए बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है. आप नेता सौरभ भारद्वाज पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया.

हंगामे के बीच गृहमंत्री के साथ दिखे प्रवेश वर्मा

विपक्ष के तीखे विरोध और हंगामे के बीच मंगलवार को बारापुला एक्सटेंशन के उद्घाटन समारोह के दौरान गृहमंत्री अमित शाह के साथ नजर आए. सार्वजनिक मंच पर अमित शाह के साथ उनकी मौजूदगी और कॉन्फिडेंट तेवरों ने सियासी जानकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पार्टी संगठन और सरकार के भीतर उनकी स्थिति पर फिलहाल इस विवाद का कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है. हालांकि, विपक्षी दल इस बात पर अड़े हैं कि जब तक कानूनी कार्रवाई नहीं होती, वे अपना विरोध जारी रखेंगे.

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